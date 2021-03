L'Oroscopo del giorno 2 aprile è pronto a svelare le previsioni zodiacali di venerdì. Il frangente in analisi in questo contesto valuta il probabile andamento del quinto giorno della settimana, dunque a ridosso del prossimo week-end. Ad essere direttamente interessati per ciò che concerne le analisi astrali su sentimenti e attività lavorative gli ultimi sei segni dello zodiaco. Invece per quanto riguarda la classifica, la stessa andrà a considerare l'intera corolla zodiacale dall'Ariete fino a Pesci. Allora, ansiosi di dare voce alle attesissime indicazioni dell'oroscopo quotidiano?

Bene, allora iniziamo subito a togliere il velo all'oroscopo su amore e lavoro da Bilancia a Pesci per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 2 aprile

Bilancia: ★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì indicano una giornata discreta. Senz'altro il periodo sarà facile da sopportare, a patto di essere consapevoli delle proprie capacità e non cedere a facilonerie o distrazioni. Per qualcuno del segno invece potrebbe essere la norma ritrovarsi a godere di una giornata improntata quasi tutta su coccole e carezze, ovviamente se con ascendente Toro, Leone, Vergine, Sagittario o Pesci. In coppia, piccoli fuori onda poco simpatici - ampiamente rientranti nella normalità del rapporto - daranno sale al periodo.

Single, confidate pure sogni e desideri alla stella che vedete al mattino stagliarsi ai confini dell'orizzonte. Nei sentimenti sentirete diventare importante una persona, minuto dopo minuto: sta per nascere qualcosa di infinitamente dolce, sappiatelo... Nel lavoro intanto, non avrete nessuna voglia di faticare oltre il dovuto, questo venerdì in modo particolare.

Forse riuscirete a convincere qualcun altro ad accollarsi il "lavoro sporco", lasciando per voi quello meno impegnativo o decisamente più intellettuale.

Scorpione: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì predice un po' a rilento questa parte della settimana: curiosi di scoprire cosa dicono le stelle? Senz'altro vi aprirete di più alla confidenza, adottando con dolcezza la pazienza e l’ascolto.

Intanto evitate ripicche o tiritere inutili all'indirizzo del partner, magari mettendo eventualmente da parte dubbi o recriminazioni su ciò che sapete. Sappiate chiarire eventuali incomprensioni che eventualmente si fossero create con le persone amate; nel caso fosse necessario, anche cedendo qualcosa. In generale, potreste andare incontro a qualche piccolo fastidio, ma solo per quanto riguarda la giornata sotto analisi. Single, grazie al sostegno degli astri ed alla vostra abilità, vi muoverete tra gli impegni di una giornata densa di opportunità e ricca di incontri ma non priva di lucchetti o problemi. In previsione qualche piccola ma interessante soddisfazione: tra le altre, ce ne sarà qualcuna che vi sorprenderà in modo più che piacevole.

Nel lavoro, le situazioni professionali più interessanti arriveranno soprattutto a quanti hanno un'attività impiegatizia o comunque lavorano alle dipendenze altrui, beneficiati da precise circostanze.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di venerdì 2 aprile al Sagittario indica a gonfie vele questo quinto giorno della settimana. I vostro astro di settore, in questo caso rappresentato dalla Luna nel segno, sarà ancora sostenuta dall'ottimo trigono con Venere e Sole in Ariete nonché da uno splendido Giove in sestile alla stessa Luna. In amore tantissimo fascino, simpatia e spontaneità saranno in aumento: risulterete amabili più che mai nei confronti del partner e l'intesa volerà alta nel cielo delle emozioni.

Per quanto riguarda l'ambito famigliare, le cose continueranno a girare per bene. La giornata partirà con grande slancio e il desiderio reciproco di affetto permetterà a molti di vivere un giorno davvero speciale. Single, con un pizzico di fortuna e qualche merito, un piccolo sogno si avvererà: sarà il meritato risultato di un grande impegno. Potrebbe riguardare un nuovo stile di vita oppure un amore tanto atteso. La cosa fondamentale però, sarà che porterà un cambiamento nella vostra routine, un nuovo ciclo molto interessante. Nel lavoro porterete a termine numerose faccende, grazie all'appoggio della Luna. L'esperienza insegna che sapendo improvvisare non sarà difficile gestire alla grande qualche piccolo imprevisto.

Oroscopo e stelle di venerdì 2 aprile

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì considera il periodo come discretamente fortunato: a sugellare tale bella verità, ovviamente, le quattro stelline relative alla positiva routine quotidiana. Dunque, si prospetta sufficiente serenità e tantissima normalità in molti settori della vita: si consiglia di affrontare ogni situazione con la mente giusta, cioè quella di chi sa di essere si in giornata buona ma con un occhio di attenzione su possibili situazioni potenzialmente a rischio. In amore, logicamente avendone la possibilità, organizzatevi per un bel viaggio da fare prossimamente insieme al partner: le stelle vi proteggeranno. In pratica non ci saranno vistosi stop sul vostro cammino e tutto andrà secondo le più scontate aspettative.

Single, buttatevi nella conquista dell'amore, anche se questo potrebbe voler dire rischiare di brutto! Nel caso vi capitasse di essere rifiutati, pazienza: chiusa una porta si aprirà un portone: siete così simpatici e solari che difficilmente potreste rimanere soli. Nel lavoro, sarete animati da un grande carica di entusiasmo. Se aveste un'idea da realizzare, non perdete tempo!

Acquario: ★★★. L'oroscopo di venerdì annuncia un finale di settimana non affatto come nelle attese. Secondo quanto estrapolato dalle effemeridi sul segno, il comparto relativo all'amore non sarà esente da sorprese "al contrario". Sicuramente, per alcuni, l'attuale relazione di coppia necessiterà quantomeno di un chiarimento: approfittate per riallacciare quel discorso che sapete, volutamente lasciato in sospeso.

In coppia, un piccolo consiglio: evitate di piangetevi addosso. Anche se doveste andare incontro ad importanti difficoltà, calmatevi e ragionate. Single, l'apparenza delle cose probabilmente potrebbe celare "altre verità". Perciò, non vi fermate alla superficie di una diceria, di qualcosa che vi è stato riportato ma cercate di andare un po' più in profondità. Nel lavoro, lo stato delle vostre finanze risulta da un po' di tempo a questa parte pressoché confuso: non avrete tempo e voglia di tenere sotto controllo la situazione e potreste fare spese esagerate. Riflettete molto bene prima di agire.

Pesci: ★★★★★. Le previsioni astrologiche del 2 aprile valutano a favore il periodo. La giornata sarà portatrice di splendide occasioni, soprattutto a coloro in cerca di stabilità sentimentale.

Le effemeridi del periodo invitano la maggior parte di voi del segno a godere a pieno regime di questa bella giornata, forti di avere al fianco un buon Plutone in sestile ai vostri Nettuno e Mercurio entrambi nel segno. L'Astrologia intanto preannuncia una giornata molto più eccitante di quanto potreste immaginare. Mettetevi pronti e con il giusto spirito, godendo di quello che le stelle saranno capaci di offrire. La forma fisica sarà invidiabile, a tal punto che chi accusa vecchi acciacchi sarà felice di notare la loro attenuazione. Single, i rapporti sociali vi offriranno spunti per allargare la cerchia delle conoscenze. Se l'amore è assente dalla vostra vita, non chiudetevi nei rimpianti.

Potreste non accorgervi di Cupido, intento a favorire un incontro a sorpresa o nel cercare di rendere una semplice amicizia "qualcosa di più". Nel lavoro, l'Astrologia annuncia una giornata positiva: pronti a mettercela tutta?

Classifica 2 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 2 aprile porta in primo piano la parte conclusiva della settimana lavorativa. In prospettiva la partenza del nuovo weekend, ovviamente passando obbligatoriamente per la giornata di venerdì: chissà come saranno le stelle del giorno? Ebbene, tenendo conto dell'intera rosa dei dodici segni, a risultare come segno al "top del giorno" a questo giro è quello della Vergine. Subito sotto, additati dall'Astrologia come altamente fortunati, dunque meritevoli delle cinque stelline della buona sorte, Toro, Leone, Cancro e Pesci.

Vediamo come sono stati valutati i restanti segni passando direttamente ad analizzare la scaletta preposta a tale scopo.

Le stelline di venerdì 2 aprile: