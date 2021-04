L'ultima giornata della seconda settimana del mese di aprile sta per prendere il via. Approfondiamo quindi l'Oroscopo del 18 aprile 2021 per tutti i segni zodiacali con le previsioni di questa domenica per l'amore e il lavoro.

Predizioni astrologiche per la prima sestina

Ariete: in amore in questo momento alcuni stanno vivendo delle difficoltà in una relazione, per questo motivo è meglio, in questa giornata, non mettere troppa carne al fuoco. Nel lavoro vi sentite più forti e determinati.

Toro: per i sentimenti se una persona non è più dalla vostra parte sarebbe meglio non pensarci troppo.

Il momento è comunque favorevole anche per i nuovi incontri. Nel lavoro si potrà concludere qualche buon accordo.

Gemelli: a livello sentimentale il periodo è positivo e aiuta le coppie che hanno avuto delle difficoltà. Nel lavoro Giove è favorevole e porta una maggiore serenità.

Cancro: in amore, se ci sono alcune difficoltà di recente, ora si possono superare grazie anche alla Luna nel segno. A livello lavorativo il momento vi aiuta.

Leone: per i sentimenti le coppie che vogliono programmare qualcosa di importante sono favorite. Attenzione solo a un po' di agitazione. Nel lavoro alcuni potrebbero cambiare qualcosa nella propria vita.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale i rapporti sono favoriti e arriveranno anche le risposte che si cercavano da tempo.

Nel lavoro, prima di prendere qualche decisione importante, pensateci bene.

Previsioni e oroscopo del 18 aprile 2021: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale c'è un recupero rispetto agli ultimi giorni. Avrete la possibilità di vivere al meglio i rapporti. Nel lavoro attenzione ad alcune complicazioni.

Scorpione: in amore la Luna è favorevole, ma qualcosa comunque potrebbe non andare come vorreste. A livello lavorativo questo momento non vi permette di pensare al futuro in modo positivo, però è meglio non rallentare.

Sagittario: per i sentimenti questa giornata è da sfruttare se avete avvertito dei cali di recente. Qualche problema potrà essere superato.

Nel lavoro alcuni stanno affrontando dei cambiamenti importanti.

Capricorno: a livello amoroso sarebbe meglio evitare complicazioni nei rapporti, soprattutto se una persona è contro di voi. Nel lavoro c'è la Luna in opposizione, per questo motivo le difficoltà non mancheranno.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale, se qualcosa ultimamente non è andato bene, bisogna ora controllare l'agitazione. Gli incontri sono da gestire. Nel lavoro c'è più voglia di fare, quindi iniziate qualcosa di nuovo.

Pesci: in amore la Luna è favorevole, per questo motivo vi sentite meglio. Nel lavoro i progetti non sono da bloccare ma da portare avanti, soprattutto nel corso dei prossimi giorni.