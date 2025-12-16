Secondo l'oroscopo dell'anno 2026 relativamente all'amore, i nativi del Cancro potrebbero fare un incontro significativo in ambito professionale o creativo caratterizzato da una serietà inattesa a causa dell'influenza di Saturno e Nettuno. I nati sotto il segno del Toro sentiranno un profondo sollievo e una stabilizzazione poiché l'influenza turbolenta di Urano sta diminuendo, permettendo loro di ritornare alla propria vera essenza. Invece, i Gemelli vivranno una riprogrammazione nell'approccio all'amore grazie a Urano, che li porterà a superare vecchie dinamiche limitanti.

Contemporaneamente, Venere intensificherà l'aspetto del destino nel loro percorso sentimentale.

Il 2026 secondo l'oroscopo dell'amore: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Imparerete alcune importanti lezioni in merito all'autodisciplina, specialmente nel modo in cui vi rapportate agli altri. I vostri criteri di selezione stanno attraversando un fertile periodo di rinnovamento. Non limitatevi a stilare un elenco delle caratteristiche che cercate in un partner; piuttosto, domandatevi: come desiderate sentirvi in sua presenza? Se avete una relazione d’amore, avrete illuminanti intuizioni sulla sua evoluzione o sulla sua stagnazione. Ricordate: siete voi a guidare le dinamiche affettive; non permettete di essere semplicemente trascinati dagli eventi.

Voto: 7

Toro – Finalmente, l'influenza di Urano sul vostro segno sta cominciando a diminuire in questo periodo. Sentirete questo cambiamento come un profondo sospiro di sollievo che nemmeno sapevate di aver trattenuto. Per molto tempo, avete sperimentato un'instabilità latente, e la percezione di voi stessi è stata messa alla prova, rimodellata da potenti energie celesti. Ora, la fase più turbolenta si conclude e la situazione si stabilizza. Potete tornare a percepire il corpo con maggiore autonomia, sicurezza e dedizione alla vera essenza, lasciando andare via le cose e persone tossiche. Inoltre, l'arrivo di Venere nel Toro il 31 marzo segna un dolce rientro. È come un gradito ritorno alle origini che vi avvolge in un'aura più magnetica, concreta e affascinante.

Questo transito vi rende estremamente desiderabili e affascinanti in una maniera misurata, tangibile e genuina. Voto: 8

Astrologia dedicata all'anno 2026: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – Urano nel segno sta attuando una vera e propria riprogrammazione del vostro approccio all'amore. State superando le vecchie dinamiche relazionali, quelle in cui eravate costretti a limitarvi, a semplificare la vostra natura o a nascondere la profondità dei pensieri per preservare un legame rassicurante. Grazie a questo transito, i legami che non riescono a tenere il passo con la vostra intelligenza, complessità, rapidità e intrinseca dualità non vi interesseranno più. Aggiungete a questo che il giorno prima Venere entra nel vostro segno, intensificando ulteriormente l'aspetto del destino nel vostro percorso sentimentale.

Voto: 8

Cancro – Quest'anno, potreste fare un incontro significativo in ambito professionale oppure grazie a un progetto creativo che state sviluppando al di fuori del lavoro. Potrebbe avvenire in un luogo dove state costruendo, plasmando o manifestando una parte autentica di voi stessi nel mondo. Ciò che vi colpirà è la serietà che questa connessione potrà raggiungere in poco tempo. Non si tratta di qualcosa di affrettato o pesante, bensì di un senso di serietà silenziosa e inequivocabile, come se l'unione fosse stata creata da un obiettivo ben preciso piuttosto che da una semplice casualità. Questo effetto è dovuto all'influenza di Saturno e Nettuno in Ariete. Saturno stabilizza l'incontro, donandogli una struttura, un realismo e la chiara sensazione che non sia soltanto un fuoco di paglia.

Contemporaneamente, Nettuno scioglie i vostri abituali filtri razionali, rendendovi più ricettivi al riconoscimento a livello animico, all'attrazione istintiva e a quell'impressione sconvolgente di "Ti ho già incontrato". In più, quando Giove entrerà in Leone il 30 giugno, la vostra sicurezza di essere gli amanti che sapete di essere aumenterà notevolmente. Voto: 9.

Previsioni astrologiche per l'anno 2026: pagelle per Leone e Vergine

Leone – Vi state addentrando in una dimensione di intimità totalmente inedita a causa del transito di Plutone in Acquario, il quale, per tutto il 2026, sta influenzando l'area della vostra esistenza che gestisce i legami. Questo mutamento è inequivocabile, anche grazie a una potente eclissi di Luna Nuova che il 17 febbraio colpirà il settore delle relazioni.

Non si tratta di una piccola modifica, ma di una vera e propria metamorfosi. Plutone non si accontenta di miglioramenti superficiali; riformulerà profondamente il modo in cui costruite i legami, come concedete la fiducia e in che misura permettete a qualcuno di entrare pienamente nella vostra vita. In questi anni, non state semplicemente approcciando gli incontri in modo diverso o aprendo un po' di più il cuore. Al contrario, state entrando in connessioni che esigono autenticità, profondità, autonomia ed evoluzione emotiva. Inoltre, quando Giove si sposterà nel Leone il 30 giugno, la vostra sfera sentimentale inizierà il suo periodo più espansivo e luminoso da oltre dieci anni. Questa non è un'energia pacata.

È l'equivalente cosmico di un riflettore che vi irradia, una standing ovation da parte dell'universo, un promemoria che vi è permesso, anzi che siete destinati, a essere amati, scelti, corteggiati e celebrati. Voto: 8

Vergine – A partire da febbraio 2026, l'ingresso di Saturno e Nettuno nella vostra ottava casa astrale indirizzerà la sfera affettiva verso una dimensione molto più silenziosa, profonda e impegnativa rispetto a quanto abbiate mai vissuto. L'oroscopo del 2026 dice di dimenticare i flirt o i legami passeggeri: questo non è l'anno delle relazioni superficiali. Al contrario, è un periodo di iniziazione, durante il quale l'intimità si trasforma in una potente forza di cambiamento, anziché rimanere un semplice rifugio sicuro.

L'ottava casa governa le dinamiche di fusione, la rivelazione di sé, la fiducia, la resa e la condivisione del potere. Con Saturno in questa posizione, l'amore richiederà maggiore intenzionalità. Inoltre, mentre Giove transiterà nella zona delle connessioni con le vite passate in estate, potreste ritrovare o riallacciare legami con vecchi amori. Voto: 7,5.