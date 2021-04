Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come cambia la situazione astrale e come questo influenzerà la sfera sentimentale, lavorativa e salutare dei 12 segni per la giornata di martedì 13 aprile 2021. Ecco l'Oroscopo dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello salutare c'è un piccolo recupero. Non mancheranno risultati in campo lavorativo, le stelle sono dalla vostra parte. In amore chi sta attraversando una difficoltà potrebbe trovare una soluzione.

Toro: con la luna nel segno, giornata interessante a livello sentimentale, vi sentite più forti.

Nel lavoro arriveranno presto delle buone notizie e potrete risolvere questioni in sospeso.

Gemelli: i nati sotto il terzo segno zodiacale nella giornata di martedì 13 aprile vivranno una ripresa sentimentale. Potrete vivere sensazioni importanti in questo periodo. Nel lavoro le prossime giornate sono promettenti.

Cancro: a livello sentimentale cercate di non dare importanza a chi vi ha fatto soffrire. Nel lavoro, potrebbero esserci dei ritardi, ma questo è il momento giusto per fare nuovi progetti.

Leone: in campo sentimentale bisognerà mantenere la calma, soprattutto se state vivendo dei momenti di difficoltà con il partner. È possibile che vi sentiate stanchi, questa sensazione potrebbe riversarsi in campo lavorativo.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata dalla Luna favorevole. In amore potrete affrontare un bel recupero. Per quel che riguarda il lato lavorativo dovrete impegnarvi per ottenere l'approvazione che desiderate.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: recupero sentimentale per il segno, presto Venere non sarà più in opposizione e potrete chiarire delle situazioni in sospeso.

Per quel che riguarda il lato lavorativo se ci sono delle questioni da risolvere, sarà meglio cercare una soluzione al più presto.

Scorpione: Luna in opposizione, alti e bassi per quel che riguarda il lato sentimentale. Cercate di non alimentare inutili polemiche in questa giornata. Nel lavoro, alcune questioni richiedono la vostra attenzione, sarà meglio impegnarsi per poterle risolvere.

Sagittario: avete bisogno di maggiore riposo in questo periodo, cercate quindi non stancarvi troppo. Nel lavoro, qualcuno sta pensando a dei cambiamenti, non vi sentite di escludere alcun tipo di risvolto. In amore possibili nuovi incontri.

Capricorno: giornata che vi concede maggiore energia, con anche la luna nel segno, in amore potrete vivere buone emozioni. In campo professionale in alcune situazioni sarà possibile ripartire.

Acquario: badate alla vostra salute in questa giornata e nel lavoro fate attenzione a possibili imprevisti. A livello sentimentale con la luna dissonante potrebbe non essere un buon momento.

Pesci: Luna favorevole, sfruttate questa condizione per la vostra situazione amorosa, senza troppe polemiche.

Nel lavoro sarà una giornata positiva.