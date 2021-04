L'Oroscopo di domani 2 aprile riporta in auge la solita domanda: cosa riserveranno le stelle questo venerdì? Ad essere presi in considerazione, come solitamente facciamo in questa sede, i primi sei segni dello zodiaco. Pertanto, tutta l'attenzione convoglierà sicuramente in direzione dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, togliamo ogni dubbio o ansia di sapere anticipando qualcosa in merito alle previsioni zodiacali del giorno: il periodo si prevede ottimo in amore per la Vergine, segno da considerare in questo contesto al "top del giorno".

Giornata perfetta anche per gli amici del Toro e del Leone, entrambi considerati complessivamente in periodo da cinque stelle.

Anche se non proprio alla stregua dei segni più fortunati, gli astri annunciano ai Gemelli le quattro stelle della discreta sufficienza. Sotto le attese il periodo, secondo quanto rilevato nelle previsioni astrologiche del 2 aprile, agli amici nativi nel segno del Cancro e dello Scorpione, nel frangente sottoscritti con le tre stelle del "sottotono" e con le due relative ai frangenti da "ko".

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine;

2° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

3° posto - ★★★★: Gemelli;

4° posto - ★★★: Cancro;

5° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 2 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★.

L'oroscopo del 2 aprile al segno dell'Ariete indica l'arrivo di una giornata poco performante, in primis verso le situazioni sentimentali. La specularità negativa della Luna in opposizione a Marte, per voi ambedue speculari negativi al 90%, invalideranno l'ottimo trigono tra il vostro Sole e la stessa Luna. In amore, vi sentirete un po' giù di tono e aiutarvi non sarà un'impresa facile.

Prima chiedetevi il motivo della vostra insofferenza e poi fate in modo di sbloccarvi. Sappiate che mille interessi vi aspettano ed il partner è già pronto a regalarvi tanto amore. Single, un po' di ragione ce l'avete nel lamentarvi, visto il responso astrale odierno: il segreto sta nel non esagerare troppo in ciò che si vorrebbe fare.

Se passate l'intera giornata a lagnarvi, a piangervi addosso, poi non vi rimarrà tempo per dedicarvi ad altro. I problemi nell'ambiente di lavoro vi assillano e si accumulano con altre questioni? Le dovete risolvere in giornata: cercate di incontrare le persone giuste che potrebbero aiutarvi. L'importante sarà mantenere sempre il rispetto e non criticare troppo i comportamenti dei colleghi.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì indicano buone chance di risolvere una questione aperta. In questo periodo pertanto, le cose che farete saranno favorite, altresì, le soluzioni ad eventuali problemi, anche complessi, arriveranno con facilità. Di certo quasi tutta la giornata richiederà una certa elasticità da parte vostra, soprattutto in campo sentimentale.

In amore infatti, sarete in vena di dolcezze e di tenerezze: visto che per voi non è sempre scontato un atteggiamento del genere, tranquilli. Tutto ciò che di bello vi capiterà, sarà dovuto alla Luna, presente in Sagittario e per voi in aspetto armonico. L'Astro d'Argento vi porterà ad esprimere i vostri sentimenti in maniera molto poetica e romantica, rendendo il partner felicissimo. Single, questo potrebbe essere il momento di lasciar perdere tutte le diffidenze e le paure che vi hanno reso impotenti in un recente passato. Sia la Luna che Venere, entrambi in buon aspetto, vorrebbero vedervi liberi e pronti a buttarvi a capofitto nel mondo delle emozioni e degli istinti. Ci potrebbero essere degli scatti in avanti nell'attività lavorativa, il che porterà finalmente gratificazioni di tipo economico.

Il bello comunque dove ancora venire, perciò mantenete alta la guardia e vivo il vostro dinamismo.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì indica una situazione astrologica stabile, che non contempla troppe disfunzioni a livello personale o quotidiano. Anzi, diciamo che arriveranno pochissime interferenze verso quel settore della vita che per voi risulta attualmente più in crisi. In amore, sarà una giornata discreta, anche se la vostra storia d'amore avesse qualche punto da chiarire. con Venere, Saturno e Giove in splendido aspetto, la giornata si riempirà di magia: è come se aveste tra le mani una bacchetta magica che possa realizzare qualsiasi vostro desiderio. Riuscirete così a rendere indimenticabile ogni attimo grazie alla vostra dolce ironia e, in serata, preferirete di gran lunga la sola compagnia del partner a quella dei vostri amici virtuali.

Single, la Luna porterà con sé aria di crisi, visto il pessimo aspetto della stessa: una bella ventata di idee fresche o situazioni utili a rivitalizzare l'immagine di se stessi, certamente faciliterebbe le cose. Seguite il vostro istinto e sappiate proporvi in un modo nuovo e migliore in modo da affascinare chi sapete. Un'enfasi speciale toccherà i settori lavorativi e della comunicazione, regalandovi una giornata scandita da contatti vivaci, intensi e molto produttivi. Saprete essere persuasivi e quest'abilità potrà tornarvi utile su molti piani.

Oroscopo e stelle di venerdì 2 aprile

Cancro: ★★★. Le previsioni astrali di venerdì preannunciano una giornata "sottotono". In amore, avrete contro la specularità negativa della Luna in Sagittario, nel contempo in quadratura a Nettuno in Pesci: qualcuno avrà non pochi problemi da una storia nata per caso, probabilmente alla lunga destinata al fallimento.

In coppia non avrete le idee molto chiare ma in compenso vivrete un periodo abbastanza affettuoso sotto il profilo sentimentale, a patto però di avere già in corso una storia passabile, altrimenti... In coppia, le combinazioni astrali indicano che sarete facilmente emozionabili: un passato potrebbe riaffiorare e con esso una parte della vostra vita tornare a portare malinconia e tanta nostalgia. Potrebbe prendere vita uno stato d’incertezza con inevitabili dubbi e insicurezze. Qualcuno dovrà prendere decisioni importanti riguardanti la vita sentimentale. Single, l'atmosfera sarà inquieta; qualcosa non funzionerà al meglio. Se non calibrerete quell'innata possessività, rischierete di rendervi poco simpatici e quindi di essere lasciati da parte.

Nel lavoro, prendete tutto con calma e riflettete prima di accettare compiti importanti. Agendo d'impulso, potreste sbagliare e rovinare tutto quello che avete fatto fino ad ora.

Leone: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 2 aprile, preannuncia una giornata davvero speciale, ottima per mettere in pratica progetti, desideri sentimentali o nuove iniziative a livello d'amicizia. Sarà soprattutto una giornata positiva per chi ha già un rapporto sentimentale soddisfacente. Potrete migliorare l'intesa con la persona amata facendo soprattutto leva sui ricordi comuni, sulle esperienze compiute insieme nel passato e su tutto l'amore che c'è tra di voi. La buona energia che le stelle senz'altro regaleranno vi permetterà di avere un reale recupero della sicurezza in voi stessi e buoni risultati in ambito famigliare.

Una vera rinascita quindi, che inciderà positivamente sulla relazione e porterà serenità nella vostra storia d'amore. Single, la Luna vi metterà in contatto con tante persone simpatiche ed interessanti, rendendovi particolarmente affascinanti e sensuali: in aumento la possibilità di conquistare la persona dei vostri sogni. Nel lavoro, tutto girerà per il meglio. Sfruttando bene il vostro intuito andrete incontro a notevoli soddisfazioni.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, venerdì 2 aprile, predice un giorno fantastico grazie alla positiva specularità di Venere in Ariete. In generale, trascorrerete questa parte della settimane nella maniera che preferite. Insieme al vostro partner vi sentirete sereni e a vostro agio: approfittate del momento per rimettere in carreggiata alcune vostre proposte che avete a cuore da tempo.

In campo sentimentale la Luna vi renderà ottimisti e fiduciosi: perché ci saranno tante situazioni pronte ad andare esattamente nella direzione che avete sempre sperato. Grazie a Venere vi sentirete sulla stessa lunghezza d'onda del partner regalandovi un'intesa eccellente. Single, alcuni dei vostri desideri stanno prendendo forma: allora, godetevi il presente tenendo sempre una finestra aperta verso il futuro. Il momento sarà perfetto sia per vivere che per sognare o immaginare un nuovo futuro sentimentale. Nel lavoro, la fortuna aiuta gli audaci ed in questo periodo a voi l'audacia non manca di certo! Qualsiasi progetto abbiate in mente, potrete realizzarlo facilmente, anche se vari impegni vi assorbono molte delle vostre energie.

Saprete essere produttivi ed all'altezza della situazione.

