L'Oroscopo del giorno 28 aprile sottolinea con piacere la presenza nel periodo della Luna in Sagittario. Bella e prestante, la ''musa dei poeti'' è ben disposta a regalare momenti preziosi soprattutto in amore e non solo ai nativi nel predetto simbolo di Fuoco ma anche agli amici dello Scorpione. Infatti per questo affascinante segno d'Acqua si prevedono splendide novità in ambito amoroso con in primis la possibilità, per chi ne avesse desiderio, di iniziare con successo nuovi importanti rapporti sentimentali. Pronti a scoprire cosa riserverà la giornata in amore e nel lavoro?

In questo contesto, lo ribadiamo, le previsioni zodiacali del 28 aprile saranno dedicate in esclusiva ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Al contrario invece, la classifica stelline del giorno interesserà tutti i dodici segni dall'Ariete fino a Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 28 aprile su amore e lavoro per poi passare alla scaletta finale.

Previsioni zodiacali del 28 aprile

Bilancia: ★★. Non troppo affidabile la giornata in analisi. Comunque non c'è da preoccuparsi in quanto riuscirete a cavarvela egregiamente anche con la cosiddetta "luna di traverso". In amore, se doveste accusare cali sensibili di energia oppure non aveste voglia di fare, qualsiasi cosa, riposatevi pure tanto prima o poi passa.

Secondo le previsioni per quanto riguarda l'amore di coppia, qualche difficoltà in più potrebbe concretizzarsi tra metà pomeriggio e inizio sera: occhio se doveste essere direttamente toccati da una reazione inaspettata da parte del partner: se così fosse, cercate di capire il perché di tale comportamento e regolatevi. Single, vi diciamo subito che l'umore non sarà dei migliori: vi sembrerà che nulla vada come dovrebbe ed in alcune situazioni vi sentirete irritabili anche per cose di nessun conto.

Nel lavoro altresì, sebbene la prudenza non faccia parte del vostro essere, cercate ugualmente di non esagerare con il rischio. Vale il motto "prima pensare, poi agire", mai il contrario!

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì preannunciano ottime notizie in campo sentimentale/affettivo. La possibilità di trovare finalmente "l'amore della vita" non è mai stata così reale e alla portata.

A favorire le situazioni relative a sentimenti e affettività in senso lato sarà senz'altro l'ottimo aspetto che avrà per voi la Luna in Sagittario: in questo frangente in arrivo per molti nativi una novità semplicemente meravigliosa o una notizia ad alto spessore emotivo (felici voi!). Single, il poter finalmente ricostruire un rapporto che sembrava perso definitivamente non è affatto un'utopia: mettetecela tutta, vedrete a breve cambiare in meglio ciò che in cuor vostro auspicate da tempo. Nel lavoro infine, buone possibilità di ridefinire un rapporto o un contratto, ovviamente a miglior favore. State in campana, molto presto troverete sulla vostra strada qualcosa che vi catapulterà in un mondo totalmente diverso da quello vissuto finora.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo di mercoledì 28 aprile al Sagittario indica l'arrivo di uno splendido giorno, davvero efficace perché sottoposto alla benevola influenza della Luna nel segno. La giornata coincidente con il giro di boa di metà settimana certamente prenderà la giusta piega fin dalle prime ore del mattino, senz'altro restituendo immense soddisfazioni soprattutto a coloro con importanti problemi sentimentali aperti e difficili da risolvere. In coppia, molto probabilmente con il partner si profila una giornata più che buona, a patto di sapersi districare da alcune situazioni che attualmente vi tengono sotto scacco. Le stelle in questo caso invitano a dedicare la maggior parte del tempo a cercare di mettere serenità nel rapporto favorendo il buon dialogo.

Per i single via libera a nuove storie: se vorrete, sarete pronti per iniziare un nuovo rapporto; pensate a cosa avete sbagliato in passato in modo da non ripetetelo più... Vedrete, questa volta tutto andrà per il meglio. La parte riguardante il lavoro invece, consiglia di non essere troppo remissivi su certe cose: aprite l'angolo di visuale, vedrete certamente una differenza in prospettiva.

Oroscopo e stelle di mercoledì 28 aprile

Capricorno: ★★★. Partirà in modo particolarmente impegnativo il periodo per molti di voi nativi. In questo caso l'Astrologia applicata al segno prospetta una giornata da affrontare con molta attenzione e concentrazione in quanto preventivata 'sottotono'. In merito agli affetti specialmente, sforzatevi di non apparire troppo scontati: la persona amata ha bisogno del vostro aiuto nonché del vostro supporto morale: chiedetevi cosa le farebbe piacere e cercate con un po' di fantasia di realizzare qualcuno dei suoi sogni (non ve ne pentirete!).

Single, per voi la domanda è: siete pronti a dimenticare il passato? Se sì, allora fatelo senza rimpianti! La vostra naturale predisposizione alla buona meditazione vi spingerà a ragionare, quindi a prendere tempo per scegliere se perseguire i vostri pensieri più profondi e fare delle scelte oppure mollare tutto con un sonoro 'arrivederci e grazie!'. Nel lavoro, si consiglia di prestare più attenzione alle esigenze di quelle persone che sono al vostro fianco: ultimamente le avete un pochino trascurate, giusto? Occhio se operate sotto contratto.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno annunciano positiva la giornata per molti di voi del segno, anche se non abbastanza da permettervi di scherzare con la superficialità.

Nei rapporti interpersonali, soprattutto nei riguardi di amici, colleghi e parenti alla lontana, cercate di non esasperare situazioni pronte ad esplodere, altrimenti... In campo sentimentale intanto, specie nelle relazioni affettive di media/lunga data, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra pazienza. Quindi, anche se il periodo promette abbastanza, massima concentrazione. Senz'altro è giunto il momento per eventuali chiarimenti. Avete la destrezza di scoprire la verità su alcuni dubbi e (forse) potete contare anche su una buona intuizione: datevi da fare... Intanto mettete al primo posto gli obiettivi da raggiungere con la persona del cuore. Single, avrete ottime probabilità di ritrovare il benessere psicofisico ma solo dopo aver risolto una questione in sospeso; solo allora sarete pronti per innamorarvi di nuovo.

Nel lavoro intanto, il ritmo sarà incalzante e vi sentirete stanchi. Malgrado ciò, la giornata proseguirà al meglio.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 28 aprile, prospetta abbastanza positiva questa parte della settimana per tanti nativi. In generale diciamo pure che le stelle nel periodo vi renderanno particolarmente brillanti, anche se modestamente ricchi di idee interessanti. Non fatevi sfuggire nessuna occasione: discreta la possibilità di sfondare nei campi in cui tenete in modo particolare. In amore soprattutto, il periodo andrà molto bene perché con il partner la comunicazione sarà al massimo livello: avrete ideali e traguardi da centrare in comune, quindi non avrete di che lamentarvi.

Finalmente qualcuno di voi del segno potrebbe trovare la soluzione ad alcuni problemi in atto. Single, la Luna in ingresso nel Sagittario vi innervosirà un po' più del solito: forse avrete a che fare con un invito che vorreste rifiutare, ma certe circostanze non ve lo permetteranno. Consiglio: non date sempre per scontato che gli altri si adattino alle vostre necessità. Il lavoro andrà tra sorprese e impegni, a tratti perfino faticosi. Arriverete stanchi ma soddisfatti a fine giornata. Cercate di finire al più presto ciò che avete iniziato!

Classifica 28 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata di mercoledì 28 aprile è pronta per essere svelata. In ottima evidenza tra i dodici dello zodiaco il simbolo astrale del Sagittario: il puntiglioso segno di Fuoco in questa parte della settimana sarà favorito da un'ottima Luna nel segno, pertanto meritata la prima posizione in scaletta.

Andiamo a scoprire la valutazione degli altri segni passando direttamente allo specchietto riassuntivo posto a tale scopo.

Le stelline di mercoledì 28 aprile: