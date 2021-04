L'Oroscopo dal 9 all'11 aprile vede il transito della Luna nei Pesci (venerdì) e in Ariete (sabato e domenica). Il weekend, quindi, partirà in modo molto soft e poi, invece, sarà piuttosto movimentato per alcuni segni, a causa proprio di Luna, Sole, Venere e Mercurio tutti nel segno dell'Ariete. L'attenzione si sposterà sulla voglia di fare, di non stare fermi e per molti sarà possibile decidere di iniziare qualche attività sportiva, a cominciare dalla semplice corsa sotto casa. Vediamo cosa dicono le previsioni per il fine-settimana per tutto lo Zodiaco.

Oroscopo: l'Ariete esagera, il Toro si annoia

Ariete - Il fatto di avere tanti pianeti in transito nel vostro segno potrebbe farvi sentire invincibili. Correte, quindi, davvero il rischio di esagerare nell'affrontare ogni situazione: fermatevi un attimo a riflettere prima di agire.

Toro - Il vostro oroscopo non vi porta certo a fare salti di gioia. Le previsioni del weekend sono positive, infatti, solo nella giornata di venerdì, poi la noia la farà da padrona: dedicatevi alla lettura.

Gemelli - Il cielo del weekend è molto positivo. Avete tanti pianeti in ottima posizione e c'è ancora l'appoggio di Marte che adesso favorisce moltissimo la seconda decade. Il fine-settimana sarà promettente: potreste fare molto, dovete solo decidere cosa.

Cancro - Avete un oroscopo un po' impegnativo per il weekend. Alcuni di voi potrebbero essere impegnati con il lavoro anche sabato e domenica, altri, invece, non hanno ancora le novità che stanno aspettando in questo campo. Il consiglio è di avere pazienza.

Leone - Il vostro oroscopo del fine-settimana è ottimo. Sole, Luna, Venere, Mercurio tutti in ottima posizione che si accompagnano con Marte non possono che parlare di movimento, di attività fisica, di sport, di messaggi e telefonate con amici che non vedete da tempo.

Avete molta carne sul fuoco.

Vergine - Le previsioni per voi parlano di un weekend un po' complicato. Il consiglio è di riposare il più possibile, anche perché sarete super impegnati anche per tutta la giornata di venerdì. Non è il momento di fare progetti, ma neppure di lasciarsi andare al pessimismo: cercate solo di rilassarvi.

Oroscopo super positivo per Sagittario e Acquario

Bilancia - Il vostro oroscopo parla della situazione di coppia: per qualcuno ci sono problemi, incomprensioni e difficoltà che, però, state vivendo in modo maturo. Non avete nessuna voglia di sacrificarvi e fate bene.

Scorpione - Godetevi più che potete la giornata di venerdì, perché sabato e domenica saranno piuttosto anonime. Non ci sono novità in arrivo e il vostro umore non è certo alle stelle. Sarà, quindi, un weekend grigio e non dal punto di vista del meteo.

Sagittario - Sono molto belle le previsioni del fine settimana per il vostro segno. Dalla vostra parte avete tanti pianeti e tutti in posizione di trigono, senza dimenticare Giove e Saturno che appoggiano le vostre iniziative.

Le stelle parlano di un weekend super favorevole per chi è in coppia: tanta passione e tanta voglia di divertimento.

Capricorno - Sole, Luna, Venere, Mercurio si trovano tutti nell'Ariete nelle giornate di sabato e di domenica. Questo vuol dire che il vostro oroscopo a stento raggiungerà la sufficienza. Qualcuno di voi potrebbe avere qualche piccolo guasto in casa, nulla di grave, magari solo un'interruzione del wi-fi per qualche ora.

Acquario - C'è un ottimo cielo per il fine-settimana: i pianeti vi portano tanta voglia di leggerezza. In questo periodo non avete nessuna voglia di complicarvi la vita, anche se Saturno vi tiene un poco sulle spine e vi porta ad approfondire qualche situazione che dovrete, prima o poi, lasciarvi alle spalle.

Pesci - Dovrete combattere molto con una sottile malinconia che caratterizzerà questo weekend. Marte vi rende ancora più sensibili ed emotivi del solito e gli altri pianeti non vi aiutano. Avete bisogno di calore e di affetto e se non avete qualcuno vicino, fate voi il primo passo: telefonate.