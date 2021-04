In arrivo la seconda settimana del mese di aprile per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà il periodo compreso tra lunedì 5 e domenica 11 aprile 2021. Ecco le previsioni astrologiche per quel che riguarda il campo della salute, amoroso e professionale dei segni.

Ariete: la settimana inizierà in modo favorevole in particolare a livello psicofisico. In amore, grazie ai diversi pianeti favorevoli, potrete fare chiarezza. Con la fine del periodo potrete recuperare forza e potrebbero esserci delle novità sul fronte lavorativo.

Toro: la settimana inizia in modo interessante per il campo professionale, cercate però di evitare discussioni.

Nella parte centrale del periodo potreste sentirvi nervosi. In amore, in particolare nel weekend potreste avvertire della stanchezza.

Gemelli: la seconda settimana di aprile inizia con qualche fastidio a livello fisico, rimane comunque un periodo interessante in cui non manca la forza. Nel lavoro potrebbero giungere delle opportunità, cercate, soprattutto domenica, di non precludervi incontri interessanti. Con la luna favorevole bene anche l'amore.

Cancro: possibili intuizioni con l'inizio della settimana, cercate però di non essere troppo impulsivi. Nel lavoro, se desiderate qualcosa, cercate di fare di tutto per ottenerle. Nel weekend vi sentirete particolarmente in forma.

Leone: nella parte centrale del periodo la luna non sarà più in opposizione e con anche Venere favorevole ci sarà un'ottima ripresa sentimentale.

Cercate, con l'inizio del weekend, di non farvi coinvolgere in polemiche. Nel lavoro, con Saturno in opposizione dovrete cercare di gestire le trattative.

Vergine: evitate polemiche in questa settimana, in particolare in amore. Con la luna in opposizione nella parte centrale del periodo potreste vivere lievi disagi.

Nel lavoro nella parte finale della settimana, nonostante l'opposizione della Luna, potreste ottenere buoni risultati.

Astrologia settimanale per i segni zodiacali

Bilancia: nel fine settimana la luna sarà in opposizione, cercate quindi nelle prime giornate di sfruttare al meglio il recupero sentimentale, avvicinandovi alle persone che amate.

Nel lavoro potrebbero esserci delle difficoltà da affrontare, questioni da risolvere.

Scorpione: è importante che riusciate a mantenere la calma in campo sentimentale, in particolare nella prima parte. Con la luna dissonante è possibile che avvertiate dei fastidi in campo professionale, dove dovrete comprendere quali e quanti progetti portare avanti. Con la fine della settimana evitate nervosismo in amore.

Sagittario: per l'intera settimana a livello professionale potreste avvertire della stanchezza, cercate quindi di raggiungere i vostri obiettivi con maggiore calma. In amore, le giornate migliori saranno quelle del weekend, dove potrete recuperare forza.

Capricorno: la settimana inizia con la luna nel segno, ma non mancherà leggera confusione per quel che riguarda i vostri sentimenti.

Nella parte centrale del periodo ricercherete delle soluzioni, giornata particolarmente interessante quella di venerdì con la luna nel segno. Nel lavoro cercate di non cedere a nervosismi soprattutto nel weekend.

Acquario: se siete interessati ad una persona, le giornate di mercoledì e giovedì potrebbero essere ottime per esprimere i vostri sentimenti. Nel weekend arriveranno anche delle conferme. In campo professionale, è importante che riusciate a fare ordine per trovare equilibrio e gestire al meglio i cambiamenti che si presenteranno in particolare nel weekend.

Pesci: non mancheranno tensioni in questa seconda settimana del mese di aprile, soprattutto in amore. Un recupero potrebbe esserci a partire da giovedì con la luna nel segno.

Nel lavoro, riuscirete a concentrarvi di più e a far fronte a possibili disagi.