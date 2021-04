L'oroscopo di sabato 10 aprile prevede che la Luna ricomincerà il suo giro dello zodiaco, ripartendo dal segno zodiacale dell'Ariete, il quale potrà contare su un quadro astrale pressoché ottimo per godere al meglio della propria relazione di coppia, mentre il cuore dei nativi dei Gemelli sarà scaldato dal calore del partner. Piuttosto sfortunata la Bilancia a causa della Luna in opposizione, mentre Capricorno potrebbe essere alquanto diffidente con tutti.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 10 aprile 2021.

Previsioni oroscopo sabato 10 aprile 2021 segno per segno

Ariete: il cielo è sereno.

La Luna in congiunzione sarà in grado di dare quel tocco di amore e passione in più alla vostra relazione, che davvero alzerà non poco l'intesa tra di voi. Se siete single vi piacerà molto poter stare vicino ad una persona che vi fa battere forte il cuore. In ambito lavorativo la vostra disponibilità sarà vista di buon occhio dai colleghi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9

Toro: con questo cielo lievemente più sereno nei vostri confronti, riuscirete a ottenere qualcosa di più concreto dal vostro rapporto secondo l'oroscopo del 10 aprile. Se siete single, anche se sarete più sereni con tutti, meglio non pretendere troppo al momento. In ambito professionale Urano nel segno consiglia di non imbattersi in lavori più grandi di voi.

Oltretutto, un po’ di pigrizia potrebbe prendere il sopravvento, colpa di Giove e Saturno in quadratura. Voto - 7-

Gemelli: giornata più che soddisfacente secondo l'oroscopo per voi nativi del segno, ora che la Luna non sarà più in quadratura. Dal punto di vista sentimentale otterrete un po’ di calore in più dalla vostra anima gemella, che forse noterà qualcosa di diverso in voi.

Se siete single potrebbe essere il momento perfetto per fare una nuova ed importante conoscenza. Per quanto riguarda il lavoro anche quando le cose non funzionano, sicuramente riuscirete a trarre qualcosa di buono dai vostri incarichi. Voto - 8-

Cancro: se siete single fareste meglio a non mostrare le vostre debolezze, soprattutto verso chi cerca di mostrarsi tenero nei vostri confronti.

Se avete una relazione fissa riflettere potrebbe essere un passo importante da fare per il vostro rapporto. In ambito professionale sarete in grado di districarvi tra i vari incarichi, anche se con qualche difficoltà. Meglio fare attenzione in ogni caso. Voto - 6,5

Leone: vi sentirete forti ed energici grazie ad una bella luna in trigono dal segno dell'Ariete, accompagnata da una bella Venere e un forte Marte. In amore se siete single prenderete le nuove relazioni con molta serietà, e chissà se da qualche parte troverete proprio la persona giusta. Se avete una relazione fissa benessere emotivo e armonia prevarranno tra voi e la vostra anima gemella. In ambito lavorativo vi sentirete a vostro agio, ciò nonostante attenzione ad alcuni dettagli che potrebbero essere determinanti.

Voto - 7,5

Vergine: Marte in quadratura vi sta dando troppi problemi in quanto a salute secondo l'oroscopo. Meglio prestare attenzione al vostro umore dunque, un po’ altalenante. In amore sognare la vostra anima gemella sarà bellissimo per voi single. Ciò nonostante perché non fare qualcosa per concretizzare tale sogno? Se avete una relazione stabile cercherete di essere più calorosi nei confronti del partner. In ambito lavorativo non sarà una giornata entusiasmante, ma purtroppo non potete tirarvi indietro. Voto - 7

Bilancia: configurazione astrale non così brillante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Con la Luna, Venere e Mercurio in cattivo aspetto non sarete così disponibili nei confronti del partner.

Oltretutto un po’ di sfortuna potrebbe causare malintesi nel vostro rapporto. Se siete single continuate a sognare per il momento, perché di amore non se ne parla. In ambito professionale anche se sapete come muovervi tra le varie mansioni, faticherete molto a raggiungere la meta. Voto - 6

Scorpione: non sarà un cielo strepitoso per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della giornata di sabato 10 aprile però, con un po’ d'impegno, potreste ottenere qualcosa di buono. Il vostro rapporto infatti al momento non ha particolari problemi, dunque potreste anche provare a rendere più magica questa giornata. Se siete single riscoprirete la bellezza del corteggiamento. In ambito professionale forse potreste essere sotto pressione per via di questo cielo, ciò nonostante mantenere la calma sarà fondamentale.

Voto - 7+

Sagittario: un cielo piuttosto promettente in questa giornata per voi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale godrete del sostegno della Luna, di Venere e di Mercurio, che riusciranno a mettere in risalto il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella terza decade. I cuori solitari potrebbero aver trovato finalmente la persona giusta con cui stare. In ambito professionale imparate dai vostri errori e fate esperienza. Vi servirà molto in vista di nuovi incarichi. Voto - 8-

Capricorno: romanticismo che potrebbe venire meno in questa giornata a causa di Venere in quadratura. Come se non bastasse, ci sarà anche la Luna a darvi fastidio, e dal punto di vista sentimentale potreste essere diffidenti o sospettosi persino nei confronti del partner.

Se siete single diciamo solo che con i sentimenti non ci sapete fare al momento. Diversamente invece in ambito professionale tutto sommato sapete dove mettere le mani quando vi addentrate in nuovi progetti. Voto - 5

Acquario: per raggiungere grandi traguardi ci vuole impegno, determinazione e tenacia, e secondo l'oroscopo della giornata di sabato 9 aprile, dimostrerete di avere tali capacità in ambito professionale. Per quanto riguarda i sentimenti potrete vivere il vostro rapporto d'amore al meglio, senza il rischio di causare malintesi. Se siete single le vostre proposte romantiche potrebbero venire incontro a una persona che magari potreste vedere sotto una luce differente. Voto - 8,5

Pesci: oroscopo di sabato nel complesso discreto per voi nativi del segno.

Il vostro cielo sarà tutto sommato buono per godere di una relazione di coppia stabile, che funzioni davvero, cercate solo di non essere troppo esigenti. Se siete single finalmente potrebbe nascere un po’ di alchimia con la persona che vi piace, e per voi sarà un sogno che si realizza. Sul posto di lavoro meglio lasciare fare agli altri ciò che non siete in grado di portare a termine. Voto - 7+