Il cielo del mese di aprile vede il passaggio di Venere nel segno del Toro e di Marte nel Cancro. Questo significa che l'amore si tinge di romanticismo, mentre il look sarà orientato a scegliere un abbigliamento comodo, ma soprattutto stiloso e elegante. Vediamo cosa dice l'Oroscopo del look per tutti i segni.

Oroscopo del look di aprile: per l'Ariete pantaloni a palazzo

Ariete - Aprile è per voi un ottimo mese, il vostro oroscopo è buono fino al 23, quando Marte diventa molto dispettoso. Arriverà, quindi, un periodo più faticoso, con tante cose da fare soprattutto in campo lavorativo: fate attenzione anche alle spese che potrebbero aumentare.

Il vostro look durante il mese diventerà sempre più comodo: per voi sono super adatti i pantaloni a palazzo, una delle tendenze moda del periodo.

Toro - L'oroscopo di aprile si preannuncia interessante. Il 19 il Sole entra nel vostro segno e il 23 sarà seguito da Venere, i due pianeti, però, vanno subito in contrasto con Saturno e si congiungono con Urano: sono in arrivo cambiamenti anche drastici su tutti i campi, a cominciare dall'amore. Il vostro look di aprile sarà super elegante, ma anche un po' vistoso: via libera agli abiti con fantasia floreale che stanno impazzando sulle passerelle della moda estate 2021.

Gemelli - Per tutto il mese il vostro oroscopo sarà molto dinamico. Grazie a Marte, a Sole, a Mercurio e a Venere tutti in posizione favorevole fino a oltre la metà di aprile, sarete sicuramente super impegnati.

L'amore scorre liscio e nel lavoro avrete soddisfazioni. Il vostro look per questo mese sarà concentrato sullo stile sportivo, ma trendy, quindi via libera a sneakers di marca e a borse di piccola dimensione, ma super colorate!

Cancro - Il vostro oroscopo di aprile parla di un mese in cui sarete messi alla prova, a cominciare dal lato sentimentale.

Qualcuno di voi si troverà ad affrontare un problema in campo professionale che, però, potrebbe essere risolto a partire dal 23 aprile, quando Marte entra nel vostro segno. Il consiglio è di non eccedere con le lamentele e di essere molto lucidi. Il look del mese indica per voi una tendenza a scegliere capi monocolore, non amerete moltissimo le fantasie, ma sceglierete capi di colori forti e intensi, come è la tendenza moda di questo periodo.

Per il Leone un oroscopo in crescendo e un look minimale

Leone - Aprile per voi è il mese giusto per avere conferme in campo lavorativo e che saranno possibili fino a quando Marte vi appoggerà, cioè fino al 23. Amore e famiglia sono due ambiti che pure avranno le loro soddisfazioni. Urano, inoltre, continuerà a eliminare ciò che non fa più parte della vostra vita e della vostra personalità. Per il vostro look gli astri di questo mese consigliano uno stile minimale e di rivolgere l'attenzione alle giacche, in particolare a modelli monopetto senza bottoni e di colori chiari e brillanti.

Vergine - Dalla metà del mese, quando Venere entra nel Toro, il vostro cielo si rischiara e tutto diventa meno pesante.

Dovrete combattere ancora con Marte negativo fino al 23, ma poi anche questo pianeta smetterà di darvi fastidio. Avete sempre Urano dalla vostra parte e, piano piano, farete i passi giusti verso un totale cambiamento. Per il vostro look l'oroscopo parla di rinascita da metà mese: mettete via le scarpe da ginnastica e i mocassini, passate ad un bel paio di mules.

Bilancia - Il vostro oroscopo di aprile vi vede diventare sempre più maturi e consapevoli. Inizierete davvero a decidere su cosa fare e comunque potrete rimandare la decisione solo fino al 23, perché poi Marte vi spingerà ad agire. In amore la situazione di molti è ormai in bilico, quindi preparatevi a qualche cambiamento. Il vostro look è sempre impeccabile, il consiglio per il mese è quello di restare in equilibrio, non mescolate troppi colori e per gli abiti scegliete solo quelli corti.

Scorpione - Aprile vi metterà in crisi, come sempre, ma stavolta arriverete preparati. Il mese sarà positivo fino a quando i pianeti non si sposteranno nel Toro e da quel momento saranno possibili anche delle separazioni per chi già ha grandi problemi con il partner. Marte dal 23 aprile sarà super favorevole, quindi vivrete bene gli eventuali tagli. Il vostro look del mese deve essere sobrio: le borse adatte a voi sono quelle dal design squadrato che tanto vanno di moda.

Oroscopo di aprile: gonne a ruota per il look del Sagittario

Sagittario - Il cielo di aprile per voi inizialmente è super brillante e dovete approfittarne, perché dal 19 la situazione inizia a cambiare. L'amore procede bene, ci sono anche alcune conferme per chi è in bilico.

Il lavoro pure sembra procedere in modo positivo, anche se sono possibili piccoli scontri con colleghi o soci. Per quanto riguarda il look di questo mese il consiglio degli astri è di lasciarvi andare ad un po' di romanticismo: per voi una bella gonna a ruota sarebbe l'ideale.

Capricorno - La prima parte del mese parla di un oroscopo che vi complica le cose. Non c'è comunicazione con il partner, ci sono uscite di denaro non preventivate che vi renderanno nervosi, c'è poca voglia di dare inizio a nuovi progetti. La situazione cambia con l'ingresso di Sole e Venere nel Toro che vi daranno una bella spinta a recuperare su tutti i fronti. Marte, però, attenzione, va in opposizione dal giorno 23 e, dunque, non sprecate energie!

Per il vostro look l'oroscopo consiglia di fare abbinamenti con i colori che più sono adatti a voi e per questo può aiutarvi l'armocromia.

Acquario - Aprile è un mese positivo per iniziare nuove collaborazioni, per inviare CV, per cambiare lavoro ed è anche promettente per l'amore. Sarete pure più simpatici del solito! Dalla metà del mese, però, le cose potrebbero cambiare, nel senso che dovrete mettere più impegno su tutto e essere più presente e vicino al vostro partner. Per il vostro look il consiglio è di orientarvi verso i jeans, evitate, però, il modello a sacchetto. Se proprio volete seguire la moda, scegliete pure un jeans a vita alta, ma che sia di color indaco o nero.

Pesci - L'attesa per l'arrivo di qualche novità per voi finirà solo a partire dal 19 aprile.

Prima di questa data tutto scorrerà in modo piuttosto anonimo. Marte nel Cancro, a partire dal 23, vi darà una mano a gestire meglio il rapporto di coppia: tornerete ad essere sensuali e appassionati, oltre che molto romantici. Sul lavoro potrebbero arrivare novità per chi lavora in campo artistico. Per il look del mese gli astri consigliano di sottolineare il vostro lato ultra-femminile e di scegliere fantasie rigate che per la tendenza moda di questa stagione creano uno stile orientaleggiante.