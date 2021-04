L'oroscopo del fine settimana che va dal 9 al 10 aprile prevede un ottimo momento per i nativi Acquario per elevare la propria posizione in amore o al lavoro, mentre Sagittario sfrutterà questo periodo per risolvere qualche problema. I nativi Vergine faticheranno un po’ a nascondere le proprie emozioni quando sono innamorati, mentre l'Ariete avrà interessanti idee in mente da sviluppare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 9 al 10 aprile 2021.

Previsioni oroscopo weekend 9-10 aprile 2021

Ariete: un fine settimana che vedrà interessanti idee da sviluppare sul fronte professionale secondo l'oroscopo.

In amore inoltre la Luna sarà in congiunzione, e vi permetterà di raggiungere un feeling di coppia davvero elevato, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9

Toro: quando le cose non funzionano al lavoro, a volte non la prendete bene. Ciò nonostante se volete recuperare in fretta, l'aiuto da parte di un collega potrebbe tornarvi utile. In amore la vostra relazione sarà tutto sommato tranquilla. Chiaramente però, dovrete fare qualcosa per tenere vivo il vostro rapporto. Voto - 7

Gemelli: questo fine settimana di aprile sarà piuttosto tranquillo secondo l'oroscopo. In amore adorerete pensare alla vostra anima gemella, dimostrandovi altruisti e gentili. In ambito lavorativo avrete modo di dire la vostra, supportati da Giove, Marte e Saturno.

Voto - 8

Cancro: l'impegno sarà fondamentale per raggiungere il successo che sperate, ciò nonostante non dovrete abbattervi o prendervela ad ogni ostacolo che si presenta. In amore, secondo l'oroscopo del prossimo weekend, la Luna sarà in quadratura, dunque meglio non stressare troppo il partner. Voto - 6

Leone: una bella Luna e una bella Venere in trigono dal segno dell'Ariete vi permetteranno di raggiungere un'ottima intesa di coppia in questo weekend, in particolare se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo per le grandi novità bisognerà aspettare ancora un po’. Nel frattempo, godetevi questi piccoli ma incoraggianti successi. Voto - 8-

Vergine: un po’ impacciati nel nascondere i vostri sentimenti in questo fine settimana. Quando siete innamorati funziona così, ma se volete, potreste riuscire a fare colpo, oppure a sorprendere positivamente il partner.

In ambito professionale prima di buttarvi in un progetto, analizzate nuovamente i dettagli. Voto - 7+

Bilancia: un quadro astrale che prevede la Luna in opposizione insieme a Venere, e questo significa che in amore non sarà affatto facile raggiungere un buon feeling. Meglio rimandare certe discussioni. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete abbastanza convinti delle vostre scelte. Voto - 6,5

Scorpione: sarete più propensi a manifestare i vostri sentimenti secondo l'oroscopo del fine settimana. Se avete una relazione fissa, questo sarà un vantaggio che vi permetterà di fortificare il vostro legame. In ambito professionale potreste non essere dell'umore giusto per svolgere certi lavori. Voto - 7+

Sagittario: una certa freddezza si rivelerà necessaria per riuscire a risolvere certe faccende lavorative.

Mostrate dunque tutto il vostro impegno. Per quanto riguarda i sentimenti, in questo weekend potrete contare sulla Luna e su Venere entrambi in trigono dal segno dell'Ariete, perfetti per riuscire a distinguervi e risultare dolci, sensibili e forti agli occhi della persona che amate. Voto - 8

Capricorno: oroscopo del weekend purtroppo per voi disastroso a causa della Luna, di Venere e di Mercurio in cattivo aspetto. In amore non aspettatevi niente di che dal vostro rapporto, ragion per cui meglio mantenere momentaneamente le distanze. In ambito professionale potreste avere delle difficoltà a finire ciò che iniziate, complice anche un po’ di pigrizia. Voto - 5-

Acquario: fine settimana perfetto per alzare la testa e darsi da fare con le vostre mansioni.

Questo cielo sarà più che valido per raggiungere i vostri obiettivi, dunque non temporeggiate e datevi da fare. Per quanto riguarda i sentimenti avrete i riflettori puntati grazie a un ottimo cielo che sostiene il vostro rapporto, e che vi regalerà intense emozioni. Voto - 9

Pesci: questo Marte quadrato v'impedisce di svolgere il vostro lavoro come meglio credete, ciò nonostante dovrete cercare comunque di concludere qualcosa in questo periodo. In amore il vostro rapporto sarà tutto sommato stabile, e se per caso dovesse mancarvi l'inventiva per rendere magica la vostra relazione, ci penserà il partner. Voto - 7+