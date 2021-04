Prende il via l'ultima settimana del mese di aprile per tutti e dodici i segni zodiacali. Vediamo come andrà a concludersi questo periodo leggendo le previsioni e l'Oroscopo del 26 aprile 2021 per tutti i segni zodiacali.

Ariete: in amore la Luna continua il suo percorso in opposizione, per questo motivo anche in questa giornata vi sentirete più agitati. Nel lavoro evitate di prendere decisioni affrettate.

Toro: per i sentimenti situazione in ripresa, vi sentite più forti. Nel lavoro i nuovi accordi al momento non portano i risultati che vorreste, ma non per questo dovrete mollare.

Gemelli: a livello sentimentale è un periodo interessante, torna la voglia di fare. Nel lavoro non dovrete sottovalutare i rapporti in questo momento visto che la fine di aprile porta qualcosa di nuovo.

Cancro: in amore eventuali discussioni potranno essere risolte. Attenzione solo se la coppia ha un problema da tempo. A livello lavorativo con l'arrivo della fine del mese alcune cose rimaste in sospeso potranno finalmente essere riviste.

Leone: per i sentimenti, se ci sono state alcune difficoltà ora si potrà recuperare. Avete una maggiore energia da sfruttare. Nel lavoro, con Saturno in opposizione, qualche discussione potrebbe nascere.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata che porterà qualcosa in più nelle relazioni amorose.

Sfruttate al massimo queste occasioni. Nel lavoro alcune questioni di tipo economico andrebbero riviste, i prossimi mesi aiuteranno.

Previsioni e oroscopo del 26 aprile 2021: la giornata

Bilancia: a livello sentimentale meglio superare alcuni momenti di difficoltà vissuti di recente. Cercate di mantenere un certo equilibrio.

Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più.

Scorpione: a livello sentimentale le stelle sono dalla vostra parte. Sfruttate al meglio queste ore. A livello lavorativo vi sentite più forti in questo momento, riuscite a ragionare meglio.

Sagittario: in amore momento importante, in particolare per quelle storie nate da poco.

Alcune questioni potranno essere riviste. Nel lavoro arrivano soluzioni e novità.

Capricorno: per i sentimenti giornata esaltante, in particolare per i nuovi incontri. Nel lavoro giornata che potrebbe portare qualcosa in più, adesso i rapporti sono migliori.

Acquario: a livello amoroso, se una storia non va come vorreste, potreste anche dire basta. A volte la distanza può portare maggiore crisi. Nel lavoro, se dovete accettare qualcosa di importante pensateci bene.

Pesci: in amore stelle esaltanti e anche la Luna è della vostra parte e aiuta. Nel lavoro alcune preoccupazioni sono da tenere da parte, gestite al meglio alcune mansioni.