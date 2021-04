Quali saranno i progetti degli astri e delle stelle per questa nuova giornata? Si prevedono 24 ore vantaggiose per i Gemelli, che in ambito lavorativo stanno vivendo un momento molto produttivo e soddisfacente. Lo stesso vale per i Pesci, che possono concentrarsi sulla carriera e i progetti professionali, mentre per il Capricorno è giunto il momento di portare un po' di chiarezza all'interno della sfera sentimentale. Vergine malinconica e nostalgica. Di seguito l'Oroscopo completo della giornata di mercoledì 21 aprile per i dodici segni.

Previsioni astrologiche del 21 aprile

Ariete: continua la protezione degli astri per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Durante le prossime 24 ore qualcuno potrebbe fare un incontro fatale, decisivo per l’evoluzione dei prossimi mesi.

Toro: la seconda metà del mese di aprile si rivela molto più vantaggiosa per il segno che presto potrà fare affidamento sulla protezione di Marte. Sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda l’amore si può ottenere molto, ma bisognerà ponderare con cautela le forze fisiche.

Gemelli: a causa di alcuni impegni lavorativi, qualcuno potrebbe essere costretto a fare dei piccoli spostamenti durante le prossime 24 ore. Potrebbe essere una giornata faticosa dal punto di vista fisico e mentale, ma si potranno concludere delle trattative vantaggiose.

Cancro: il consiglio delle stelle per la giornata di mercoledì 21 aprile è quello di guardarsi intorno e gioire per il successo ottenuto, il peggio è passato e ormai avete intrapreso la giusta via verso il successo. Bene l’amore.

Leone: l’oroscopo del giorno lascia presagire una giornata sottotono per il segno che potrebbe dover scontrarsi con delle autorità, magari in ambito lavorativo dove potrebbero nascere delle collisioni nel rapporto tra i soci o i superiori, ma anche per quanto riguarda la sfera pratica.

Vergine: l’oroscopo di mercoledì 21 aprile lascia presagire una giornata sottotono per il segno che potrebbe sentirsi nostalgico e malinconico. Qualcuno potrebbe sentire la mancanza di persone lontane o che non vede da tempo.

Bilancia: questa giornata è da dedicare alla sfera lavorativa e agli affari, proprio in quest’ambito secondo il presagio delle stelle si può ottenere molto e portare a compimento interessanti situazioni.

Amore romantico e sereno.

Scorpione: secondo l’oroscopo questa giornata potrebbe essere davvero faticosa per il segno, alle prese con un calo di energie che potrebbe cambiarne in peggio l’umore, portandolo a scontrarsi in ambito lavorativo e in amore. Meglio concedersi un po’ di riposo.

Sagittario: il vostro spirito avventuriero e curioso potrebbe non lasciarvi pace durante le prossime 24 ore, rischiando di causarvi dei momenti di malinconia e pessimismo, visto l’impossibilità di poterlo nutrire come vorreste. Meglio cercare di distogliere l’attenzione, concentrandosi sulle piccole cose quotidiane che comunque regalano gioia.

Capricorno: il consiglio delle stelle per le prossime 24 ore è quello di parlare con il cuore, se durante le giornate precedenti sono nate delle discussioni in amore o in ambito familiare, questo momento è ideale per risolverle e cercare di riportare serenità all’interno dei rapporti con gli altri.

Acquario: è un ottimo momento per quanto riguarda la sfera lavorativa e l’amore. Al contrario le stelle consigliano cautela per quanto riguarda il fisico, ma anche per quanto riguarda la sfera finanziaria. Meglio evitare le spese affrettate, questo non è il momento migliore per avviare un investimento o una compravendita.

Pesci: l’oroscopo di mercoledì 21 aprile lascia presagire una giornata di alti e bassi per il segno, che se da un lato vive un momento di grande vantaggio per quanto riguarda la carriera, dall’altro potrebbe dover scontrarsi con l’invidia e la rivalità delle persone a lui vicine. Meglio tagliare i rami secchi.