L'Oroscopo del giorno 19 aprile cosa porterà di interessante ai sei segni zodiacali della seconda sestina? Il prossimo lunedì ad avere massimo supporto dalle effemeridi del periodo saranno certamente coloro aventi nel proprio tema natale il simbolo astrale dello Scorpione e del Capricorno, entrambi considerati dall'Astrologia in giornata a cinque stelle. Invece, secondo le previsioni zodiacali di lunedì 19 aprile, ad avere difficoltà di manovra saranno i nativi dei Pesci: purtroppo al segno di Acqua appena indicato il periodo si prevede abbastanza 'sottotono'.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 19 aprile

Bilancia: ★★★★. L’eccessiva sicurezza nelle vostre capacità, questo lunedì, può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate. Controllate gli sbalzi d’umore. l rapporto a due impone equilibrio e qualche compromesso. Moderate quelle impennate d’orgoglio che a volte vi rendono un po’ indisponenti. Le piccole attenzioni del partner vi faranno riflettere: non potreste mai rinunciare facilmente ad un rapporto che vi dà così tanto. Nel lavoro estro e inventiva rispondono all’appello, ma non riuscirete da soli a tradurre in realtà le vostre idee.

Fatevi aiutare.

Scorpione: ★★★★★. Novità importanti vi attendono in questo inizio settimana: in amore risulterete vincenti in molte occasioni. Anche sul piano professionale seguendo senza esitazioni l’istinto, questo vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. Situazione generale comunque in positiva evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo e organizzazione, pianificando ogni dettaglio.

Soprattutto il filone degli affetti appare molto favorito, ma anche l’umore e la salute in questo periodo dovrebbero andare davvero alla grande. La Luna facilita i contatti e propone nuovi equilibri improntati a uno spirito di collaborazione e con un’equa distribuzione degli oneri. Giornata favorevole anche per rimuovere intoppi legali o per avere la meglio in discussioni familiari piuttosto che di condominio.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del giorno 19 aprile al Sagittario indica la necessità di adattarsi a nuovi scenari di vita. Se fosse, diciamo che non dovrebbe costituire un grosso problema per voi, sempre che riusciate a moderare le aspettative. All’occasione avete dimostrato di sapervi muovere agilmente, arrivando sempre alla meta desiderata. In amore rischiate di non vedere le cose nella giusta dimensione oppure di non saper fare ricorso alla capacità di mediare o di sdrammatizzare. La partenza della settimana non promette fuochi d’artificio ma potete accontentarvi: sarà comunque una giornata piacevole. Con coraggio potrete svincolarvi da una situazione sentimentale limitativa, e dare il via a un nuovo inizio.

Attorno a voi ci sono cambiamenti. Piccole gratificazioni e frutti dell’impegno vi daranno la conferma che la lungimiranza dà sempre risultati.

Oroscopo e stelle di lunedì 19 aprile

Capricorno: ★★★★★. Fortuna negli incontri, un buon colpo messo a segno nelle finanze e negli investimenti potrebbero essere di casa questo lunedì. Anche se alcune spese risulteranno in aumento, certamente alcune buone idee condite da notizie positive vi faranno stare molto bene moralmente. Risolvete una questione che vi sta a cuore, puntando sulla prontezza di riflessi e su un aiuto provvidenziale. La Luna sarà ottima per abbandonarsi alla degustazione dei piaceri del letto: darà emozioni e fantasia alla vita di relazione.

In amore quindi sarete favoriti per ricomporre il legame di coppia o per crearne uno nuovo che potrà nascere improvvisamente. I buoni sentimenti saranno rivolti non solo alla persona del cuore, ma anche nei confronti dei fratelli e dei parenti vicini e lontani.

Acquario: ★★★★. Chi vive un nuovo amore, questo lunedì lo vedrà decollare, chi non lo ha invece deve muoversi da adesso. Arrivano giornate decisive, per qualcuno legate anche a responsabilità importanti, magari di prestigio. Molti faranno strada nel lavoro, altri potrebbero mettersi in proprio, diciamo che inizia un momento di maggiore serenità un po' per molti di voi nativi. Qualche coppia, parlando di amore, ultimamente ha rischiato addirittura una separazione, pertanto da ora in avanti ci sono solo punti di vista diversi da rispettare.

C'è ancora un po' di stanchezza psichica, ma in generale possiamo dire che vi state incamminando verso una strada che porterà fortuna e tante soddisfazioni.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 19 aprile, pone l'accento su una piccola ansia da debellare: attenti a non fare confusione. Ultimamente alcuni problemi sono nati proprio perché avete detto o fatto troppo, rispetto alle vostre reali capacità. Insomma, da qualche tempo non è facile vedervi sereni; i nuovi progetti vanno bene ma lo stress gioca brutti scherzi. Rimandate incontri o colloqui importanti e, soprattutto, cercate di farvi consigliare. E' importante in questi giorni farsi anche due conti perché, nonostante il periodo peggiore sia trascorso, ogni tanto torna qualche fantasma del passato.

In amore il periodo invita a cogliere ogni sfumatura o desiderio della vostra dolce metà e farne tesoro: il fatto è che non riuscite a mantenervi a lungo sulla stessa lunghezza d’onda, pertanto fate una sincera auto-analisi in modo da correggere eventuali comportamenti scorretti.

Classifica 19 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 19 aprile promuove a pieni voti (si fa per dire) il simbolo astrale del Toro. Il fortunatissimo segno di Terra avrà il pieno sostegno del Sole: la stella del nostro sistema solare entrerà nel comparto del Toro questo lunedì, precisamente alle ore 20:33 della tarda serata. Allora, ansiosi di sapere quale sarà il destino astrologico dei restanti segni?

Scopriamolo insieme.

Le stelline di lunedì 19 aprile: