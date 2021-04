Parte il weekend per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo come andrà la giornata di sabato 10 aprile 2021. In base al cambiamento astrale ogni segno potrà comprendere come affrontare il periodo a livello lavorativo, salutare e amoroso. Ecco l'Oroscopo dell'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche per la prima sestina

Ariete: momento di recupero sul piano salutare, vi sentite particolarmente forti. Novità in arrivo in campo lavorativo. Per quel che riguarda l'amore potrete ritrovare un nuovo equilibrio.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di sabato 10 aprile sarà caratterizzata in campo lavorativo da possibili traguardi.

Per quel che riguarda il lato amoroso potrete fare degli incontri intriganti.

Gemelli: avete vissuto delle situazioni che vi hanno reso nervosi negli ultimi tempi, ma tornerà forza fisica ed energia per contrastare le possibili problematiche. Nel lavoro ci saranno delle opportunità che potete sfruttare. In amore, con la Luna favorevole, potrete risolvere le complicazioni.

Cancro: nel lavoro in questo weekend potreste avvertire un lieve disagio. Incertezza anche in campo amoroso.

Leone: è un momento di recupero fisico per voi, nel lavoro vorreste avere maggiori garanzie. Per quel che riguarda il campo sentimentale dovrete fare presto una scelta per voi importante.

Vergine: recupero lavorativo per il sesto segno zodiacale, soprattutto per chi ha un'attività indipendente.

In amore è possibile che dobbiate discutere con il partner riguardo questioni e situazioni passate.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: giorno di recupero per il segno, nel lavoro è possibile che ci siano dei dubbi, ma potete risolverli. Attenzione in campo sentimentale a non agitarvi e a prendere le situazioni con maggiore calma.

Scorpione: nel lavoro dovrete affrontare alcune questioni stressanti. In campo amore è possibile che sorgano delle incompatibilità con il partner.

Sagittario: ottima ripresa sentimentale per il segno, dopo settimane di agitazioni adesso vi sentite più forti e positivi. Nel lavoro fate le cose con calma e non perdete di vista i vostri progetti.

Capricorno: momento di stanchezza per il segno, che potrebbe riversarsi in campo lavorativo. State attenti a eventuali discussioni con i collaboratori. In amore le coppie che hanno vissuto una crisi, dovranno essere cauti in questo weekend.

Acquario: ci sarà un rinnovamento nei prossimi mesi, sarà meglio prepararsi per tempo. A livello sentimentale sono possibili conferme in questo periodo.

Pesci: vivrete dei disagi in campo lavorativo, ma saranno passeggeri. In amore, rispetto alle giornate precedenti, vi sentite più fiduciosi e pronti a iniziare nuovi percorsi.