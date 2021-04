L'oroscopo di domani 21 aprile sarà incentrato sull'intensità dei sentimenti e sul rispetto verso il partner. I segni zodiacali si impegneranno per conquistare la persona amata, ma non potranno dimenticare le sfide quotidiane.

Osservando la volta celeste di domani, sarà possibile individuare le posizioni planetarie principali. Tra esse spiccheranno:

Sole, Venere e Urano in Toro

Luna in Leone

Marte in Gemelli

Giove e Saturno in Acquario

Nettuno in Pesci

Plutone in Capricorno

Ecco le caratteristiche dell'Oroscopo del 21 aprile 2021.

Previsioni zodiacali di mercoledì 21 aprile: Toro attivo e Gemelli grandi lavoratori

Ariete: cercherete di vedere gli aspetti positivi di ogni cosa. Non vi crogiolerete nel dramma e non darete corda a coloro che vi mostreranno una visione negativa della vita. Sarete ottimisti, energici e desiderosi di mostrare le vostre capacità. Vi impegnerete per raggiungere i vostri obiettivi e nessuno potrà riuscire a mettervi i bastoni tra le ruote.

Toro: l'amore passerà in secondo piano perché sarete completamente concentrati sul lavoro. I colleghi metteranno in dubbio alcune delle vostre azioni e questo vi manderà su tutti le furie. La prima reazione sarà quella di urlargli contro, ma l'oroscopo di domani consiglia di non esagerare: troverete modi migliori per dimostrare il vostro valore.

Gemelli: il lavoro avrà un ruolo molto importante nella giornata di domani. Il vostro desiderio principale sarà quello di migliorare le condizioni economiche in cui vivete, ma dovrete avrete molta pazienza. Ogni passo in avanti vi consentirà di avvicinarvi di più all'obiettivo prefissato. Il partner sarà molto gentile nei vostri confronti e restio davanti a eventuali litigi.

Cancro: avrete molte aspettative a livello sentimentale. Vi sentirete rapiti dal partner e non potrete fare a meno di immaginare un futuro insieme. La realtà sarà un po' diversa rispetto alle vostre fantasie, ma questo non vi impedirà di affrontare l'argomento con la persona amata. Le sue risposte potrebbero lasciarvi piacevolmente sorpresi.

Oroscopo di domani 21 aprile: Leone attivo, Vergine indelicata

Leone: deciderete di dedicare la giornata di domani alla dieta e all'attività fisica. Ultimamente, avrete trascurato la cura del corpo a causa dei numerosi impegni e dello stress. Potreste sentirvi un po' scoraggiati, ma con un piano bene elaborato, non ci sarà ragione di essere preoccupati. Il partner sarà fiero di voi e potrebbe anche scegliere di condividere con voi questo progetto.

Vergine: involontariamente, potreste ferire un membro della vostra famiglia. Direte cose dettate dalla rabbia e non dal cuore. Questo potrebbe creare una frattura nel vostro rapporto, ma sarà sempre possibile recuperare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non attendere troppo per porgere le vostre scuse.

Se lo farete, la situazione cambierà in meglio.

Bilancia: vi sentirete pronti a intraprendere un nuovo percorso professionale. Avrete fiducia nelle vostre capacità, ma ammetterete di avere anche delle debolezze. Questa consapevolezza vi consentirà di guardarvi dentro e di prendere in mano la situazione. Non ci saranno novità significative in ambito romantico.

Scorpione: la giornata di domani sarà caratterizzata dalla passione e dall'amore. Apparirete molto carismatici e attirerete l'attenzione di diverse persone. Vi piacerà essere notati, ma non vorrete darlo a vedere. Inoltre, avrete altre questioni su cui concentrarvi. Il lavoro, infatti, apparirà complesso da svolgere e ci saranno alcune problematiche da risolvere.

Previsioni astrologiche del 21 aprile: incomprensioni per Sagittario, Pesci curiosi

Sagittario: ci saranno alcune incomprensioni famigliari che dovrete risolvere. Non sarà facile farvi ascoltare, soprattutto perché vi scontrerete con persone convinte della loro opinione. L'oroscopo di domani suggerisce di trovare un punto di incontro che sia accettato da tutti. Solo in questo modo potrete ricreare un clima positivo e sereno.

Capricorno: avrete bisogno di ritrovare un po' di autostima. Alcuni eventi, infatti, vi hanno buttato giù e vi hanno spinto ad allontanarvi dalle cose davvero importanti. Non potrete fare tutto da soli: il contributo degli amici e della famiglia sarà fondamentale. L'oroscopo di domani consiglia di non farvi influenzare troppo dalle parole di sconosciuti.

Acquario: il partner potrebbe apparire un po' troppo geloso. Rifiuterete qualsiasi scenata e rivendicherete la vostra libertà. Non sopporterete l'invadenza e non vorrete dare troppe spiegazioni. Questo vi spingerà a cercare conforto in altri ambiti, come nel lavoro o nei vostri hobby. Il consiglio di un amico speciale potrebbe rivelarsi molto utile.

Pesci: non riuscirete a mettere un freno alla vostra curiosità. Sarete degli ottimi osservatori ed entrerete facilmente in empatia con gli altri. Vi immedesimerete nelle persone amate e saprete sempre donare conforto. La vostra dolcezza vi farà apparire speciali agli occhi di una persona cara. Con la giusta atmosfera, potrebbe decidere di farsi avanti.