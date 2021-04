Inizia il weekend e per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di sabato 17 aprile. Di seguito l'Oroscopo e le stelle per quel che riguarda il lato lavorativo, salutare e amoroso di tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: momento di recupero in amore, vi sentite più liberi rispetto le giornate precedenti. In campo professionale non mancherà la capacità di relazionarsi al meglio per esprimere le proprie opinioni.

Toro: in questa giornata vi sentite particolarmente stressati, cercate di trovare del tempo per voi. In campo professionale è un periodo un po' complicato al livello economico, delle risposte che attendete potrebbero non arrivare.

In amore è un momento interessante.

Gemelli: non mancheranno opportunità sentimentali per i nati sotto il terzo segno zodiacale, con molti pianeti dalla vostra parte, possibili incontri. Nel lavoro cercate di capire quali sono le persone che effettivamente possono aiutarvi nei vostri progetti.

Cancro: è un momento di recupero per voi, in arrivo giornate interessanti in campo professionale soprattutto per gli accordi. In amore dopo aver vissuto una crisi, sentite la necessità di recupero.

Leone: possibili agitazioni per il segno, momento di nervosismo in campo amoroso. A livello lavorativo ci saranno novità.

Vergine: questa giornata nasce con la luna nervosa, potrete però recuperare nelle giornate successive.

In amore siete in cerca di tranquillità, mentre in campo professionale potrete recuperare una situazione economica.

Astrologia per tutti i segni zodiacali

Bilancia: cercate di non agitarvi in questa giornata, nel lavoro alcune situazioni non sono più sostenibili per voi. In amore potrete vivere belle emozioni.

Scorpione: in campo professionale potrebbero nascere delle controversie.

Per quel che riguarda il campo amoroso in queste giornate non sarà semplice gestire rapporti con il partner.

Sagittario: badate di più alla vostra salute. Nel lavoro è importante cercare di trovare un equilibrio per capire come affrontare alcune situazioni. In campo sentimentale cercate di non essere polemici.

Capricorno: mattinata sottotono per i sentimenti, ma si recupera nel pomeriggio.

In campo professionale in arrivo novità, non è però il momento giusto per fare scelte importanti e decisive.

Acquario: vi sentite polemici in amore, sarà meglio rimandare discussioni, altrimenti potreste pentirvi di qualcosa. Alcune questioni lavorative potrebbero essere complesse da gestire, ma potrete recuperare nei prossimi mesi.

Pesci: giornata che vi vede giù di corda, anche in campo lavorativo vi sentite nervosi. In amore sentite l'esigenza di chiarimenti.