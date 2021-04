L'oroscopo di martedì 13 aprile sarà caratterizzato da varie novità e diversi segni zodiacali metteranno alla prova la loro determinazione e scopriranno nuovi aspetti caratteriali.

Osservando la volta celeste di domani, sarà possibile avere un quadro più chiaro dei diversi aspetti planetari. Tra essi spiccheranno:

Sole in congiunzione a Mercurio e a Venere

Luna in congiunzione a Venere e a Urano

Venere in quadratura a Plutone

Marte in trigono a Giove e in quadratura a Nettuno

Saturno in quadratura a Urano

Nella giornata di domani, il Cancro e il Sagittario dovranno prendere delle decisioni molto importanti, mentre la Bilancia rimarrà lontana da qualsiasi iniziativa.

Lo Scorpione si preparerà per un importante progetto e l'Acquario dovrà rivedere alcuni suoi comportamenti.

Ecco le previsioni dell'Oroscopo del 13 aprile.

Previsioni zodiacali del 13 aprile: Toro impegnato, novità per Gemelli

Ariete: la giornata di domani si rivelerà ricca di insidie, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Il partner cercherà di manipolarvi, per non dover trovare un compromesso. Le previsioni zodiacali consigliano di essere totalmente sinceri e di non nascondere il vostro punto di vista. Forse ci sarà un piccolo litigio, ma alla fine riuscirete a trovare un nuovo equilibrio.

Toro: tenderete a trascurare alcune amicizie, a causa della mancanza di tempo. Avrete così tante cose da fare da non riuscire a gestire ciò che è davvero importante per voi.

Sarà fondamentale apportare dei cambiamenti nella vostra organizzazione quotidiana, in modo da non dover rinunciare a niente. La vostra famiglia sarà felice di aiutarvi.

Gemelli: un pizzico di intraprendenza vi sarà molto utile sul posto di lavoro. La timidezza, al contrario, potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Forse, non riuscirete a emergere come vorreste, ma qualcuno di importante vi noterà.

Se continuerete ad impegnarvi, i risultati non tarderanno ad arrivare. In amore, ci saranno alti e bassi, ma entro la fine della serata risolverete tutto.

Cancro: vi troverete davanti a un bivio difficile da superare. La vostra decisione sarà determinati, ma avrete paura di commettere degli errori. I consigli degli amici potranno rivelarsi utili, ma non potrete affidarvi solo ad essi.

Sarà il vostro istinto ad avere la meglio, così come anche i vostri sentimenti. Il partner sarà fiero di voi.

Oroscopo di martedì 13 aprile: Bilancia in attesa, Scorpione determinato

Leone: avrete così tanti hobby da non riuscire a portarne a termine nessuno. Passerete da un'attività a un'altra, senza una meta precisa. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di fare il punto della situazione, in modo da eliminare la confusione. Inoltre, le preoccupazioni eccessive potrebbero portarvi fuori strada e rendervi molto nervosi.

Vergine: proverete a ristabilire una routine quotidiana effcace. Vi sentirete un po' persi senza il vostro punto di riferimento principale, ma le persone che vi saranno attorno cercheranno di farvi sentire a vostro agio.

I sentimenti avranno un ruolo fondamentale, soprattutto quelli verso il partner. Però, non sarà così facile esprimerli.

Bilancia: non avrete voglia di prendere in mano le situazioni, perché preferirete osservare il corso degli eventi. Saprete di non dover sbagliare e di dover essere certi delle decisioni che prenderete. Forse, qualcuno potrebbe accusarvi di essere troppo passivi, ma voi conoscerete esattamente i motivi alla base dei vostri comportamenti. L'attesa verrà ripagata.

Scorpione: a breve, dovrete superare una prova molto importante. L'ansia potrebbe confondervi, ma sarete determinati a non fallire. Ci metterete molto impegno e cercherete di mettere a frutto tutti i consigli ricevuti.

Il partner sarà un ottimo punto di riferimento perché saprà supportarvi a livello emotivo. Anche gli amici saranno in grado di contribuire.

Previsioni astrologiche di domani 13 aprile: stabilità per Capricorno, sorprese per Pesci

Sagittario: finalmente, potrete cogliere l'occasione tanto desiderata. Dovrete fare una scelta, tra diverse alternative. Ciò che deciderete di fare potrebbe portarvi in direzioni diverse, ma non dovrete essere preoccupati per il vostro futuro. L'importante sarà non farvi influenzare da pensieri estranei e da individui poco legati alla vostra quotidianità.

Capricorno: sarà una giornata statica, senza troppi cambiamenti. Nella coppia, regnerà un clima sereno, ma carico di aspettative.

Vorreste accontentare la persona amata e cercare di fare di tutto per renderla felice. Il fato non sarà molto generoso con voi, ma per fortuna il tempo vi consentirà di realizzare tutti i vostri sogni più importanti.

Acquario: non sarete molto gentili nei confronti della vostra famiglia. Tenderete a esternare le emozioni con un po' troppa irruenza e questo potrebbe causare una frattura all'interno delle vostre relazioni. Non sarà facile chiedere scusa, ma se ci riuscirete, tutto andrà per il meglio. Sul lavoro, verrete messi alla prova e dimostrerete di essere all'altezza.

Pesci: riceverete delle sorprese da parte di un amico speciale. Il suo comportamento vi stupirà e vi lascerà una dolcissima sensazione di serenità.

Sul lavoro, avrete numerosi compiti da svolgere, ma questo non farà altro che gratificarvi. Un po' più complessa sarà la situazione sentimentale a causa di alcuni imprevisti.