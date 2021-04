L'Oroscopo di domani 8 aprile è pronto a svelare come andrà la giornata di giovedì. In questa parte della settimana in evidenza le previsioni astrologiche su amore e lavoro per i primi sei segni dello zodiaco, come sempre valutati in base alla qualità delle proprie effemeridi. Dunque occhi puntati sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A fronte di quanto appena espresso, la domanda alla quale rispondere è la seguente: quali saranno i segni baciati dalla fortuna questo giovedì? Ebbene, sicuramente ad avere ottime chance di superare indenni il periodo saranno i nativi del Cancro, super-favoriti da un'ottima Luna in Pesci.

Ottime prospettive da sfruttare in questo centro settimana anche per gli amici del Leone, classificati con le cinque buone stelle dei periodi fortunati. Per quanto concerne invece la parte negativa del periodo, le previsioni zodiacali dell'8 aprile non vedono troppo a favore la giornata per Ariete e Gemelli, giudicati entrambi in periodo da "ko".

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro;

2° posto - ★★★★★: Leone;

3° posto - ★★★★: Toro, Vergine;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Ariete, Gemelli.

Previsioni zodiacali del 8 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo dell'8 aprile al segno dell'Ariete annuncia l'arrivo di un periodo poco convincente, con astri pronti a dare alla giornata un'impronta sicuramente negativa.

In amore, sarà un giovedì con l'umore sotto le scarpe, colpa di Venere sotto scacco (quadratura) da Plutone. La soluzione ottimale potrebbe essere quella di poltrire a letto: letture, telefonate, social e film alla tv potrebbero regalare una giornata di puro relax, un vero toccasana per i vostri nervi. Non fate di ogni disguido una questione di stato, irritabili e su di giri rischiereste di trasformare qualsiasi rapporto, in primis quello di coppia, in una corrida continua.

Single, complice la giornata poco positiva, alcune situazioni potrebbero ingarbugliare ancora di più la vostra vita e rendere più facile le gaffe. Sicché le relazioni con gli altri potrebbero farsi fluttuanti, a seconda del maggiore o minore autocontrollo che riuscirete ad esercitare sulle parole pronunciate. Nel lavoro invece, dovrete curare maggiormente le vostre economie che in quest'ultima fase sembrano essere instabili.

Inoltre non dovrete farvi sfuggire un'occasione molto allettante.

Toro: ★★★★. Giornata da non prendere troppo alla leggera questa in arrivo. Le congiunzioni astrali non sono del tutto positive, pertanto potrebbero favorire zizzania nei rapporti interpersonali, soprattutto in quelli in via di definizione. In amore l'oroscopo di giovedì a chi è in coppia prevede che la passione e la disinvoltura potrebbero dare una spinta alla relazione. Le stelle vedono in risalita l'intesa e il dialogo con il partner abituale: diciamo che se non sarà perfetta, la giornata renderà ugualmente positivo il tran tran generale. Single, una giornata di piacevole disimpegno ogni tanto non guasta. Godetevela e approfittatene per assecondare i vostri desideri o le vostre curiosità intellettuali, meglio se sentimentali.

Privarsi oggi di ciò che potrebbe dare piacere domani potrebbe essere un errore grossolano! Un progetto di lavoro, sicuramente di rilievo, decollerà nei prossimi giorni. La stabilità ed il successo a cui da tempo ambite saranno tangibilmente a portata di mano.

Gemelli: ★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì 8 aprile predice un periodo poco piacevole, pertanto giudicato con le due selle relative ai frangenti da "ko". Riguardo l'amore, i pianeti suggeriscono di chiarire eventuali malintesi con il partner, ovviamente da farsi il prima possibile altrimenti le cose potrebbero peggiorare. L'invito pertanto è di fare attenzione a non far preoccupare invano il vostro partner, possessivo com'è sicuramente potrebbe percepire taluni comportamenti come un mancato interesse da parte vostra.

Si consiglia di non innervosirsi se il partner dovesse mostrarsi geloso. Single, dovete accontentarvi, apprezzare le cose semplici della vita, ciò che avete, gli affetti cari e gli amici. Tranquillità ed emozioni vi consentiranno di ricaricare le batterie scariche e di programmare a dovere la giornata di domani. Nel lavoro non forzate le situazioni, imparate ad essere moderati ed elastici, cosa che non vi riesce difficile se volete. Analizzate criticamente ogni situazione e procedete con la massima cognizione di causa.

Oroscopo e stelle di giovedì 8 aprile

Cancro: 'top del giorno'. Partirà sicuramente "alla grande!" questa parte della settimana, con un giovedì all'altezza delle attese sia in campo sentimentale che nei rapporti interpersonali in generale.

In amore, si profilerà per voi un ottimo giorno e la posizione degli astri maggiori lo conferma. Le nubi sembrano essere passate e non torneranno per un bel po' di tempo, potrete fare un respiro di sollievo e concentrarvi su quello che più desiderate e che magari avete trascurato: il rapporto di coppia. Single, avendo portato a termine tutti gli impegni, vi sentirete più liberi, cosa che vi consentirà di recuperare forza e leggerezza. Avrete dunque voglia di assaporare ogni singolo minuto della vostra giornata, possibilmente facendo qualcosa di divertente che vi piace tanto. Nel lavoro, intorno a voi tutto sembrerà muoversi favorevolmente: sfruttate le opportunità che il periodo senz'altro vi regalerà, canalizzando le energie in modo positivo.

Godetevi questa giornata lieta, ricca di stimoli nuovi, tanto entusiasmo e prospettive vantaggiose.

Leone: ★★★★★. Il prossimo giovedì sarà probabilmente "esplosivo" per la maggior parte di voi nativi. Diciamo che in questa splendida giornata tutto vi sarà possibile. Grazie ad astri altamente di parte non avrete troppe difficoltà nello svolgere le incombenze quotidiane. Vi invitiamo ad organizzare un'uscita serale o a far festa con amici, parenti o conoscenti. In amore, giovedì all'insegna della rinascita emotiva e spirituale. Grazie alla speculare positività della Luna in Pesci vi lascerete finalmente alle spalle preoccupazioni e tensioni, specie quelle che avessero creato problemi fino a poco tempo fa.

Vi sentirete padroni della vostra vita e ne assumerete nuovamente il controllo, regalandovi momenti sereni e spensierati. Single, giornata molto dolce, come lo zucchero filato e col giusto amalgama di poesia e concretezza. Riuscirete a sbrigare alcune faccende ed a ritagliarvi del tempo da dedicare ai familiari, ai parenti, agli amici storici. Nel lavoro, sarete molto generosi con le persone che vi circondano ed avrete la possibilità di acquisire la stima di tutti e di lavorare in un ambiente più positivo.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 8 aprile, indica un periodo mediocre, dunque senza lode, vanificato da astri abbastanza cocciuti in grado di riservare il conseguente "sottotono".

In questo caso l'Astrologia invita alla calma: sappiate tenere i nervi a posto evitando di sbottare alla vostra maniera. Cercate di mettete in chiaro con chicchessia le cose che non vanno: per una volta, fatevi rispettare! In campo sentimentale ritroverete l'armonia perduta e sarà questa una giornata speciale per tanti di voi. Riuscirete infatti a stabilire un dialogo chiarificatore con le persone con le quali ultimamente siete stati in conflitto ed a placare le tensioni con il partner. Single, se pensieri ed emozioni sono trattenuti, cercate appoggi ed ancoraggi ovunque, anche nelle piccole cose: buon cibo, tranquillità familiare, affetti rassicuranti. Pensate a coccolarvi, rilassandovi con una passeggiata in riva al mare (per i più fortunati) o a contatto con la natura, per gli altri.

Nel lavoro, aperti, disponibili come non mai, susciterete dovunque interesse e simpatia. Approfittatene dell'occasione per instaurare rapporti con i colleghi ed avrete la possibilità di dare vita a nuovi interessi e di coinvolgere l'azienda per cui lavorate. Nuova opportunità remunerativa.

