Le previsioni astrologiche per la prossima settimana ovvero quella che andrà da lunedì 26 aprile a domenica 2 maggio rivelano positività e armonia per il segno zodiacale dell'Acquario. Settimana turbolenta per lo Scorpione, Toro troppo impegnato. Novità professionali in arrivo per l'Ariete, Gemelli determinato. Scopriamo in dettaglio quale sarà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale da Ariete a Cancro

Ariete: settimana promettente per il segno zodiacale dell'Ariete. Venere metterà buona luce sulle vostre giornate, questo vi darà modo di essere di buon umore e in perfetta sintonia con il vostro partner.

Anche sul fronte lavoro potrebbero esserci delle novità in arrivo.

Toro: vi date parecchio da fare ultimamente, gli impegni spesso si sovrappongono e non riuscite più a trovare del tempo per voi stessi. Interrompete per un attimo la vostra routine quotidiana e prendetevi del tempo, non solo per voi ma anche nei confronti di chi, al momento, ha più bisogno delle vostre attenzioni.

Gemelli: avete grandi aspettative per il futuro; tuttavia, al momento, le cose sembrano non andare nel verso giusto. Vi impegnate duramente in ciò che fate pur di ottenere i risultati sperati ma sembra non bastare. Non lasciate mai la vostra determinazione: è importante. La ruota, prima o poi, girerà anche per voi, bisogna soltanto avere un po' di pazienza.

Cancro: non lasciatevi trascinare dai discorsi troppo rassicuranti di qualche conoscente, ricordate che non è oro tutto quello che luccica, ed è facile illudersi. Andate sempre dritti per la vostra strada e non perdete tempo con chi vuole solamente approfittare di voi.

Previsioni zodiacali dal 26 aprile al 2 maggio, da Leone a Sagittario

Leone: riuscite facilmente a ricadere nei vostri vizi e questo vi impedisce di intravedere un cambiamento. La settimana prossima sarà una settimana di sfida e impegnativa, concentratevi maggiormente su voi stessi e sugli obiettivi da raggiungere.

Vergine: non dovete necessariamente fare a gara con tutti.

Sapete quanto valete senza la necessità di dimostrarlo in ogni circostanza. Chi non vi sa apprezzare non merita la vostra attenzione. Concentratevi piuttosto sulle amicizie vere e sincere, il resto conta poco.

Bilancia: dovete lavorare di più sui lati negativi del vostro carattere. Non è sempre facile migliorarsi: tuttavia, bisogna capire quando è il momento di cambiare alcuni atteggiamenti. Questo non significa cambiare il vostro modo di essere per compiacere agli altri ma semplicemente correggersi e capire i propri errori.

Scorpione: alcune conversazioni poco piacevoli potrebbero aver provocato un allontanamento o un distacco dei rapporti. Cercate una tregua e provate a fare un passo in avanti, anche se avvertite una certa “freddezza” nei vostri confronti.

La settimana in arrivo sarà un po' turbolenta soprattutto in ambito sentimentale.

Sagittario: conoscete bene chi frequentate da lungo tempo ma le troppe delusioni avute in passato vi hanno portato a non fidarvi di nessuno. Contate solo su voi stessi e sulle vostre capacità: considerate, comunque, che i momenti difficili possono sempre arrivare e non sempre possono essere affrontati senza l'appoggio o l'aiuto di una persona a cui tenete.

Oroscopo della settimana dal 26 aprile al 2 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: siate più riconoscenti verso chi ha fatto tanto per voi. Il successo professionale è importante ma anche chi vi ha aiutato lo è. Non riuscite mai a trovare spazio per i sentimenti ma ricordate che non conta solo il lavoro per avere una vita felice ed appagante.

Acquario: settimana armoniosa in arrivo per il segno zodiacale dell'Acquario. Sarete pieni di iniziativa e di vitalità. Anche se ultimamente avete avuto qualche piccola delusione, non scoraggiatevi, ripartite da capo e date il massimo fino a raggiungere gli obbiettivi tanto sperati.

Pesci: evitate di annoiarvi dando spazio alla vostra creatività e alle vostre passioni. Organizzatevi con il lavoro e trovate il modo di passare il vostro tempo libero in maniera diversa, dedicandovi magari a qualche passatempo che vi piace o alla realizzazione di qualcosa di utile e interessante.