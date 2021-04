Venerdì 30 aprile troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno del Sagittario al Capricorno (dove staziona Plutone), mentre Giove assieme a Saturno sosteranno nell'orbita dell'Acquario. Marte proseguirà il moto in Cancro, così come Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Il Sole, Mercurio, Venere e Urano permarranno in Toro come il Nodo Lunare continuerà la sosta in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Pesci e Sagittario.

Sul podio

1° posto Toro: amore top. Le ansietà legate al mondo professionale potrebbero sciogliersi come neve al sole nel giorno che precede il weekend, grazie a Mercurio e Venere a braccetto nel segno che, dall'ora di cena in poi, riceveranno anche il sostegno della Luna di Terra donando ai nativi una buona dose di passionalità.

2° posto Capricorno: serata top. Sebbene la prima parte della giornata si prospetterà avara di novità e scossoni degni di nota, il terzo segno di Terra avrà buone chance di godere dei migliori frutti astrali in serata, quando il Luminare notturno busserà alla loro porta.

3° posto Leone: nuove idee. I liberi professionisti di seconda e terza decade potrebbero essere pervasi da ottime idee per la loro attività lavorativa, malgrado queste debbano fare i conti, per essere attuate, con un budget d'investimento ridotto rispetto alle aspettative iniziali.

I mezzani

4° posto Ariete: ostinati. La tenacia sarà, con tutta probabilità, l'arma in più di casa Ariete in questa giornata di fine mese, grazie alla quale riusciranno a superare le avversità provenienti dal settore pratico in un battibaleno.

5° posto Vergine: umore altalenante. La doppia posizione dei Luminari e la battaglia a distanza tra Nettuno opposto e Mercurio benevolo renderanno, c'è da scommetterci, instabile il tono umorale dei nati Vergine. In serata, inoltre, sarebbe meglio essere concilianti con l'amato bene, così da guadagnarsi qualche coccola supplementare.

6° posto Acquario: integerrimi. Nell'ambiente lavorativo i nati sotto il segno dell'Acquario, specialmente se facente parte della prima decade, assumeranno probabilmente un atteggiamento integerrimo verso suddetti e parigrado che, sebbene non sarà gradito ai più, gli permetterà di tenere in pugno la situazione.

7° posto Bilancia: piaceri di gola.

Con lo Stellium di Terra e Giove d'Aria agli ultimi gradi, i nati Bilancia potrebbero avvertire la voglia di soddisfare qualche piacere culinario, senza badare troppo alle calorie provenienti dalla loro pietanza preferita.

8° posto Gemelli: taciturni. Poca o nulla sarà presumibilmente la voglia di comunicare col mondo circostante per il primo segno d'Aria, il quale sarà immerso nei propri pensieri alla ricerca di qualche motivazione in più per proseguire nella strada esistenziale intrapresa.

9° posto Scorpione: maldicenze. Nella cerchia amicale il secondo segno d'Acqua potrebbe essere vittima di qualche pettegolezzo, e tali maldicenze sul proprio conto gli faranno saltare la mosca al naso. Amore in secondo piano.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: lavoro sottotono. Continua il periodo poco edificante sul fronte professionale, coi nativi che dovranno sudare le cosiddette sette camicie per scorgere qualche risultato degno di nota. L'incertezza legata al futuro aziendale o della propria attività autonoma sarà, come se non bastasse, la ciliegina sulla torta di questo impegnativo venerdì.

11° posto Pesci: bizzosi. Giornata primaverile dove il dodicesimo segno zodiacale avrà, con ogni probabilità, un diavolo per capello, specialmente nel ménage amoroso, settore in cui la dolce metà parrà divertirsi stuzzicandolo.

12° posto Cancro: fuori giri. 24 ore in cui il primo segno d'Acqua sarà probabilmente chiamato a mettere in campo una buona dose di pazienza, in particolar modo sul fronte relazionale, dove qualche piccola ruggine pregressa potrebbe emergere inaspettatamente.