L'ingresso di Venere in Toro lascia presagire l'inizio di un momento di recupero per il segno. Gli influssi della stella dell'amore stuzzicano l'Acquario rendendolo romantico e sensuale, ma al contrario ostacolano il Leone che potrebbe dover affrontare litigi e discussioni. Cancro nervoso e fuori forma. Di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 14 aprile per i dodici segni.

Oroscopo del 14 aprile per tutti i segni

Ariete: grazie agli influssi vantaggiosi di una Venere pratica e determinata, impegnarsi nell’ambito lavorativo e nella sfera pratica non sarà affatto difficile per il segno durante le prossime 24 ore.

Al contrario l’amore potrebbe subire un lieve calo ma nulla di irrecuperabile.

Toro: l’oroscopo di mercoledì 14 aprile lascia presagire una giornata estremamente vantaggiosa per il segno che finalmente accoglie Venere nel proprio cielo. Inizia dunque un momento di recupero per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali, ma anche la sfera lavorativa potrà giovare positivamente di questo momento astrale.

Gemelli: gli influssi di Venere altruista e sensibile rendono il segno più coinvolto nelle questioni altrui. Dunque in questa giornata è possibile mettere da parte le proprie preoccupazioni, così da poter aiutare qualcuno in difficoltà che potrebbe aver bisogno del vostro intervento.

Cancro: le giornate iniziali di questa nuova settimana non sono state semplici per il segno che ora grazie all’influsso di Venere amica può recuperare.

Tuttavia, non è un momento molto stabile soprattutto per quanto riguarda il fisico e le stelle consigliano cautela. Bene il lavoro e l’amore.

Leone: potrebbero essere 24 le faticose per il segno che dovrà scontrarsi con l’opposizione di Venere. Soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti familiari potrebbero nascere accese discussioni.

Ottima la sfera professionale.

Vergine: gli influssi di Venere riaccendono l’amore e la passione, garantendo al segno una giornata di grandi emozioni. Anche in ambito lavorativo si può ottenere molto, ma bisognerà stare attenti ai possibili rivali. Meglio il fisico.

Bilancia: è un momento ricco per il segno che sia in amore che per quanto riguarda l’ambito lavorativo può fare affidamento su un quadro astrale vantaggioso e produttivo.

Dunque non resta che entrare in azione!

Scorpione: la giornata di mercoledì 14 aprile potrebbe rivelarsi faticosa per il segno il quale non trarrà affatto beneficio dall’ingresso di Venere in Toro. Soprattutto in amore per quanto riguarda i rapporti con gli altri è meglio agire con cautela ed evitare le polemiche.

Sagittario: contrariamente a quanto si possa pensare l’influsso di Venere aiuteranno il segno a concentrarsi sulla sfera pratica, ma lo distrarranno per quanto riguarda l’amore e rapporti con gli altri dove potrebbero nascere dei momenti di nervosismo.

Capricorno: con Venere in buona posizione quella di mercoledì 14 aprile è una giornata piena di emozioni e soprattutto d’amore. È un momento per esternare i propri sentimenti, ma anche per fare progetti per il futuro come il matrimonio o l’arrivo di un figlio.

Bene il lavoro.

Acquario: Venere provoca e stuzzica il segno, dunque è un momento interessante per quanto riguarda l’amore e rapporti familiari, ma anche in ambito lavorativo dove gli influssi del pianeta aiutano il segno a seguire la strada intrapresa senza lasciarsi distrarre.

Pesci: l’oroscopo di mercoledì 14 aprile lascia presagire una giornata di recupero per il segno che può fare affidamento sugli influssi vantaggiosi di Venere. La protezione della stella dell’amore aiuta a risolvere le controversie nate in ambito sentimentale, nel caso ce ne fosse bisogno, ma anche recuperare qualità per quanto riguarda i rapporti con gli altri.