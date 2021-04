Per il mese di maggio 2021, l'Oroscopo per il segno del Toro prevede una combinazione astrologica fra Marte e Venere che sarà molto stimolante sul piano amoroso, ma soprattutto edificante per quel che riguarda la sfera professionale, grazie alle energie. Si dovrà fare poi attenzione a un calo del romanticismo nella parte finale del mese.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno del Toro.

Amore

Se avvertirete la necessità di rivitalizzare la vostra relazione sentimentale, o di fare una riappacificazione di qualunque natura essa sia, la prima settimana del mese si presenterà molto favorevole, soprattutto se c'è in ballo la serenità all'interno della sfera privata.

Marte vi renderà affascinanti, e pronti per poter essere anche più intraprendenti del solito. Il timore che vi ha quasi sempre impedito di dichiararvi o di fare qualche passo avanti, ora si dissiperà in men che non si dica per lasciare spazio a qualcosa di più intraprendente e volitivo.

La seconda metà del mese invece potreste essere soggetti a un calo del romanticismo, forse a causa del lavoro e di altre faccende quotidiane che potrebbero “distrarvi” dall'intesa che avete raggiunto nonostante le divergenze. Se ci sono delle perplessità, parlarne e discuterne con interesse e dedizione sarà la prima soluzione da tenere in considerazione.

Lavoro

Mercurio sarà sempre più favorevole al vostro segno, dunque nella metà del mese si potrebbero verificare dei giri di vite con gli affari che potrebbero farvi guadagnare di più.

Tutto sta nella vostra capacità di saper interagire anche con qualche difficoltà alle spalle, di far fronte a qualche situazione all'interno della squadra lavorativa che probabilmente non sarà delle migliori. Anche qui dovrà entrare in scena la vostra dote di saper creare armonia, di dare degli input validi che possano mettere d'accordo anche le parti più reticenti.

Acquisterete anche molta fiducia da parte di chi fino a questo momento non vi ha dato molto credito e anche l'autostima crescerà considerevolmente.

Fortuna e salute

Giove in quadratura per gran parte del mese di maggio preannuncerà un periodo non molto florido sul piano della fortuna, ma purtroppo anche Saturno potrebbe seriamente mettervi i bastoni fra le ruote.

Anche se le energie non vi mancheranno (e finirete per fare anche più ore lavorative rispetto alla norma) dovrete evitare quegli sforzi che, purtroppo, potrebbero procurarvi del malessere e che con il passare dei giorni potrebbe anche peggiorare. Marte vi sosterrà, ma conviene non sfruttare troppo le sue potenzialità nel corso di questo mese.