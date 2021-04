L'Oroscopo di domani 1° maggio è pronto a dare il via alla girandola di previsioni interessanti questo nuovo inizio mese. In primo piano in questa parte della settimana la classifica e le predizioni da Ariete a Vergine, corredata come sempre da consigli e dritte da sfruttare in amore e nel lavoro. Allora iniziamo pure a dare voce al segno migliore del momento, giustamente valutato al 'top del giorno': il Leone. Il riservato segno di Fuoco potrà contare sui buoni flussi provenienti dal trittico Giove-Saturno-Plutone, posizionati sulla Carta del Cielo del primo maggio in modo speculare positivo al 98%.

Per quanto concerne la parte negativa del periodo invece, le previsioni astrologiche del primo giorno di maggio annunciano qualche lieve difficoltà a coloro nativi dei Gemelli e del Cancro, entrambi considerati in frangente 'sottotono'.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone;

2° posto - ★★★★★: Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete, Toro;

4° posto - ★★★: Gemelli, Cancro;

5° posto - ★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 1° maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 1° maggio al segno dell'Ariete predice che evolverà abbastanza normalmente questo vostro primo giorno del nuovo mese, anche se in alcuni momenti potrebbe restituire ottime occasioni (attimi!) da sfruttare nelle situazioni che più riterrete opportune.

In amore, il vostro rapporto di coppia sta entrando in una fase che richiede più maturità ma soprattutto più fiducia. Grazie alla complicità di pianeti amici e con un pizzico di supporto dalla Luna, potrete finalmente arrivare a delle consapevolezze molto importanti: raggiungerete ciò che avevate anzitempo programmato. Single, i cambiamenti non vi dispiacciono in questo preciso momento, per questo gli astri vi esortano caldamente ad attuarne alcuni.

È il momento di rivalutare la vostra immagine per rinsaldare vecchie amicizie ma è anche il momento di coltivare interessi e riflessioni profonde: preparatevi ad esternare con consapevolezza e sincerità il vostro lato umano e spirituale. Nel lavoro, con l'appoggio di chi sapete (o immaginate) vi attende una giornata molto produttiva.

Se agirete nel modo giusto ed al momento giusto, conseguirete incentivi e gratifiche.

Toro: ★★★★. Questa parte della settimana coincidente con il primo giorno del mese di maggio si prevede portatrice di una seppur minima positività. Potreste apportare modifiche alla vostra situazione quotidiana oppure cercare di convivere con essa: datevi una possibilità oppure rassegnatevi... In amore intanto, sarete disposti a perdonare alla vostra dolce metà ogni mancanza perché vi sentirete ricchi di generosità. In questo periodo vi siete svegliati col piede giusto perciò avete voglia di gridare al mondo il vostro buonumore: allora, armatevi di coraggio e uscite, perché è la giornata giusta per farlo! Single, è tempo di conquiste: non fatevi frenare dalla timidezza, prendevi cura del fisico e dell'aspetto.

Non voltatevi indietro per nessuna ragione, ok? Quello che è stato è stato: guardate al futuro con serenità! Nel lavoro infine, giorno positivo per chi commercia o svolge un'attività a contatto con il pubblico. La vostra intraprendenza non si ferma nemmeno con questa enorme crisi, che nuoce ai liberi professionisti e ad intere aziende.

Gemelli: ★★★. In arrivo un giorno poco efficiente proprio in questa parte della settimana coincidente con il primo giorno del mese nonché di un nuovo weekend. Diciamo che in prevalenza gran parte del periodo avrà un andamento 'sottotono', con possibili momenti dominati da instabilità o malumori generalizzati. Cosa fare quindi? Nulla! Solo stare un po' da parte cercando di non immischiarsi in situazioni potenzialmente a rischio.

In amore poi, ci sono giornate in cui è meglio stare a letto e per voi in questo caso potrebbe essere davvero una di quelle. Abbassate le vostre aspettative e stringete i denti, perché vi aspetta una giornata di fastidi sia fisici che sociali: difficilmente entrerete in sintonia con chi avete intorno e non mancheranno le discussioni con toni accesi, soprattutto con il partner. Single, con la Luna non troppo benevola, la giornata in analisi promette qualche piccolo contrattempo. Una notizia spiacevole potrebbe demoralizzarvi un po': cercate di reagire e non abbattetevi di fronte alla prima difficoltà. Nel lavoro, gli astri del periodo non vi sorridono e nemmeno voi sarete inclini a farlo con gli altri.

Di conseguenza, le interazioni con i colleghi saranno influenzate dal vostro umore: riuscirete tuttavia a controllarlo abbastanza bene.

Oroscopo e stelle di sabato 1° maggio

Cancro: ★★★. Il prossimo sabato sarà incanalato al 'sottotono', indicativamente sottomesso ad un probabile fuori controllo generale. Quindi prevista al ribasso questa parte finale della settimana. Le previsioni pertanto, visto il quadro non troppo favorevole consigliano tanta pazienza. Eventuali cambiamenti non tarderanno ad arrivare: coloro che avessero in mente di apportare modifiche alla propria vita potranno farlo, ma a loro rischio e pericolo... In amore intanto, una nuvola nera attraverserà la vita affettiva della stragrande maggioranza di voi nativi.

Il partner potrebbe essere confuso (o solo bugiardo?): calma, prima di accusarlo valutate con attenzione le attenuanti. Single, la giornata sarà sotto l'influenza di un periodo scarno: infatti non ci saranno grandi picchi di tensioni né capiteranno fortunatamente situazioni insostenibili, Tuttavia ci sarà una calma piatta che vi renderà particolarmente annoiati e noiosi. Nel lavoro, non si può dire che il cielo vi sia favorevole con un terzo di astri contrari, il che provocherà sarcasmo e battutine acide. Tuttavia, per il vostro carattere autorevole, sfide e complicazioni saranno per voi energia: gli ostacoli vi spronano a utilizzare al massimo strategia e talento.

Leone: 'top del giorno'. Giornata decisiva inquadrata in modo splendido in questa parte terminale della settimana, ottimamente valutata con le cinque stelle indicanti i periodi 'top'.

La vostra carica sarà molto buona e, comunque, tale da permettervi di affrontare con disinvoltura sia i nuovi progetti che i piccoli problemi che si dovessero presentare. In amore, la monotonia è scongiurata in questo momento, grazie alla Luna sarete dolci come il miele ma anche sicuri di voi stessi e determinati a creare e costruire qualcosa di grande, soprattutto con le persone che amate o che più stimate. Allora godetevi la giornata e regalatevi degli attimi di felicità, ve lo siete meritati. Single, la Luna amica vi farà vedere le cose sotto una luce diversa, molto più ottimista e colorata. Due i modi alternativi di vedere le cose: uno intellettuale e l'altro operativo, entrambi ugualmente efficaci!

Sarà questa una giornata facile da portare a buon fine: avrete molta iniziativa ed uno spirito benefico, il che gioverà al vostro umore agevolando e distendendo i rapporti con le persone, siano esse amici, colleghi o conoscenti piuttosto che estranei. Il lavoro vi riserverà parecchie soddisfazioni in questi giorni. Avrete la possibilità di fare progetti a lungo termine, magari di discutere in merito a nuove alternative da sfruttare prossimamente.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 1° maggio, preannuncia una giornata molto interessante. La parte iniziale del mese di maggio è stata valutata al massimo delle possibilità, quindi sottoscritta da cinque ottime stelline. Il vostro innegabile fascino sarà in ulteriore crescita, quindi il momento invoglierà a discutere con chi sapete di progetti, sogni nel cassetto o semplicemente novità da mettere in gioco.

In campo sentimentale vi sentirete pieni di energie, la vostra vitalità sarà contagiosa e vi farà vivere una giornata serena e spensierata, perfetta sotto tutti i punti di vista. Si prevedono altresì, nella vita di coppia, tanto romanticismo e un'abbondante dose di tenerezza. Single, la Luna si prenderà cura di voi e farà emergere la vostra fantasia. Con un po' di azzardo riuscirete a fare ciò che avreste sempre voluto fare ma che avete sempre rimandato per paura di non avere grandi capacità o spesso per non avere neanche molto tempo a disposizione. Nel lavoro, vi mostrerete più aperti, socievoli ed espansivi del solito. Se siete in viaggio per motivi di lavoro, ritroverete l'entusiasmo e la voglia di darvi da fare, perché se svolto volentieri ogni impegno diventa quasi divertimento.

mettete in luce le vostre indiscusse qualità.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 1° maggio.