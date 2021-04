Sta per iniziare un nuovo weekend del mese di aprile. Capiamo come affrontare la giornata del 9 aprile per quel che riguarda la sfera professionale, sentimentale e salutare per tutti i segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: nella giornata di venerdì 9 aprile potrete vivere dei momenti interessanti in campo amoroso. Sarà comunque meglio evitare delle discussioni. Nel lavoro possibili incertezze.

Toro: i nati sotto il secondo segno zodiacale in questa giornata potrebbero sentire l'esigenza di chiarimenti in campo sentimentale; cercate di non essere suscettibili.

Per quel che riguarda il lato lavorativo è un momento positivo per voi, ma non riuscite comunque a provare soddisfazione.

Gemelli: possibili soddisfazioni in campo sentimentale, cercate di tenervi lontano dalle polemiche. Nel lavoro non vi sentite particolarmente concentrati, forse siete stanchi.

Cancro: nel lavoro in questa giornata potrebbero succedere cose interessanti, cercate comunque di essere prudenti. A livello sentimentale prima di negarvi una possibilità, riflettete bene.

Leone: momento in calo per il segno, rimane comunque interessante l'ambito professionale, dove ci sono delle possibili opportunità per voi. In amore cercate di non farvi coinvolgere nelle problematiche.

Vergine: per quel che riguarda la sfera sentimentale, con la luna in opposizione potreste sentirvi sottotono.

In questa giornata sarà meglio affrontare delle questioni lavorative.

Astrologia dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: cercate di non stancarvi troppo in questa giornata, nel lavoro è importante che facciate il punto della situazione. Attenzione a non innervosirvi troppo in campo amoroso.

Scorpione: i nati sotto questo segno zodiacale in questa giornata potrebbero fare degli incontri interessanti.

Nel lavoro se avete delle richieste da fare, questo è il momento giusto.

Sagittario: provate a trovare del tempo per riposarvi, riuscirete anche a gestire meglio le situazioni lavorative. Con la luna dissonante piccoli fastidi in amore.

Capricorno: nel lavoro possibile nervosismo, alcune situazioni vi creano disagio. Luna interessante per l'intero weekend, potreste vivere belle emozioni.

Acquario: nel lavoro in ambito professionale potreste voler fare qualcosa in più. A livello sentimentale, in questa giornata, chi ha chiuso una storia, potrebbe pensare ancora al passato.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di venerdì 9 aprile sarà caratterizzata da maggior forza in ambito amoroso. Con la luna nel segno, potrete godere di vantaggi, in particolare nel lavoro non mancherà capacità di concentrazione.