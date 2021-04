L'Oroscopo di domani 27 aprile riapre questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata di martedì. In primo piano dunque, il secondo giorno della settimana sviscerato dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Ad essere soppesati come al solito in questa sede i primi sei segni, sottoposti ad analisi approfondite rivolte alla qualità delle effemeridi di propria competenza. Senz'altro tanti di voi saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come è stata valutata la giornata del 27 aprile. Ebbene, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi quotidiane siamo pronti a scommettere sul buon periodo messo in preventivo a coloro appartenenti al segno dei Gemelli, meritatamente considerati nel periodo al 'top del giorno'.

Ottimo martedì per l'Ariete favorito in amore, quindi indicato dall'Astrologia in giornata a cinque stelle.

In merito agli altri segni, parlando in modo specifico di coloro con presunte difficoltà in arrivo, le previsioni astrologiche del 27 aprile pronosticano una giornata non facile da portare a buon fine per gli amici del Toro (sottotono) e del Leone (ko).

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli;

2° posto - ★★★★★: Ariete;

3° posto - ★★★★: Cancro, Vergine;

4° posto - ★★★: Toro;

5° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 27 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 27 aprile al segno dell'Ariete predice una giornata ottima, oseremo dire quasi al limite della perfezione!

Pronti a gongolare? Certo che si, anche perché gli astri saranno benevoli questo martedì soprattutto in campo sentimentale: ve l'abbiamo appena servita su un piatto d'argento, contenti? In amore infatti, la Luna presente in Scorpione vi renderà energici, efficienti e disponibili, niente e nessuno in questo periodo potrà scalfire la vostra serenità.

In tanti saprete irradiare fiducia e positività verso l'esterno, regalando energie positive anche al vostro partner. Single, martedì tranquillo: finalmente sarà possibile viaggiare, raggiungere località lontane e fare follie! Ma chi non potrà si potrà comunque divertire anche restando a casa, magari chattando con gli amici del cuore, i compagni di scuola o di lavoro e fare programmi.

Per altri invece anche in cucina potrebbero esserci modi di trarre benefici, sperimentando nuove e vecchie ricette. Nel lavoro invece sarete abbastanza determinati, senza però risultare prepotenti. Riuscirete a dimostrare un atteggiamento giusto per ottenere ciò che volete. Senz'altro la vostra giornata sarà positiva grazie a questo modo di fare.

Toro: ★★★. Si preannuncia un martedì poco fortunato quasi in ogni settore. In generale la giornata inizierà con qualche contrattempo: puntate sulle cose positive, le uniche in grado di far vivere al meglio ogni cosa. In amore poi, per alcuni del segno la vita di coppia va e non va, ed entrambi lo sanno: non nascondetevi, ma cercate invece di trovare un modo per recuperare il rapporto.

Non andate più l'uno verso l'altra, come una volta, anzi preferite tacere piuttosto che discutere e tutto questo non va fa bene! Cercate un modo per ritrovarsi ed esprimere sempre la propria personalità. Lavorate decisi allo scopo di recuperare la vostra sintonia. Single, l'alba di un nuovo amore potrebbe essere alle porte e voi sarete pronti a viverlo con grande trasporto e sincerità. Fate tesoro delle esperienze passate cercando di essere sempre voi stessi. Non vergognatevi per quello che siete: l'elemento imprescindibile per vivere serenamente una nuova relazione è di essere sinceri, sempre. Nel lavoro, essere flessibili ed organizzati significa anche essere in grado di trasformare un contrattempo in opportunità.

Siate dunque razionali nel prendere le decisioni trovando il modo di trarne comunque vantaggio. Il tempo che prenderete per riflettere non sarà mai tempo perso, sappiatelo.

Gemelli: 'top del giorno'. In arrivo un martedì 27 aprile favorito da una meravigliosa Luna, attualmente presente nel settore dello Scorpione. Diciamo subito che la giornata numero due dell'attuale settimana sarà molto efficace soprattutto in campo sentimentale e nelle amicizie. L'orbita giusta di alcuni astri influirà positivamente sul vostro operato, il quale viaggerà percorrendo i soliti binari quotidiani ma in modo vincente e veloce. In amore, la vostra vita di coppia sarà calda, confortevole ed ottima; l'atmosfera che avete saputo creare intorno a voi ed ai vostri cari si rivelerà ideale per vivere insieme momenti di grande sintonia con il partner.

La Luna in serata vi donerà quel pizzico di malizia necessaria per rendere frizzante il rapporto con la persona amata. Single, continua la fase positiva quasi magica: ne gioirete in primis voi ma ne saranno favoriti anche alcuni tra i vostri contatti. La buona fortuna in amore 'gira' anche tramite social e gruppi WhatsApp: cogliete sempre ogni eventuale opportunità per allacciare un sentimento... Luna e Venere nei prossimi giorni potenzieranno tanto la vostra sicurezza e il fascino rendendo magnifico il periodo pre-estivo. Pronti a divertirvi, a corteggiare o farsi corteggiare? Nel lavoro, avrete nuovi interessi. I pianeti veloci vi renderanno persuasivi e la vostra immagine acquisterà più autorevolezza.

Oroscopo e stelle di martedì 27 aprile

Cancro: ★★★★. Il prossimo giorno in calendario coincidente con quello di martedì, per la stragrande maggioranza di voi nativi non sarà troppo difficile da affrontare, anzi. Troverete sul vostro cammino discrete possibilità di migliorare sia le condizioni relative ai sentimenti che quelle inerenti le attività di routine. In amore, i conflitti si risolveranno con il buon dialogo e questo voi lo sapete bene. Fate affidamento sugli ottimi influssi della Luna in Scorpione, senz'altro pronta ad aiutare a guardare con occhi diversi le varie situazioni. Dal punto di vista della coppia, il vostro partner sarà empatico e comprensivo nei vostri confronti. Single, avrete una bella forza d'animo e nonostante il momento sarete comunque allegri come fringuelli.

Tutto merito della Luna capace di rendere questo martedì abbastanza portato alle buone notizie, ai contatti oppure agli incontri. Sul lavoro state diventando dei perfezionisti: vi adopererete moltissimo ed il vostro impegno sarà veramente grande. Questo vi porterà a trovare buone soluzioni ad ogni problema. Ogni tanto fate qualche pausa però, allentando la concentrazione: alla giusta distanza la situazione vi apparirà diversa e forse migliore.

Leone: ★★. Il prossimo martedì non partirà troppo bene per voi nativi. Il periodo è stato classificato con le due stelle relative al 'ko', quindi da evitare la volontà di dimostrare quanto valete: a parlare ci penseranno i fatti, quindi non ostentate più del necessario, ok?

Sappiate che gli astri saranno sfavorevoli, quindi dovete stare calmi, fermi e impassibili evitando di attirare su di voi le attenzioni degli altri. In amore, non spaventatevi delle critiche e non reagite con troppa veemenza: la miglior strategia sarà quella dell'indifferenza. Proseguite per la vostra strada senza rimanere male su quanto dovesse dire il partner di voi e del vostro operato: lungo il percorso quotidiano incontrerete sempre qualcuno in disaccordo con voi e chissà che non siano proprio costoro a darvi la forza per reagire... Single, per contrastare nervosismo e stelle dispettose dovrete staccare la spina e regalarvi una giornata solo per voi, lontano dai problemi e dalle persone che trovate irritanti in questo preciso momento.

Ritagliatevi del tempo per il vostro benessere, non avventuratevi in situazioni che non conoscete più che bene. Nel lavoro, se una situazione non vi convince evitate di immischiarvi a tutti i costi perché non ne trarrete alcun giovamento, tutt'altro. Pensate quindi al vostro interesse e limitate la vostra curiosità all'essenziale: no al superficiale!

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 27 aprile, preannuncia una giornata discreta, a sprazzi anche molto buona ma non esente da rischi nascosti. Questa parte della settimana appena iniziata, dunque, valutata nelle predizioni di oggi con le quattro stelle della normalità, non intaccherà molto il lato sentimentale. In amore infatti, fino a quando i pianeti positivi al vostro segno vi proteggeranno non potrà succedervi niente di male e la vita vi regalerà ogni giorno delle sorprese positive.

Le vostre energie in questo momento sono abbastanza elevate ma possono aumentare ancora di più grazie all'aiuto del partner. Single, sarà un giorno favorevole per i rapporti con gli amici; vitalità ed estroversione non mancheranno. Fidatevi di chi stimate, parlate e sfogatevi comunicando solo con loro ogni vostro dubbio o incertezza: questo permetterà di schiarirsi le idee su molte cose. Nel lavoro, nella giornata in analisi sarete dinamici ed euforici grazie alla posizione degli astri minori. Avrete l'impressione di poter fare quasi tutto ed in effetti riuscirete nei vostri intenti, ottenendo dei risultati soddisfacenti. Anche le entrate monetarie potrebbero diventare a voi più favorevoli.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 27 aprile.