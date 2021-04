L'Oroscopo di domani 28 aprile è arrivato, pronto come sempre a tastare il polso all'Astrologia, quest'oggi applicata ai segni relativi alla prima metà dello zodiaco. Curiosi di scoprire quali saranno i segni fortunati in amore e nel lavoro? Bene, iniziamo pure con una breve anteprima sull'andamento generale del periodo, ovviamente riguardante i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che ad avere grosse chance di successo soprattutto in campo sentimentale saranno in particolare due segni: Toro e Gemelli, entrambi pronosticati 'alla grande' con un ottimo mercoledì sottoscritto da cinque stelle.

Invece, sempre secondo quanto messo in rilievo nelle previsioni astrologiche del 28 aprile, ad avere un periodo magro saranno quasi tutti quelli che hanno nel proprio Tema Natale il simbolo della Vergine (sottotono). A questo punto vediamo di dare maggior profondità a queste nuove previsioni non prima però di aver controllato le stelline quotidiane applicate alla giornata di centro settimana.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Ariete, Cancro, Leone;

3° posto - ★★★: Vergine.

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 28 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 28 aprile al segno dell'Ariete predice l'arrivo di un mercoledì abbastanza discreto, sia nel campo relazionale che nelle attività lavorative.

In via di massima voi del segno sarete animati da una leggera euforia e in qualche caso anche pronti a prodigarvi più del solito per rendere vivibile al meglio il periodo. In amore, la Luna in Sagittario vi aiuterà ad esprimere un desiderio che potrebbe realizzarsi molto presto, nel frattempo organizzate qualcosa di molto speciale per voi e la persona amata, alla quale riserverete coccole e tenerezze di ogni genere.

Single, il vostro 28 aprile sarà piacevole e sereno, niente e nessuno minerà questa giornata e potrete quindi organizzare qualsiasi cosa vi piaccia e che crediate vi possa fare stare bene. Nel lavoro, dovrete utilizzare una grande quantità di energia per tradurre in realtà quello che avete veramente in mente: non sarà facile, sappiate comunque che le stelle premieranno ogni vostro impegno.

Toro: ★★★★★. Partirà in modo davvero speciale questa parte centrale della settimana, con una giornata preventivata sicuramente alla grande! Esito positivo per quel che riguarda le spese poste in essere da tempo, a differenza di quelle impreviste capaci di mandarvi in panico. In amore, diversi i cambiamenti già annunciati dal destino, alcuni previsti e altri improvvisati, potranno realizzarsi con la vostra piena soddisfazione. Nel frattempo doveste aver già superato eventuali dubbi riguardanti il rapporto di coppia. Se così, potete senz'altro prendere quella decisione che sapete, a lungo meditata, così i legami solidi potranno farsi più vivaci e profondi. Single, la vostra grande forza in questo momento sarà data dall'intuizione.

Senza calcoli e riflessioni seguirete il cuore e l'istinto arrivando dritti alla felicità! Un clima astrale dinamico accompagnerà le iniziative di questa giornata con inviti e proposte a go go. Soprattutto nell'ambiente in cui vivete gli astri vi riserveranno tante belle sorprese. Nel lavoro invece, la fantasia durante questa giornata sarà galoppante: potreste sviluppare nuovi progetti che vi permetteranno di conquistare la stima e la fiducia dei vostri superiori.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo un mercoledì 28 aprile molto positivo. Infatti, le previsioni per questa giornata annunciano tanta calma e, in larga misura, sicuramente un frangente molto reattivo. Riguardo la quotidianità generale tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la primissima mattinata per poi riprendersi con vigore subito dopo.

In amore, godetevi i programmi e le sorprese di una giornata scandita dalla Luna amica, il che vi assicurerà una bella porzione di felicità. Tutto potrà funzionare al meglio, perché più di un pianeta vi favorirà e voi vi sentirete pronti a realizzare i progetti che più vi interessano. Single, vi lascerete alle spalle impegni e routine per immergervi completamente nelle cose che vi interessano. L'atmosfera sarà serena e questo vi permetterà di avere più tempo da dedicare a voi stessi, (questo è da giorni il vostro pensiero fisso!). Nel lavoro, ricordate che la pazienza porta a risultati migliori; l'importante è non demordere. Quindi sforzatevi di mantenere i nervi saldi e vedrete che gli ostacoli si dissolveranno a breve.

Oroscopo e stelle di mercoledì 28 aprile

Cancro: ★★★★. Giornata di metà settimana valutata in leggera risalita rispetto ad alcune questioni importanti relative ai giorni scorsi. Alcune situazioni di un certo interesse si presenteranno nella giornata: valutate bene se è il caso di prenderle seriamente in considerazione. In amore, osate, siate sfacciati nei propositi, provate a mettere da parte ogni forma di esitazione! Chi vive una storia d'amore felice, alla luce del sole, trascorrerà ore deliziose grazie ad un rapporto di coppia assolutamente idilliaco. Single, trascorrerete una splendida giornata, circondati delle persone più care: famigliari, amici e persone stimate vi aiuteranno a passare qualche ora allegra in compagnia.

Scoprirete molto presto che il tempo è sempre speso bene quando lo dedicate alle cose che vi fanno sentire felici. Nel lavoro, non sopporterete nessun tipo di ostacolo alla vostra fantasia e creatività. Nel periodo apparirete meno indecisi del solito ma comunque adattabili a tutte le situazioni, curiosi ed entusiasti per il proprio operato.

Leone: ★★★★. L'Astrologia preannuncia a voi del segno una giornata buona, in massima parte improntata all'ordinaria routine. Avrete buone opportunità per rinnovare eventuali rapporti un po' logori. Dunque, momento adatto per osare, per guardare avanti con fiducia e/o fare progetti interessanti il futuro prossimo. In amore, finalmente potrete passare una giornata in armonia con il partner dopo un periodo non particolarmente roseo.

Questa giornata vi renderà sereni e distesi e potrete fare tutto quello che più vi porta felicità. Single, la Luna stuzzicherà la voglia di novità, questo potrebbe prendervi la mano e indurvi a lanciarsi in un'avventura sentimentale nel tentativo di soddisfare sia la vostra curiosità, che il piacere di sentirsi ammirati e apprezzati. Nel lavoro, segnerete punti a vostro favore. Mostratevi decisi e non rinviate un progetto per pigrizia: provate a cogliere eventuali suggerimenti dell'intuito. Le risposte alle vostre domande saranno proprio davanti ai vostri occhi, solo che a volte non ve ne accorgete. Sfruttate gli influssi armonici della Luna per schiarirvi le idee o per arrivare alla comprensione delle situazioni più complesse che state vivendo.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 28 aprile, preannuncia un periodo improntato quasi tutto al sottotono. Forse potrebbe essere arrivato il momento di fare un bel respiro e allontanare un personaggio a cui magari tenete, ma che è troppo spesso causa di amarezza e delusione. In campo sentimentale, sarà un giorno con qualche nota calante: in effetti, il registro dell'umore sarà regolato sui toni più bassi. Tante le emozioni in grado di turbare il cuore, tra queste qualcuna vi porterà a prendervi una bella pausa di riflessione: meglio questo che litigare con il partner, non trovate? Single, la forma sarà ai minimi storici, mentre lo scontento generalizzato non vi consentirà di muovervi ed agire con i ritmi consueti.

Si tratterà per fortuna di una sensazione passeggera che svanirà molto presto. Nel lavoro, all'inizio di questa giornata dovrete affrontare qualche piccolo ostacolo che non era stato preso in considerazione. Per viverla al meglio dovreste cercare di mantenere la calma perché non si tratterà di niente di preoccupante: il problema si risolverà nel giro di poco tempo.

