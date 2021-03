Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 marzo 2021.

Il terzo mese dell'anno sta per terminare, quali sorprese e novità avranno in mente gli astri per ogni segno dello zodiaco? La situazione amorosa sarà tranquilla, oppure ci saranno dei turbolenta? Il clima lavorativo sarà sereno, oppure ci saranno dei battibecchi con i colleghi e i datori di lavoro? La salute sarà brillante, oppure dovrete fare i conti con qualche fastidio fisico? In merito a tutto questo di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche relative alla settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 marzo per tutti i segni zodiacali.

La settimana 22-28 marzo secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’Oroscopo dell’ultima settimana di marzo per molti Ariete ci sarà un dissidio in famiglia, oppure qualche contrasto con il partner. La sensazione negativa potrebbe migliorare con il passare dei giorni, soprattutto nelle relazioni d’amore ancora non consolidate. I cuori solitari del segno potrebbero cadere vittime di illusioni d’amore, forse per riempire il senso di vuoto o di solitudine. Nel settore professionale, sarete più creativi e comunicativi del solito, soprattutto nel bel mezzo di un affare ambizioso. Il settore della salute apparirà abbastanza delicato, la stanchezza che accumulerete in questa settimana vi decimerà soprattutto nelle ore serali: non sottovalutatela.

Toro – In amore, secondo l’oroscopo settimanale per i nativi del Toro, si respirerà un clima disteso; l’argomento che mettere alimenterà la discussione sia in famiglia e sia con il partner saranno i soldi, oppure la gestione del tempo o dei figli. Se volete trascorrere una settimana più serena, allora dovrete essere più socievoli, rendendo più facili prendere accordi, risolvere certi grattacapi che vi portate dall’inizio dell’anno, incontrare nuove persone ed essere un buon consigliere.

Gli amori che nasceranno in questa settimana saranno interessanti, ma prive di certezze almeno inizialmente. Sul fronte lavorativo dovrete cercare di non essere impulsivi ed evitare i colpi di testa. Solo con la calma e la lucidità potrete ottenere ottimi risultati, alcuni duraturi e stabili. In salute, le vostre energie potrebbero essere fiacche, rilassatevi e gettate tutta la negatività alle spalle più spesso che potete.

Gemelli – In questa ultima settimana di marzo, secondo l’oroscopo settimanale dei Gemelli, ci saranno giornate favorevoli e altre sottotono. Questi alti e bassi colpiranno molte coppie. La causa di questi dissidi potrebbe derivare dallo stress degli impegni di lavoro e dalla situazione economica insoddisfacente. A ogni modo, sarà meglio non discutere, potreste non essere obiettivi e prendere decisioni frettolose. Coloro che sono soli da troppo tempo potrebbero essere stufi di storie senza impegno e avvertire il bisogno di incontrare una persona affettuosa con cui passare il resto della propria vita. L’ultima parte di marzo potrebbe offrirvi qualche buona occasione nell’ambito lavorativo. Con i colleghi di lavoro e i superiori si respirerà un clima più disteso.

Le vie respiratorie potrebbero essere il vostro punto debole. Anche se le temperature sono più tiepide riparatevi dai colpi d’aria.

Cancro – Se avete vissuto un periodo nervoso con il vostro attuale partner, in quest’ultima settimana di marzo molte cose diventeranno più chiare e il vostro rapporto tornerà a splendere come non ha fatto mai fatto prima. Se ci sono ancora dubbi, dovete chiarirli subito. I single del segno che sognano l’amore eterno dovranno allargare il giro delle amicizie. Coloro che preferiscono storie senza impegno dovranno fare attenzione a non illudere la persona che stanno frequentando, anche solo per gioco. Dovrete fare attenzione anche ai pettegolezzi di quartiere e alle persone invidiose della vostra vita. Sul lavoro arriveranno molte novità davvero interessanti, che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Soldi in arrivo. Non vi mancherà l’entusiasmo se dovete iniziare una cura. In ogni caso, ritagliatevi un po' di tempo per fare una passeggiata all’aria aperta. Ne avete bisogno.

Previsioni astrologiche fino al 28 marzo 2021: da Leone a Scorpione

Leone – Questa settimana, secondo l’oroscopo per i nativi del Leone, non sarà perfettamente scorrevole, ma in amore l’atmosfera inizierà a diventare più serena. Le coppie che hanno attraversato un periodo difficile adesso riusciranno ad affrontare i problemi con maggiore leggerezza. Gettate alle spalle le tensioni accumulate negli ultimi tempi e affrontare la vita con il sorriso. Per i cuori solitari del segno sarà un periodo abbastanza movimentato e con tante sorprese. Nell’ambito lavorativo vi toccherà combattere con una concorrenza spietata, ma non mancheranno le buone occasioni da cogliere al volo; state alla larga dai tipi arroganti e ambiziosi.

Nel settore della salute dovrete cercare di tenere sotto controllo lo stress, altrimenti il vostro umore sarà sempre giù. Dovrete concedervi qualche momento di relax, per coltivare ciò che vi piace di più.

Vergine – In amore, secondo l’oroscopo settimanale per i nativi della Vergine, non avrete le idee chiare, forse perché la persona che vi piace non vi dà certezze con i suoi comportamenti ambigui. Tranquillizzatevi, perché la verità verrà prima o poi a galla e scoprirete i motivi degli atteggiamenti strani della vostra persona. I single che credono di non meritarsi l’amore presto saranno notati per la loro classe, oppure la loro simpatia. Attenzione a una storia non libera da legami. Nel lavoro dovrete affrontare degli imprevisti che ostacoleranno le vostre iniziative.

Dovrete fermarvi un attimo e riflettere sul da farsi, le decisioni dovranno essere prese con lucidità e saggezza. Dovrete evitare i battibecchi con i colleghi o superiori, altrimenti l’ambiente di lavoro rischierà di diventare tossico e invivibile. In salute, dovrete migliorare ancora un po’ il vostro tono fisico e prepararvi alla bella stagione.

Bilancia – In amore, molti avranno voglia di fare una pausa di riflession. Bramate una vita tranquilla, senza scenate di gelosia, litigi esasperanti, oppure problemi economici. In questa settimana vi sarà più facile programmare con la persona che amate le scelte che fanno bene al vostro rapporto. L’oroscopo consiglia anche di uscire dalla routine e di pianificare un fine settimana diverso. I cuori solitari del segno potrebbero trovare l’anima gemella nei luoghi che frequentano tutti i giorni, anche nel supermercato.

In campo lavorativo, potrebbe spuntare qualcosa di interessante, che porterà benefici nelle vostre tasche. L’ambito economico, infatti, godrà ottimi aspetti. In salute, la vostra energia sarà stabile, ma dovrete fare attenzione ai raffreddori e alle reazioni allergiche.

Scorpione – In amore, secondo l’oroscopo dell’ultima settimana di marzo, molte tensioni accumulati nei mesi scorsi si allenteranno. Finalmente potrete chiarire in maniera civile e serena che cosa non ha funzionato tra voi e il partner. Se il vostro compagno o la vostra compagna continuerà ad assumere atteggiamenti antipatici, vorrà dire che la vostra relazione non ha motivo di esistere. Se vi spaventa stare da soli, presto troverete una persona d’oro, pronta a consolarvi. Per i single sarà una settimana davvero positiva, potrebbe nascere un amore con una persona inaspettata e magari vivere momenti intensi e magici insieme.

In campo professionale, riuscirete a cavarvela nonostante tutti i disagi di questi mesi. Potreste anche avanzare qualche richiesta lavorativa. Nonostante lo stress della vita quotidiana riuscirete a conciliare il lavoro e la vita privata. Per il bene della vostra salute dovrete curare di più l’alimentazione e la vostra forma fisica.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 22-28 marzo 2021: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Dovrete mettervi l’anima in pace, in questa settimana sarà quasi impossibile evitare qualche discussione con la vostra dolce metà. Specialmente se convivete dovrete affrontare le spese impreviste, i capricci e le pretese dei parenti. L’oroscopo consiglia ai single di farsi avanti e di sfruttare al meglio quest’ultima settimana di marzo.

Inoltre, sarà meglio non fidarsi dei pareri di certi amici che sono bravi solo a parole e non nei fatti. Nel lavoro potreste avere qualche ritardo, ma recupererete in fretta. Favoriti gli investimenti, i colloqui e i nuovi progetti. Buona anche la sfera economica, potrebbe arrivare qualche extra. Con questo tempo un po’ pazzo dovrete cercare di non scoprirvi troppo, altrimenti dovrete vedervela con dei raffreddori.

Capricorno – Secondo l’oroscopo settimanale per i nativi del Capricorno, in questa settimana qualcosa turberà molte coppie. Potrebbe essere una scelta non condivisa con il partner, un problema familiare che semina zizzania tra i partner, oppure una questione di soldi, ne verrete fuori con pazienza e troverete un accordo valido per tutti.

Per i single del Capricorno la settimana non offrirà niente di nuovo. Forse non avrete voglia di mettervi in gioco, oppure sentirete l’esigenza di trascorrere un periodo tranquillo, lontano dai guai e dai casini. Buona settimana per il lavoro, un po' meno per i soldi, quindi sarà meglio non rischiare con certi progetti onerosi. Per il bene della vostra salute dovrete amministrare con saggezza le vostre energie e le vostre forze, e se sarà possibile staccate la spina.

Acquario – Niente male settimana, soprattutto nell’ambito amoroso e sentimentale. Non dovrete ascoltare qualche familiare brontolone che potrebbe mettervi contro il vostro partner o i vostri figli. I single avranno la possibilità di iniziare una storia importante o di godersi una bella serata a due.

Tutto dipenderà da voi e dalla situazione che state vivendo. Brucerete gli impegni lavorativi uno dietro l’altro e potreste partorire idee davvero geniali. Arriveranno buone notizie per coloro che sono in cerca di una nuova occupazione. Periodo positivo per la salute, che potrebbe portare benefici alla vostra forma fisica e mentale.

Pesci – Questa ultima settimana di marzo, secondo l’oroscopo settimanale dei Pesci, sarà favorevole per l’amore e i sentimenti. Le coppie nate da qualche mese penseranno di andare a convivere, oppure di sposarsi. I coniugi sforneranno altri progetti, come acquistare una nuova casa, oppure rilanciare un’attività particolare. Se avete conosciuto una persona interessante, sfruttate al meglio questa settimana per approfondire la reciproca conoscenza. Il settore lavorativo migliorerà giorno dopo giorno, e presto raggiungerete un traguardo soddisfacente. Anche la situazione economica si riprenderà lentamente, ma dovrete fare attenzione alle spese folli. Si avvicina la settimana di Pasqua, attenzione a non strapazzare troppo il vostro fisico e la vostra mente, perché vi aspetterà una settimana tosta e a tratti sofferente.