Martedì 27 aprile troviamo sul piano astrologico la Luna farsi Piena nel segno dello Scorpione, mentre Marte risiederà nel domicilio del Cancro. Giove assieme a Saturno, invece, proseguiranno l'orbita in Acquario, nel frattempo Urano, Mercurio, il Sole e Venere permarranno in Toro. Plutone, in ultimo, continuerà il transito in Capricorno, così come Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Capricorno e Gemelli.

Sul podio

1° posto Cancro: lucidi. L'arma in più del primo segno d'Acqua in questo martedì potrebbe essere l'acutezza mentale, coi nativi che grazie a tale chiarezza d'intenti sapranno con precisione le prossime scelte da compiere.

2° posto Scorpione: amore top. Nel nido domestico di casa Scorpione il clima parrà rasserenarsi in queste 24 ore, specialmente nella seconda parte della giornata quando le ruggini amorose dei giorni scorsi tenderanno a dissolversi.

3° posto Acquario: nuovi inizi. Da questa giornata e sino all'ultimo quarto lunare nel segno del 3 maggio, i nati Acquario saranno probabilmente chiamati a piantare i semi di un nuovo progetto, in particolar modo di natura pratica, così da raccoglierne i primi frutti dall'11 al 14 del mese prossimo.

I mezzani

4° posto Toro: ostinati. Lo Stellium, reso meno imponente dalla Luna Piena, potrebbe stimolare la resilienza di casa Toro alle intemperie emozionali di questa giornata, rendendo all'apparenza i nativi temprati ad ogni imprevisto.

5° posto Leone: step by step. 24 ore dove il secondo segno di Fuoco potrebbe comprendere, sin dalle prime ore mattutine, che per cavare un ragno dal buco nel settore professionale, specialmente per la seconda decade, servirà sudare le cosiddette sette camicie.

6° posto Sagittario: focus professionale. I nati sotto il segno del Sagittario, durante questa giornata primaverile, avranno buone chance di virare la loro attenzione verso le ultime vicende legate al mondo professionale, provando a districare con raziocinio la matassa di eventi accaduti.

7° posto Vergine: pessimisti. Martedì in cui il secondo segno di Terra potrebbe scorgere soltanto il bicchiere mezzo vuoto delle situazioni, perlopiù lavorative, che gli accadranno divenendo spiccatamente pessimista.

8° posto Ariete: nervosi. Riuscire a mantenere la calma questo martedì sarà, con ogni probabilità, un'ardua impresa per i nati Ariete, i quali sembreranno avere un diavolo per capello, in particolar modo quando l'argomento dei dialoghi virerà sui sentimenti.

9° posto Bilancia: impazienti. Sul fronte professionale, questo martedì, i nativi avranno buone chance di assumere un controproducente mood impaziente, che li farà divenire insopportabili agli occhi dei parigrado.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: taciturni. Affrontare la vita di petto potrebbe non essere una delle prerogative di queste 24 per i nati Pesci, i quali preferiranno starsene in disparte ad osservare senza lanciarsi in futili eloqui.

11° posto Gemelli: straniti. A rendere perplessi i nati Gemelli in questo martedì saranno gli ambigui comportamenti di una figura amicale, ai quali i nativi non sapranno dare una spiegazione plausibile.

12° posto Capricorno: pigri. Lo scarno bottino energetico di cui, con tutta probabilità, saranno corredati i nati Capricorno li spingerà a rinviare le attività meno urgenti a data da destinarsi, così da avere maggior tempo per dedicarlo a loro stessi.