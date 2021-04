Nuova giornata in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà giovedì 29 aprile per tutti i segni con l'Oroscopo e le stelle sul lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: è un buon momento con la luna favorevole, potrete portare avanti le vostre relazioni. Vi sentite particolarmente forti. Per quel che riguarda il lato lavorativa è possibile che giungano nuove proposte.

Toro: con la luna che non è più in opposizione potrete recuperare a livello sentimentale. In campo professionale fate attenzione alle questioni di carattere finanziario.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da forza ed energia. A livello lavorativo sarà meglio essere cauti, come anche in campo amoroso con la luna in opposizione.

Cancro: siete più tranquilli rispetto alle giornate precedenti, ma a livello sentimentale cercate comunque di capire come comportarvi con il partner, se ci sono state delle problematiche negli ultimi tempi. In campo professionale qualcuno potrebbe pensare di cambiare interesse.

Leone: in campo amoroso giornata interessante, la luna non è più dissonante, potrete vivere un momento interessante per l'amore. A livello professionale cercate di non stancarvi troppo, provate a liberarvi dallo stress.

Vergine: la luna è contraria, possibili discussioni in amore. Per quel che riguarda il lato lavorativo state lontani dalle polemiche. Giornata sottotono.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: la giornata di giovedì 29 aprile sarà caratterizzata dalla luna in buon aspetto. In amore potrete avvicinarvi alle persone che amate.

Per quel che riguarda il lato lavorativo è possibile attivare nuove collaborazioni.

Scorpione: nel lavoro è possibile che sorgano delle discussioni, cercate di capire come affrontarle. Per quel che riguarda il lato sentimentale, se dovete fare delle scelte, riflettete bene.

Sagittario: i nati sotto questo particolare segno in questa giornata con la luna nel segno e Marte non più in opposizione potranno pensare di guardare al futuro.

Nel lavoro vi sentite particolarmente forti.

Capricorno: diversi i pianeti dalla vostra parte, è un buon momento per il campo sentimentale. A livello lavorativo potrete ottenere un buon successo nei prossimi giorni.

Acquario: possibile agitazione per il segno, a livello amoroso potrebbero esserci delle tensioni. Per quel che riguarda il lato lavorativo non mancheranno buone idee.

Pesci: vi sentite agitati in amore, non riuscite a comprendere quali decisioni prendere. A livello lavorativo presto Giove sarà nel segno e potrete pensare a dei cambiamenti.