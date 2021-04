L'Oroscopo di domani 7 aprile è pronto a svelare come sarà il terzo giorno della settimana in corso. In evidenza le previsioni astrologiche dei segni dall'Ariete fino alla Vergine: ansiosi di sapere chi avrà il massimo supporto da parte delle stelle? Ebbene, questo mercoledì pochi segni avranno campo libero nell'ambito sentimentale e lavorativo. Diciamo subito che tra i migliori risultano Toro e Cancro, ai quali l'Astrologia ha pronosticato l'arrivo di una giornata davvero sorprendente. Abbastanza positiva la giornata in analisi anche per Ariete e Leone, in questo caso entrambi sottoscritti da quattro buone stelle indicative dei periodi routinari.

Parlando di negatività invece, le previsioni astrologiche del 7 aprile prevedono poche chance da sfruttare per coloro nativi dei Gemelli nonché della Vergine, indicati rispettivamente in periodo "sottotono" e da "ko". Vediamo di fare un piccolo riepilogo analizzando la scaletta quotidiana preposta.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Cancro;

2° posto - ★★★★: Ariete, Leone;

3° posto - ★★★: Gemelli;

4° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 7 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 7 aprile al segno dell'Ariete indica un periodo discreto. In certi casi potrete contare su di una forza d'animo abbastanza innovativa, a tratti anche straordinaria, il che vi permetterà di affrontare quasi tutto senza timore di sbagliare.

Il vostro amore verrà travolto da onde romantiche e passionali, il che vi renderà felici ed appagati. Questo potrà costituire un buon auspicio per fare qualche piccolo passo in avanti nel rapporto di coppia, specie se ultimamente avesse dato segni di cedimento. Credeteci: se lo farete tutto andrà bene. Single, creatività ed intuito saranno le vostre carte per rilanciare la quotidianità ed i nuovi progetti.

L'ideale sarebbe spostarsi, cambiare aria ed ambiente: purtroppo questo in molti casi non sarà possibile. In alternativa invece potrebbe essere utile fare una passeggiata a piedi o in bicicletta per rilassarsi e pensare al futuro. Nel lavoro, buone notizie anche sul fronte economico, dove sono previsti dei positivi movimenti finanziari a vostro vantaggio.

Il mattino vi troverà effervescenti! Vi sveglierete eccezionalmente di buon umore, freschi e vitali e non potrete che sorridere a questo nuovo giorno, anche se vi aspetta una gran mole di lavoro e soprattutto impegni extra.

Toro: ★★★★★. Un sereno martedì, senz'altro più che positivo si prevede per voi del segno. In generale, le coppie avranno modo di parlare, confrontarsi e riflettere in modo approfondito, magari anche su argomenti che potrebbero incidere sul prossimo futuro. Infatti in amore si farà strada un piacevolissimo senso di leggerezza, tanto che anche il vostro modo di camminare o di pensare sarà più agile e sciolto del solito. Il rapporto di coppia filerà a gonfie vele e potreste dare vita ad un progetto importante che vi farà spuntare il sorriso sulle labbra.

Assumere un atteggiamento positivo aiuterà a fare in modo che tutto si svolga nella massima tranquillità, rendendo questo momento piacevole e sereno insieme a chi avete accanto. Single, vi attende una giornata esuberante, vi farete trascinare in un vortice di sensazioni sempre più elettrizzanti, sarà così molto facile godere appieno della vita, senza pensare troppo alle questioni di contorno. Nel lavoro, sarà il tempo di ripresa, di rilancio delle vostre attività. Imparate a spremere le meningi, trovando nuovi sbocchi o immaginando il futuro così come desiderate.

Gemelli: ★★★. L'Astrologia di domani preannuncia una giornata sottotono, un po' per la voglia che manca e un po' per la stanchezza da lavoro accumulata in questi ultimi tempi.

La famiglia sarà più che mai al centro della vostra attenzione: cercate di mettere sul piatto le questioni più urgenti, privilegiando il buon dialogo a tutto il resto. In amore, sarete abbastanza noiosi e ripetitivi ma il partner vi ascolterà, dimostrando ancora una volta il proprio attaccamento nei vostri confronti. In generale comunque non sarà proprio la giornata adatta per porsi domande o ipotizzare congetture: talvolta può essere utile pensare semplicemente che le cose vanno in una certa maniera perché è giusto che vadano così, senza darsi delle spiegazioni inutili e rovinare la giornata a tutti. Single, vi sentirete leggeri, il vostro benessere potrebbe essere totale, ma sarete poco connessi con gli altri.

In tanti vivete in un mondo tutto vostro: apritevi! Al lavoro, avrete un calendario di impegni e richieste che presserà molti di voi: correte ai ripari o a sera vi sentirete spremuti come dei limoni!

Oroscopo e stelle di mercoledì 7 aprile

Cancro: ★★★★★. L'oroscopo del giorno indica un periodo ottimo. Potrete contate sulle vostre buone intuizioni per quanto concerne alcuni rapporti interpersonali: dopo una precedente fase di stanchezza a livello morale ritroverete in serata quella completa voglia di agire che tanto state aspettando. Il periodo si annuncia eccitante, quanto basta per riempire di note focose la vostra vita affettiva. In netto recupero il bellissimo rapporto che avevate tempo indietro con la vostra metà.

In amore infatti, la Luna intensificherà ogni sensazione, lasciandovi soddisfatti e pieni di gioia. Non punterete ad emozioni dirompenti ma piuttosto a qualcosa di diffuso e di intimo da condividere con la persona amata. Single, grazie alla buona influenza astrale, il vostro fascino ammalierà chiunque: giocate bene le vostre carte e potrete ottenere quello che più desiderate. Non ponetevi limiti: confessate i vostri sogni più segreti a chi sapete... La fiducia nel vostro lavoro sarà raddoppiata da un giorno all'altro e questa sarà forse la giornata giusta per ottenere quelle gratificazioni che meritate. Sarete al centro dell'attenzione e molti spenderanno delle parole positive sul vostro operato.

Leone: ★★★★. L'Astrologia di domani annuncia una giornata discreta per questo centro settimana. Forse, potrebbe far capolino qualche piccola emozione. In amore la Luna amica, presente nel segno dei Pesci in tarda serata, porterà con sé tanta voglia di relax e tranquillità. La vita domestica vi piace e forse deciderete di trascorrere questo mercoledì sera in casa, ingegnandovi ai fornelli. Un pizzico di romanticismo alleggerirà le tensioni con il partner storico, regalandovi un'intesa perfetta. Comunque sia, il vostro obbiettivo sarà quello di regalarsi ogni giorno un senso ed una motivazione per essere felici. Single, vi sentirete ad una svolta della vostra vita e forse dovrete prendere una decisione importante che potrebbe cambiare alcuni aspetti della vostra esistenza.

Naturalmente dovete essere sicuri di non sbagliare: fidatevi dell'ottima Luna che senz'altro donerà capacità di giudizio e decisione. Nel lavoro, sarete brillanti e ricchi di buoni propositi: non vi farete sfuggire nessuna occasione. Altresì avrete la possibilità di alimentare le vostre entrate vivendo meglio la giornata.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 7 aprile, presume possa evolvere abbastanza negativamente questo secondo giorno dell'attuale settimana. Diversi impegni o nuove direttive aumenteranno la mole di lavoro quotidiano; questo potrebbe mandare su tutte le furie più di qualcuno di voi nativi: restate calmi! In campo sentimentale poi, Urano e Nettuno vi guarderanno storto in quanto speculari negativi al 80%.

Pertanto optate pure per una giornata rilassante, rigenerante quanto basta soprattutto a livello mentale. Nessun accordo in coppia su quella questione importante che sapete; perciò, se ci tenete dovrete faticare un po' e mediare con intelligenza, evitando discussioni o inutili tiritere. Single, essere precisi è una gran dote, ma non va portata agli eccessi: continuando in questo modo troverete sempre difetti in tutti, rendendovi spesso eccessivamente selettivi. Pensateci e ridimensionatevi: invece di riprendere gli errori altrui fatevi sopra una bella risata e rilassatevi. Nel lavoro, possibili distrazioni in questi giorni saranno dovuti soprattutto alla mancanza di concentrazione, il che potrebbe disturbare l'intero mercoledì.

Il rimedio sarà quello di non dare nulla per scontato e ponendovi al riparo da inconvenienti e soprattutto privilegiando la comunicazione.

