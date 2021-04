L'Oroscopo del 22 aprile mette a disposizione le nuove previsioni astrali sulla giornata di giovedì. Questa parte della settimana vede in primo piano Acquario e Pesci, entrambi valutati a massima positività, dunque decisamente favoriti sia in amore che nel lavoro. Tra i restanti segni, ovviamente appartenenti alla sestina sotto analisi quest'oggi che, lo ricordiamo, riguarda Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, ad avere un periodo abbastanza positivo saranno anche coloro della Bilancia, del Sagittario e del Capricorno, in questo caso considerati in giornata routinaria.

Bene, a questo punto spazio alle previsioni zodiacali del 22 aprile iniziando a svelare l'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 22 aprile

Bilancia: ★★★★. La giornata di giovedì è prevista all'insegna del benessere e della discreta positività in molti settori. Siete stanchi o annoiati? Bene, allora rilassatevi perché avrete dalla vostra il Pianeta dell'amore, Venere, posizionato speculare positivo al 70% rispetto al vostro segno. In amore, gioirete dell'elettricità che sentirete stando in compagnia del vostro partner. Questa cosa non farà altro che confermare, ancora di più, i vostri veri sentimenti nei suoi confronti.

Pronti ad abbandonarvi al piacere di emozioni che avevate quasi dimenticato? Single, finalmente riuscirete ad avere una consapevolezza maggiore dei vostri sentimenti: vi stupirete della vostra sensibilità e questa sarà molto apprezzata da coloro che corteggiate. Non ci credete? Aspettate e vedrete! Nel lavoro invece, occorrerà un’attenta organizzazione specialmente negli affari, anche perché alcuni astri sono già pronti a voltarvi le spalle.

Scorpione: ★★. Una giornata decisamente impegnativa, questo è quanto hanno messo sul vostro conto gli astri per questo giovedì. Abbiate massima cautela: una discussione potrebbe assumere toni troppo accesi e la persona che avrete di fronte potrebbe rivelarsi scorretta verso di voi. L'oroscopo del giorno pertanto consiglia in amore di pensare prima di agire.

Intanto alcuni ricordi del passato potrebbero riaffiorare: vi renderete conto che i sentimenti non potranno essere più gli stessi. Andateci cauti sui progetti futuri: prima forse sarebbe meglio vivere con maggior trasporto il presente. A tal proposito le previsioni del giorno incoraggiano a godere l'attimo senza pretendere cose impossibili. Se single invece, sarete molto sensibili a causa di situazioni abbastanza ostile: questo fatto potrebbe essere particolarmente stressante per parecchi nativi. Qualcuno di voi invece potrebbe essere urtato da una persona che, purtroppo, non è cambiata per niente nel suo modo di fare: lasciate passare! Tutto bene nel lavoro: normale amministrazione.

Sagittario: ★★★★.

L'oroscopo del 22 aprile al Sagittario indica l'arrivo un discreto giovedì. Molti nativi avranno al loro servizio una formazione astrologica sufficientemente di parte, pronta a dare supporto nel corso del periodo: dai, prendete coraggio e buttatevi, gli astri veglieranno sulle vostre azioni. In amore periodo abbastanza positivo, quindi aspettatevi pure qualche piccola soddisfazione. In coppia, finalmente dopo tanto tempo le stelle vi saranno amiche e potrete rilassarvi beatamente. Diciamo che avrete un'ottima armonia intorno a voi, per questo riuscirete a godere al meglio gran parte della giornata. Single, l'influsso benefico della Luna vi accompagnerà nella direzione giusta. Dunque assecondate i segnali del destino cercando, se possibile, di non opporvi come al solito a quanto di buono hanno preparato le stelle per voi nativi.

Single, il coraggio vi porterà a vivere intensi momenti emotivi. Non frenate l'entusiasmo perché, grazie ad esso, otterrete grandi soddisfazioni. Nel lavoro infine, godrete di appoggi da non sottovalutare. Se intendeste mettere in moto un progetto di rinnovamento o cercare nuovi sbocchi professionali, fatelo.

Oroscopo e stelle di giovedì 22 aprile

Capricorno: ★★★★. Si prevede un andamento abbastanza tranquillo in questa parte della settimana, con un giovedì stabile e alla lunga anche buono per certi aspetti (relazioni con il parentado, amicizie particolari, persone stimate). In merito ad alcune scelte fatte o da fare, la fortuna non vi farà mancare quel piccolo aiuto necessario, ma dovrete attendere il momento migliore evitando di spingervi in terreni inesplorati.

In amore intanto, sarà buona la fine della mattinata ed il secondo pomeriggio. Mentre la serata potrà riservare dei momenti di relax assoluto in compagnia della dolce metà. Approfittatene per regalarvi momenti di pace e spensieratezza: fare i preparativi per il prossimo fine settimana sarebbe un'ottima scelta. Single, sarà una giornata ricca di soddisfazioni, sarete presi da questioni familiari che risolverete grazie al vostro carattere perspicace e alla vostra disponibilità. Potrete così godervi una giornata libera da intoppi e sicuramente da trascorrere come più vi piace. Nel lavoro infine, sarà una giornata normale per chi dovrà svolgere incombenze a livello professionale, mentre meno agevolati saranno coloro con rapporto di lavoro a contratto.

Acquario: ★★★★★. Il prossimo giovedì sarà semplicemente solare per tantissimi di voi del segno. Diciamo che la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito dell'intraprendenza e delle idee vincenti: per dirla con un proverbio, "Chi ben comincia è a metà dell'opera!". Secondo le previsioni del giorno intanto, per quanto riguarda l'amore, piccole novità potrebbero ridare fiato all'intesa con la persona amata: quest'ultima sarà sicuramente entusiasta, caldamente innamorata e propensa ad instaurare nuovi dialoghi riparatori. Nella vita di coppia tornano al meglio la vitalità e lo slancio, insieme al desiderio di trovare un punto di equilibrio. Single, amori segreti e storie intriganti nascono spontanee all’insegna del desiderio di vivere più esperienze possibili, come si addice a un segno avventuroso come il vostro...

Nel lavoro, niente vi sembrerà impossibile: troverete dei punti in comune con chi avesse idee differenti dalle vostre.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 22 aprile, predice l'arrivo di un ottimo periodo, sicuramente indirizzato al meglio del meglio. Secondo le più rosee attese, sarete certamente vincenti su tutta la linea, qualunque sia la vostra condizione. Senza dubbio potrete contare su frangenti anche molto fortunati e ciò non è affatto poco. In amore intanto, non ci sarà bisogno di molte parole per trasmettere a chi sapete ciò che avete nel cuore. In molti casi saprete ben comunicare anche senza parlare, solo con gli occhi. Con gli amici siate partecipi alle scelte di gruppo, interessandovi di più e dicendo la vostra.

Le stelle consigliano parsimonia nei riguardi del comparto economico. Single, dopo le vicissitudini vissute giorni addietro da alcuni di voi, potrete meritatamente godere di una giornata spensierata e a favore. Poche le incombenze a cui mettere fine, e quelle poche saranno molto alla vostra portata. Nel lavoro, il consiglio è di tirare fuori qualche buona idea, alla fine potrebbe regalare qualche gioia.

Classifica 22 aprile, le stelle dei dodici segni

Le effemeridi quotidiane hanno già decretato chi avrà un giovedì positivo e chi, invece, sarà costretto a cautelarsi. A dare un'idea del grado di positività/negatività assegnato dagli astri ai dodici segni, come sempre la nostra classifica completa interessante la giornata del 22 aprile.

Andiamo pure a mettere in evidenza l'intera scala dei valori come sempre ad iniziare dai segni migliori a venire giù.

Le stelline di giovedì 22 aprile: