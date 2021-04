L'Oroscopo della settimana dal 26 aprile al 2 maggio 2021 mette in evidenza le pagelle con i voti dei primi sei segni dello zodiaco. Dunque approfondiamo di seguito l'analisi delle previsioni astrali relative alla settimana a cavallo tra la fine di aprile e l'inizio di maggio.

In merito ai predetti simboli astrali, i migliori nel periodo secondo le effemeridi del momento saranno Gemelli (voto 7), Cancro (voto 7) e Leone (voto 7). Settimana sufficientemente positiva anche per coloro dell'Ariete (voto 6), del Toro (voto 7) e della Vergine (voto 6), trio considerato non male se si osserva il cosiddetto "bicchiere mezzo pieno".

Vediamo di analizzare in profondità le previsioni dell'oroscopo settimanale da lunedì a domenica subito dopo aver messo in luce i prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a mettere nero su bianco le analisi astrologiche riguardanti l'oroscopo della settimana da lunedì 26 a domenica 2 maggio, come da solita prassi andremo a chiarire in quali segni si soffermerà la Luna nel periodo. Allora, a dare inizio agli spostamenti sarà la Luna in Scorpione, presente nel segno d'Acqua già da questo lunedì 26 aprile alle ore 18:19. Nuovo stop mercoledì 28 aprile alle ore 17:43 con la bella figura astrologica della Luna in Sagittario. Ancora una fermata venerdì 30 aprile alle ore 18:16 con la Luna in Capricorno.

La settimana si concluderà con la presenza della Luna in Acquario annunciata per domenica 2 maggio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Tutto procede per il meglio nella vostra vita sentimentale, così assicura l'Astrologia sul segno. Con la persona amata, saprete essere compagni, amanti, fratelli tutto nello stesso tempo, dando al vostro rapporto di coppia un’ampiezza veramente totale.

Per i più irrequieti e per i single non mancherà l’occasione di un’avventura erotica. Invece è una fase importante e nello stesso tempo delicata per il lavoro: mostratevi prudenti, contate sul vostro senso di responsabilità e sull’abilità pianificatrice e organizzatrice che non vi fa certo difetto. Valutate bene le proposte e le richieste che vi vengono fatte, non assumete incarichi se non siete certi di poterli assolvere con tutta la vostra consueta efficienza.

La scaletta giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 26 e martedì 27;

★★★★ mercoledì 28, sabato 1 e domenica 2;

★★★ giovedì 29 aprile;

★★ venerdì 30 aprile.

♉ Toro: voto 6. In difficoltà ad inizio settimana! C’è qualcosa di indefinibile che vi induce ad essere meno morbidi: perché non lasciarsi indagare da languide tenerezze, ad ascoltare con meraviglia quei battiti frenetici che all’improvvisi sentite in mezzo al petto? Travolti da emozioni contrastanti, è così si sentiranno molti di voi in questa settimana. Sarà un periodo molto intenso ma rischioso per chi ha un amore segreto. Intanto si prevedono giornate soddisfacenti per tutti coloro che hanno un’attività professionale indipendente: Mercurio stimolerà la vostra creatività e il vostro fiuto per gli affari.

Avrete idee strabilianti, da impiegare subito con risultati immediati! Se lavorate alle dipendenze altrui avrete belle energie che vi permetteranno di smaltire notevoli moli di lavoro.

La classifica da lunedì a domenica:

★★★★★ mercoledì 28 e giovedì 29;

★★★★ venerdì 30, sabato 1 e domenica 2;

★★★ martedì 27 aprile;

★★ lunedì 26 aprile.

♊ Gemelli: voto 7. Inizia uno dei periodi più importanti dell’anno per quanto riguarda la vostra vita affettiva, per questo dedicherete tempo, energie e risorse psicofisiche in gran quantità proprio all’amore. Sfodererete ogni risorsa per rendere sempre più felice e appagante il rapporto con la persona amata: i risultati saranno strepitosi! Grosse opportunità per i single.

Migliora la situazione rispetto le scorse settimane passate anche nel la voro. Creativi più che mai avrete l’opportunità di avanzare proposte, trovare soluzioni, proporre variazioni così acute e insolite da lasciar tutti sbalorditi. Ma dove otterrete risultati strabilianti sarà nelle attività autonome. Possibilità di battaglie sindacali per chi opera alle dipendenze altrui.

Il responso quotidiano, giorno per giorno:

Top del giorno martedì 27 aprile;

martedì 27 aprile; ★★★★★ mercoledì 28 e giovedì 29;

★★★★ lunedì 26 e venerdì 30;

★★★ sabato 1 maggio;

★★ domenica 2 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana predice un ottimo periodo. Se per caso aveste qualcosa da rimproverare al partner non ricorrete a sotterfugi, non cercate di tendergli tranelli per coglierlo in fallo, potrebbe accorgersene e risentirsi.

Se c’è qualcosa che non vi sta bene, sarà molto meglio affrontare la questione e cercare di risolverla di comune accordo. Venere segnala intanto qualche tensione nella sfera affettiva a chi ha come ascendente il segno Bilancia. In famiglia vi aspettano compiti apprezzabili, non sempre facili da svolgere. Per le coppie che hanno avuto un momento di crisi è giunto il momento di guardare in faccia la realtà e prendere le opportune decisioni.

Il responso degli astri:

Top del giorno giovedì 29 aprile;

giovedì 29 aprile; ★★★★★ lunedì 26 e venerdì 30;

★★★★ martedì 27 e mercoledì 28;

★★★ sabato 1 maggio;

★★ domenica 2 maggio.

♌ Leone: voto 7. Sarà un dolcissimo sogno, inebriante e tenerissimo, l’amore per voi in questo periodo.

Venere predisposto al meglio per voi del segno esalterà il vostro naturale romanticismo dei vostri cuori e renderà più acute le percezioni e le sensazioni. Se siete in coppia, avrete la sensazione di comunicare con il partner attraverso i moti dell’anima, senza aver bisogno di parole o gesti.. Per il lavoro buon periodo. La vostra mente sarà ben sveglia e scalpiterà per trovare nuovi spazi in cui collocare le iniziative più recenti. Splendide posizioni celesti mettono la maggior parte di voi in una condizione di estrema vivacità mentale e fisica: sarete un vero e proprio vulcano, praticamente incontenibili in quanto a idee nuove che riuscirete a produrre a getto continuo.

Le stelline della settimana:

Top del giorno sabato 1 maggio;

sabato 1 maggio; ★★★★★ venerdì 30 e domenica 2;

★★★★ mercoledì 28 e giovedì 29;

★★★ lunedì 26 aprile;

★★ martedì 27 aprile.

♍ Vergine: voto 6.

L’energia e lo sprint non vi mancano di certo in questo periodo, quella che potrebbe farvi difetto, invece, sarà la concentrazione. In questo caso l'oroscopo della settimana dal 26 al 2 maggio sul fronte economico invita a non fare investimenti eccessivi o spese pazze. Molti dovranno dunque anche rimandare possibili investimenti importanti come l’acquisto di una casa o di una villa al mare, o per investimenti finanziari considerevoli. Weekend caratterizzato da una gran voglia di fuga, di fare cose nuove, di cambiare aria. Qualcuno tra voi ha voglia di amori romantici, di intese al primo sguardo, di emozioni forti, di passioni travolgenti. Per le coppie collaudate non sarà invece una settimana da manuale, qualche tensione ci sarà.

Domenica potrebbe essere ideale prendersi del tempo tutto per sé stessi.

La scala con le stelle di vostra competenza:

★★★★★ sabato 1 maggio;

★★★★ lunedì 26, martedì 27, venerdì 30 e domenica 2;

★★★ mercoledì 28 aprile;

★★ giovedì 29 aprile.

