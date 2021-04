Nel mese di maggio troveremo sul piano astrale quattro passaggi planetari degni di nota: Mercurio, Venere e il Sole viaggeranno dal segno del Toro ai Gemelli, rispettivamente il 5, 10 e 21 maggio, mentre Giove il 14 maggio si sposterà dall'orbita dell'Acquario ai Pesci.

Oroscopo mensile sull'amore favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: trasgressivi. A un inizio mese pressoché tiepido, sentimentalmente parlando, i nati Gemelli parranno avvertire un risveglio della passionalità con lo sbarco di Mercurio e Venere nel segno, che terrà banco in pianta stabile dal 10 del mese.

I single, invece, avranno probabilmente ottime occasioni per sperimentare nuove acrobazie amatorie, che strizzeranno l'occhio alla loro indole trasgressiva, grazie ai numerosi flirt che riusciranno ad intavolare.

2° posto Leone: passionali. Il mese del Toro, che per i Leone spesso si identifica con un periodo di rinunce anche amorose, terminerà in maggio lasciando spazio all'esuberante e frizzante mese dei Gemelli. Questo cambio di valori da Terra ad Aria farà il paio con l'uscita del Grande Benefico dall'opposizione, e ciò potrebbe rendere il secondo segno di Fuoco più incline a lasciarsi trasportare dai piaceri dell'amore e della passionalità.

3° posto Acquario: sereni. Giove peregrino nel segno a braccetto col severo Saturno ha costretto, da dicembre 2020 in poi, i nati Acquario a vedere l'amore come un progetto da portare a termine, piuttosto che un sentimento da vivere appieno provando ad abbandonare le difese.

Lo spostamento gioviale in Pesci del 14 maggio, suo domicilio notturno, potrebbe permettere al quarto segno di Fisso di mutare questa loro concezione amorosa rendendo, come piacevole conseguenza, più sereno il clima nel ménage amoroso.

I mezzani

4° posto Bilancia: fine mese top. I primi dieci giorni di maggio, con la Bianca Signora alleata con Mercurio di Terra, potrebbero non coincidere con un idillio amoroso in casa Bilancia.

I frutti sentimentali più gustosi del mese, difatti, avranno buone chance di giungere nelle seconda parte, specialmente dal 21, coi nativi che riscopriranno la loro indole romantica.

5° posto Ariete: focus abitativo. Maggio sarà, con tutta probabilità, vissuto dal primo segno zodiacale con due stati d'animo diversi a seconda del periodo.

Sino al 20 del mese, infatti, i nativi si occuperanno probabilmente di rendere il nido domestico quanto più accogliente e confortevole possibile, soffermandosi principalmente su soggiorno e camera da letto. Dal 21 maggio la casa dei nativi potrebbe divenire un ottimo luogo di ritrovo per gli amici (soggiorno), ma anche dove soddisfare i loro desideri più arditi (camera da letto).

6° posto Toro: inizio smart. Il quinto mese dell'anno inizierà presumibilmente sulla falsa riga del precedente per i nati Toro, ma quando lo Stellium andrà sgretolandosi (già intorno al 10 maggio) alcune certezze sentimentali verranno meno. Il partner potrebbe non tollerare il loro ripudio verso la mondanità e/o la conoscenza di nuove persone, col primo segno di Terra che sarà chiamato a smussare i lati più arcigni del proprio carattere.

7° posto Capricorno: dormire tra due guanciali. Il quarto segno Cardinale affronterà, con ogni probabilità, il mese di maggio con la ferrea volontà di creare per sé, oltre che per prole e partner, un solido "cuscino" economico sul quale dormire sonni tranquilli. Tale predisposizione al lato finanziario piuttosto che sentimentale, inevitabilmente, creerà qualche dissapore in coppia durante gli sgoccioli del mese, inducendo i nativi a riflettere se sarà il caso di cambiare atteggiamento in tal senso.

8° posto Scorpione: puntini sulle "i". L'avvento di Giove nel loro Elemento, che per gran parte di maggio sarà in trigono al duetto Venere-Mercurio, farà probabilmente sciogliere come neve al sole alcune zavorre emozionali, rendendo i nativi decisamente più affettuosi.

Il rovescio della medaglia, però, potrebbe essere rappresentato dai presunti torti dal partner nei mesi precedenti, coi nati Scorpione che non esiteranno a sottolinearli vanificando, come spiacevole conseguenza, ciò che di buono tentava di donargli il duetto Nettuno-Giove d'Acqua.

9° posto Pesci: in attesa. Sarà un nese controverso quello che potrebbero trascorrere i nati sotto il segno dei Pesci: da un lato avvertiranno il favorevole cambiamento gioviale che li spingerà al rinnovamento, ma dall'altro avranno a che fare con le disarmonie derivanti dai pianeti Urano e Saturno. A maggio sarà probabilmente complicato fare nuove conoscenze sentimentali per i single, in particolar modo per la seconda e terza decade.

Questo quinto mese del 2021, infatti, dovrebbe essere visto dal dodicesimo segno zodiacale come una sorta di sala d'attesa, in vista dello sfavillante giugno, quando sarà possibile comprendere appieno cosa si sta cercando e si cercherà in amore.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: bivi. Il terzo segno di Fuoco alle prese con una storia sentimentale traballante o adagiatasi sui binari della routine potrebbe trovarsi, in questo mese, a dover operare una complicata scelta amorosa. Le questioni finanziarie e professionali richiameranno a gran voce la loro attenzione, e ciò spingerà i nativi ad identificare il legame amoroso più come un peso che un piacere. A tal proposito, i nati Sagittario saranno chiamati a decidere se dividere le loro energie tra fronte pratico/lavorativo ed amoroso, oppure preferire una pausa di riflessione o una rottura.

11° posto Vergine: gelosi. L'avverso sentimento della gelosia avrà buone possibilità di regnare sovrano nei pensieri dei nati Vergine, in particolar modo durante l'ultima settimana di maggio. Con l'opposizione gioviale e la lotta tra Saturno e Urano, il secondo segno di Terra potrebbe lanciarsi in controproducenti scenate di gelosia nei luoghi meno opportuni, inducendo il partner a dargli un aut aut. Sarebbe bene, invece, che i nativi tentino di consolidare il loro legame sentimentale durante la prima settimana, così da trascorrere il restante periodo con maggior tranquillità.

12° posto Cancro: verità svelate. Maggio potrebbe essere un mese da bollino rosso per i nati Cancro, o perlomeno per chi tra loro si è concesso una scappatella rimasta impunita o nasconde un segreto che rischierebbe di far saltare il legame sentimentale in essere.

In questi due casi, difatti, sarà alta la probabilità che nella seconda e terza settimana del mese la verità venga a galla, creando inevitabili scossoni in coppia.