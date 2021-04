L'oroscopo di martedì 20 aprile descriverà, nel dettaglio, gli elementi che caratterizzeranno la giornata di domani. Alcuni segni, come il Leone e il Capricorno, seguiranno la loro etica personale, senza curarsi dei giudizi altrui, mentre altri, come la Vergine e la Bilancia, saranno totalmente rapiti dalle questioni amorose. Per l'Ariete non sarà tutto rosa e fiori, al contrario del Sagittario che avrà la fortuna dalla sua parte.

Osservando la volta celeste di domani, sarà possibile individuare le posizioni plaentarie principali.

Tra esse spiccheranno:

Sole, Mercurio, Venere e Urano in Toro

Luna in Cancro

Marte in Gemelli

Giove e Saturno in Acquario

Nettuno in Pesci

Plutone in Capricorno

Previsioni zodiacali di domani 20 aprile: difficoltà per Ariete, Cancro timoroso

Ariete: dovrete affrontare delle difficoltà impreviste che vi metteranno a dura prova. Avrete voluto vivere una giornata serena e ricca di opportunità, ma dovrete adattarvi alla situazione. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non fuggire dall'aiuto altrui: sarà importante riuscire a delegare i compiti più pesanti, in modo da non trovarvi svantaggiati.

Toro: cercherete di attirare l'attenzione delle persona amata. Vorrete essere notati, coccolati e presi in considerazione per la vostra personalità.

Non reagirete bene davanti ad un eventuale rifiuto, ma l'Oroscopo di domani consiglia di non farvi travolgere dalla rabbia: ci saranno altre occasioni. Il lavoro si dimostrerà produttivo sotto numerosi punti di vista.

Gemelli: sarete molto vicini alla realizzazione del vostro sogno, potrete quasi toccarlo con le dita, ma non sarete certi di meritarvelo.

Proverete numerosi sensi di colpa per piccoli comportamenti adottati in passato. Per fortuna, ci sarà chi riporterà l'attenzione sulle cose davvero importanti e chi vi consentirà di vedere il bello che c'è in voi.

Cancro: non vi sentirete ancora pronti ad abbandonare il vostro porto sicuro. Avrete bisogno di rimanere ancora un po' nella zona di confort.

Ci saranno delle opportunità che stimoleranno la vostra curiosità e che vi spingeranno a fare un passo in avanti. Ci vorrà tempo per vedere i risultati definitivi, ma se sarete fiduciosi e un po' intraprendenti, tutto andrà per il meglio.

Oroscopo di martedì 20 aprile: Leone sincero, Scorpione sicuro di sé

Leone: non vi farete scrupoli e sarete sinceri con il prossimo, in ogni occasione. Il giudizio altrui non sarà un deterrente, soprattutto perché non gli attribuirete molto significato. Rimarrete fedeli a voi stessi e alla vostra personalità. In amore, non sarete pronti a rinuncare alla vostra libertà e, per questo, cercherete di basare il rapporto di coppia sull'indipendenza personale.

Vergine: avrete occhi solo il partner.

Per voi sarà fondamentale portare avanti un rapporto di coppia basato sul rispetto reciproco e sulla collaborazione. Spronerete il partner a fare di più, perché riterrete che possa dare un contributo maggiore, ma non perderete le speranze. Sarete certi che, nel, corso del tempo, sarà il vostro amore a trionfare.

Bilancia: non direte di no davanti all'interesse mostrato dalla persona amata. Anzi, sarete lusingati di essere riusciti ad attirare la sua attenzione. Vorreste apparire al meglio di voi e tenere nascosti alcuni segreti, ma alla fine rivelerete più del previsto. Tra voi si creerà un legame intenso, fondato sulla sincerità e sulla gioia della compagnia reciproca.

Scorpione: terrete molto al lato esteriore perché sarà un modo per esprimere la vostra personalità.

Curerete la moda e adorerete giocare con i colori. Questo vi farà sentire più sicuri di voi, soprattutto sul posto di lavoro. Una piccola delusione potrebbe scalfire il vostro buonumore, ma non avrete alcun dubbio su come modificare le carte a disposizione.

Astrologia del 20 aprile: Sagittario fortunato, gentilezza per Pesci

Sagittario: sarà una giornata molto fortunata per il vostro segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Cupido vi sorriderà e vi permetterà di mettere fine alle incomprensioni di coppia. Vi sentirete emotivamente vicini al partner e farete di tutto per renderlo felice. Apprezzerete i piccoli gesti quotidiani, carichi di gentilezza e affetto.

Capricorno: attorno a voi ci saranno persone che vi criticheranno e che non saranno soddisfatte delle vostre azioni.

Le ignorerete, senza alcun ripensamento, perché avrete un obiettivo importante da raggiungere. Non vi farete influenzare da pensieri diversi dai vostri e cercherete di non soffocare la vostra ambizione dietro a un finto perbenismo.

Acquario: verrete messi sotto pressione dalla vostra famiglia. Cercherete una via di fuga, ma non avrete altra scelta che affrontare le discussioni. Per fortuna, il lavoro si rivelerà molto positivo perché vi consentirà di sfruttare il vostro talento. Darete grande prova di voi e questo attirerà l'attenzione di persone importanti. Potrebbero esserci delle belle novità in arrivo.

Pesci: sarete gentili con il prossimo perchè vorrete evitare qualsiasi discussione. Punterete a creare un clima sereno, caratterizzato da amore, comprensione ed empatia.

In certe situazioni, però, non sarà facile mantenere la calma: dovrete fare appello a tutta la vostra forza di volontà. Il partner avrà qualche piccola obiezioni riguardo al vostro stile di vita.