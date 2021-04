L'Oroscopo di domani 15 aprile è pronto a valutare il quarto giorno della settimana. Sotto analisi in questo contesto i sei segni rappresentanti la prima sestina dello zodiaco, ossia quelli compresi dall'Ariete fino a Vergine. Curiosi di sapere se sarà un giovedì positivo per il proprio segno? Il cielo astrale del momento fa registrare una particolare tendenza all'ottimismo, seppur con i soliti pro e contro. In evidenza l'aspetto positivo della Luna, pronta a passare in Gemelli proprio questo giovedì. Il Sole attualmente in Ariete si prepara a lasciare il settore per entrare a breve, precisamente questo 19 aprile, in quello del Toro.

Con il cambio di segno da parte del Sole, cambieranno anche parte degli attuali rapporti di forza tra i segni dello zodiaco, soprattutto a favore dei simboli astrali di Terra.

Andiamo a scoprire qualcosa in più analizzando insieme le nuove previsioni astrologiche del 15 aprile, ovviamente dopo aver dato spazio alla scaletta con le stelline quotidiane poste di seguito.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli;

2° posto - ★★★★★: Toro;

3° posto - ★★★★: Ariete, Vergine;

4° posto - ★★★: Leone.

5° posto - ★★: Cancro;

Previsioni zodiacali del 15 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 15 aprile al segno dell'Ariete anticipa un periodo abbastanza tirato. Vi sentirete in molti casi irrequieti e spesso sarete insofferenti.

Alcuni piccoli contrattempi quotidiani, uniti a inattesi disguidi, potrebbero provocare piccole incomprensioni. In amore, se avete un buon rapporto di coppia, questo giorno sarà positivo: coccole e tenerezze si coniugheranno perfettamente garantendovi momenti magici, il tutto in clima di totale sintonia con la persona amata.

Single, con la disponibilità che il cielo mostrerà nei vostri riguardi, gli ostacoli che incontrerete saranno del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma. La vostra resistenza ai cambiamenti vi renderà timorosi verso le novità, ma la vita è bella proprio perché è varia... Nel lavoro, a risolvere una questione che vi interessa arriverà in aiuto una persona che si è sempre dimostrata sincera nei vostri riguardi.

Non avrete motivo per essere diffidenti: ve ne accorgerete mettendo in pratica un suo ottimo suggerimento.

Toro: ★★★★★. Malgrado tutto, non vi dispiacerà questo fine settimana lavorativo. Le stelle del periodo invitano caldamente a stare in famiglia, nel tepore del focolare domestico insieme al partner e ai figli. Venere, presente nel segno, promuoverà una sensualità sontuosa e trionfale. In amore, la presenza della Luna in aspetto armonico, in quanto presente nel segno fino a metà mattinata, garantirà una bellissima giornata. La vita emotiva sarà molto intensa ed i vostri sentimenti saranno ricambiati. Si annuncia una giornata di grande vivacità, pervasa da una spensierata gioia di vivere: le stelle illumineranno soprattutto la vita di coppia.

Single, questo giovedì sarete in uno stato di grazia per quanto riguarda il benessere fisico e psicologico: le stelle vi faranno raggiungere un livello superlativo, sarete quindi molto attivi e dinamici. Sfruttate questa carica dedicandovi a qualche attività che vi rilassa oppure a qualcuno dei vostri 'amori segreti'. Nel lavoro avrete l'argento vivo addosso: risolverete pratiche da tempo in sospeso. Belle energie e buona comunicativa saranno esattamente quello che ci vorrà per dare impulso alle vostre attività.

Gemelli: 'top del giorno'. Finalmente tornate sulla cresta dell'onda! Il motivo: l'arrivo della Luna in Gemelli. Qualcuno di voi esclamerà senz'altro: 'era ora!'. Come darvi torto? Non possiamo escludere che anche i rapporti ossidati dal tempo - magari che abbiano avuto una crisi nelle ultime settimane - possano constatare che la situazione sentimentale inizi ad incanalarsi verso un buon finale.

Il settore amoroso sarà proprio come voi lo desiderate: la vita di coppia sarà un incanto, dominata da un'intensa perfetta, rendendo sereno e magico il rapporto con il partner. Single, sarete soddisfatti: dopo tutto questo giovedì inizierà bene ed oltre ad essere beneaugurante sarà anche incoraggiante! Luna e Marte in ottimo aspetto accresceranno a dismisura la vostra socievolezza: sarete brillanti in modo straordinario nelle diverse situazioni di intrattenimento. Nel lavoro, con il favore della Luna al risveglio tutto filerà liscio. I colleghi vi sorrideranno e la vostra immagine apparirà convincente. Saprete muovervi molto bene dimostrando accortezza, prudenza ma anche intuizione ed immaginazione.

In questo modo riuscirete a trovare proposte o soluzioni alternative ed originali a qualsiasi questione.

Oroscopo e stelle di giovedì 15 aprile

Cancro: ★★. L'oroscopo del giorno consiglia a questo giro tanta pazienza, calma e rilassatezza. Inutile cercare di far quadrare tutto come piace a voi. Se avete scelto una persona che poi si è rivelata piena di difetti, allora cominciate a vederli da un altro punto di vista e accettateli per così come sono. Pertanto evitate di portare il broncio per ogni cosa che non vi piace. In amore, potrebbe bastare un semplice equivoco per farvi scattare: sappiate che Saturno e Plutone in aspetto dissonante dissolveranno la vostra proverbiale pazienza trasformandovi in persone aggressive e spesso petulanti.

Fortunatamente si tratterà di un momento passeggero, altrimenti il partner dovrà senz'altro correre ai ripari... Single, l'accesso al fronte sentimentale sarà interdetto; i rapporti amichevoli si riveleranno deludenti, facendovi saltare la mosca al naso. Sarà meglio per voi se spingeste sul pedale del freno, ovviamente per non fare ulteriori danni. Approfittate della bella stagione per uscire all'aria aperta; fare jogging, inforcare la bicicletta e fare una passeggiata in mezzo al verde, per rilassarvi da tutti i pensieri negativi. Nel lavoro, se avrete bisogno di aiuto chiedetelo, senza farvi troppi problemi. Il vostro umore tenderà un po' al basso attualmente a causa della dissonanza di Saturno: non avrete la forza necessaria per portare a termine parte delle cose in agenda.

Leone: ★★★. Giornata in parte sotto pressione da Saturno e Nettuno, entrambi speculari negativi al 70% e rispettivamente sotto quadratura da Urano e Marte. Potrebbero manifestarsi alternanze tra momenti ok e altrettanti non ok: attenti a non rilassarvi troppo, potreste subire pesanti conseguenze. In amore a causa del periodo poco positivo ultimamente siete piuttosto pessimisti, come se vi mancasse lo slancio propositivo. Per recuperarlo potrebbe volerci un bel po' di tempo. Nell'attesa, fate del vostro meglio con l'aiuto del partner, senza però creare inutili problemi. Single, non vi sentirete del tutto sicuri di voi stessi e tenderete ad agire con eccessiva durezza verso gli altri, se non altro per mascherare quel senso di disagio (per qualcuno leggasi 'di inadeguatezza') che stranamente provate.

Se anche la forma non fosse troppo strepitosa come voi la vorreste, regalatevi qualche momento per mettere in pratica qualcosa di utile per le necessità del vostro fisico. Vedrete, vi sentirete meno angosciati e più sicuri di voi stessi! Nel lavoro, gli astri consigliano di utilizzare questa giornata per analizzare la vostra vita e fare un'analisi introspettiva. Cercate di capire se la strada che avete preso è in linea con i vostri progetti o se sarebbe invece necessario fare un'inversione.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 15 aprile, predice una giornata buona in quasi ogni contesto. Discrete le opportunità in arrivo per parecchi di voi, certamente da non farsi sfuggire. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno apprezzati e certamente restituiranno buoni frutti a breve o medio termine.

In campo sentimentale, finalmente una bella giornata: tutto vi sorriderà e, se steste vivendo una bella relazione d'amore, l'armonia e la sintonia con il partner raggiungeranno vette finora mai viste. Sentimentalmente sarete molto più espansivi e propositivi del solito, avrete inusuali slanci affettivi nei confronti della persona amata rendendola felice di avervi accanto. Single, giorno ideale per rilanciare la vostra immagine. Potete tranquillamente contare sulla vostra simpatia per allargare il giro delle conoscenze, delle amicizie e nel solo. Nel lavoro, vi sentirete rinati: aver risolto delle problematiche che vi preoccupavano più del dovuto aiuterà a darvi un grande senso di libertà. Se prima vi sentivate legati ed incatenati, in questa giornata avrete la percezione di non dover sottostare ad alcun vincolo e ciò renderà importante il vostro operato.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 15 aprile.