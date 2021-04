Domenica 2 maggio troviamo sul piano astrologico Plutone e la Luna risiedere nel segno del Capricorno, nel frattempo il Nodo Lunare sosterà in Gemelli. Marte proseguirà l'orbita in Cancro, così come Saturno insieme a Giove permarranno in Acquario. Nettuno, in ultimo, resterà sui gradi dei Pesci come il Sole, Mercurio, Urano e Venere rimarranno stabili in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Toro, meno roseo per Pesci e Gemelli.

Sul podio

1° posto Vergine: curiosi. La quinta dimora sarà irradiata dal sestile che la Luna formerà con Nettuno e ciò, con ogni probabilità, stimolerà la curiosità dei nati Vergine di terza decade rispetto alle tematiche legate al mistero.

Amore in secondo piano.

2° posto Toro: concilianti. Malgrado i continui bisticci tra Saturno e Urano, i nati Toro avranno ottime chance di beneficiare del duetto Venere-Sole nel segno che, sommato al transito mercuriale favorevole, li renderanno estremamente concilianti verso le persone care.

3° posto Capricorno: lavoro top. Semaforo acceso sul verde questa domenica per il terzo segno di Terra che opera alle dipendenze altrui, il quale, sebbene dovrà dosare con dovizia le energie a disposizione, godrà presumibilmente di 24 ore colme di soddisfazioni morali.

I mezzani

4° posto Leone: nuove abitudini. Nella giornata a loro dedicata, il secondo segno di Fuoco potrebbe decidere di mutare alcune abitudini del quotidiano che hanno fatto il loro tempo, come cambiare regime alimentare oppure acquistare uno strumento ginnico per far palestra in casa.

5° posto Bilancia: shopping. Dopo aver faticato parecchio durante la settimana, ecco che questa domenica i nati Bilancia desidereranno probabilmente gratificarsi tramite l'acquisto di un abito che desiderano da un po', riuscendo a beneficiare di un'ottima offerta.

6° posto Ariete: focus familiare. Le attenzioni del primo segno zodiacale, durante questa giornata primaverile, saranno, c'è da scommetterci, indirizzate verso l'ambiente familiare, coi nativi che saranno chiamati a riconciliarsi con un genitore o un fratello.

Coi valori di Terra che, ancora per poco, domineranno la scena astrale, le probabilità che, a seguito di un chiarimento, vi sia realmente una riappacificazione sarà alto.

7° posto Sagittario: step by step. Sotto la lente d'ingrandimento del parterre planetario ci saranno i liberi professionisti del segno, i quali potrebbero rendersi conto che sarà bene avanzare a piccoli passi nei progetti in essere, così da trarne maggior beneficio e non vanificare il lavoro fatto sinora.

8° posto Acquario: distratti. Riuscire a mantenere alta la concentrazione sarà, con ogni probabilità, un'ardua impresa in casa Acquario in questa giornata di maggio, specialmente al lavoro dove i nativi parranno esser presenti col corpo ma non con la mente.

9° posto Scorpione: riflessivi. Le burrasche sentimentali, ma nel caso della seconda decade anche amicali, daranno probabilmente da pensare ai nati Scorpione questa domenica, malgrado questo continuo rimuginare li porterà soltanto ad intristirsi maggiormente. Importante, inoltre, sarà non sfogare tali frustrazioni nel cibo, perché con Giove quadrato, Sole opposto e Luna disarmonica sarà facile non sapersi controllare in tal senso e, come spiacevole conseguenza, avere sgradite sorprese dalla bilancia.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: lavoro flop. L'incedere delle mansioni professionali subirà presumibilmente una battuta d'arresto in queste 24 ore ma, seppur momentanea, desterà parecchia preoccupazione nei nati Gemelli verso il loro prossimo futuro lavorativo.

11° posto Pesci: testardi. Far mutare opinione ai nati Pesci durante questa giornata di maggio non sarà probabilmente un compito semplice per le persone con le quali avranno a che fare. Il dodicesimo segno zodiacale, difatti, metterà in campo un mood testardo più per partito preso che per reale convinzione delle proprie idee.

12° posto Cancro: amore flop. La simbiosi nel ménage amoroso potrebbe venir meno in casa Cancro questa domenica, coi nativi che sembreranno non riuscire a comprendere le esigenze del partner e quest'ultimo, offeso, metterà il muso.