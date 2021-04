Ultima giornata della settimana per tutti i segni che sta per iniziare. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 25 aprile 2021 e le stelle del giorno.

Ariete: in amore Luna in opposizione che porterà alcune complicazioni nei rapporti. Non sarà questa una giornata che è dalla vostra parte. Nel lavoro attenzione a qualche inconveniente che andrà risolto il prima possibile.

Toro: per i sentimenti giornata interessante visto che Venere è favorevole e vi aiuta nel corso delle attività quotidiane. Nel lavoro non dovete per forza essere sempre impegnati, ogni tanto è meglio riposare.

Gemelli: a livello sentimentale potrebbe bastare poco per perdere le staffe, per questo motivo prima di affrontare un discorso importante cercate di recuperare un rapporto. Nel lavoro è un periodo che è dalla vostra parte, per questo motivo, se cercate qualcosa di nuovo meglio farlo adesso.

Cancro: in amore giornata non esaltante, potranno tornare a galla alcune discussioni che avevate cercato di bloccare. A livello lavorativo, a causa di alcune opposizioni planetarie vi sentirete maggiormente nervosi, per questo motivo potreste anche dire basta.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore meglio evitare azzardi visto che questa parte del mese non porterà grandi novità, occorrerà aspettare il prossimo mese.

Nel lavoro potreste fare anche delle nuove richieste, ma non è detto che riceverete risposte immediate.

Vergine: a livello amoroso, se siete rimasti fermi in una relazione cercate di ripartire. C'è un momento di maggiore stanchezza. Nel lavoro vi sentite più agitati, ma i progetti vanno comunque portati avanti.

Previsioni e oroscopo del 25 aprile 2021: previsioni del giorno

Bilancia: in amore Luna nel segno che porta una maggiore tranquillità. Nelle prossime giornate però meglio evitare conflitti. Nel lavoro, se dovete affrontare qualche discorso importante agite adesso.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale, per i sentimenti se c'è stata una crisi di recente, ma ora si potrà parlare con la persona amata.

Alcune storie però dovranno essere affrontate con le pinze. Nel lavoro non tutti i problemi andranno a risolversi a breve, ma la maggior parte si.

Sagittario: per i sentimenti la Luna non è più in opposizione, per questo motivo potrete recuperare. Nel lavoro attenzione non essere troppo polemici.

Capricorno: a livello amoroso meglio essere prudenti in queste ore, ma con l'arrivo della fine del mese le cose andranno meglio. A livello lavorativo avete grandi progetti in ballo, per questo motivo non fermatevi proprio adesso.

Acquario: per i sentimenti, se dovete parlare di qualcosa di importante meglio agire adesso. Nel lavoro se ci sono delle difficoltà dal punto di vista economico, attenzione perché Giove è in opposizione e potrebbe portare ulteriori difficoltà.

Pesci: in amore momento positivo, vi sentite meglio. Nel lavoro alcuni potranno rivedere un contratto visto che il periodo aiuta.