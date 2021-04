L'oroscopo di mercoledì 14 aprile sarà incentrato sui sentimenti. L'amore impregnerà l'aria con la sua energia, ma non tutti i segni zodiacali saranno disposti a seguire il loro cuore. Ci sarà chi preferirà concentrarsi su altri ambiti della vita.

Osservando la volta celeste di domani sarà possibile individuare gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno:

Sole in congiunzione a Mercurio, a Venere e in quadratura a Plutone

Luna in quadratura a Saturno e in congiunzione a Urano

Venere in quadratura a Plutone

Marte in trigono a Giove e in quadratura a Nettuno

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 14 aprile.

Previsioni zodiacali di mercoledì 14 aprile: Ariete audace, Toro poco organizzato

Ariete: sarete stanchi di aspettare l'occasione giusta e, per questo, cercherete di crearla con le vostre mani. Sarete audaci e intraprendenti, ma forse un po' troppo avventati. Alcune persone potrebbero non gradire la vostra irruenza. Per avere un risultato garantito dovrete muovervi con attenzione e senza avanzare eccessive pretese.

Toro: avrete tanta voglia di fare, ma il tempo non sarà dalla vostra parte. Vi sembrerà di non avere alcun controllo sui ritmi della giornata, ma con una migliore organizzazione potrete cambiare le carte in tavola. Il partner sarà fiero di voi e lo dimostrerà in ogni modo possibile.

Vi sentirete molto legati alla vostra relazione sentimentale e non avrete alcuna intenzione di nasconderlo.

Gemelli: non vi sentirete a vostro agio nel rapporto di coppia. La mancanza di interessi in comune e le eccessive incomprensioni vi spingeranno ad allontanarvi. Fare un passo indietro potrebbe essere positivo, ma attenzione a non illudere la persona amata.

Sul lavoro, invece, le cose andranno bene e vi sentirete padroni di voi stessi.

Cancro: il vero amore busserà alla vostra porta e voi sarete pronti ad aprirgli. Non vedrete l'ora di sentire i cuori battere all'unisono e di essere travolti dal romanticismo. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di non idealizzare troppo il rapporto di coppia.

Fantasticare sarà positivo, ma non dimenticate di rimanere legati alla realtà.

Oroscopo di domani 14 aprile: Leone stanco, Vergine con tante idee

Leone: vi sentirete più stanchi del previsto, ma non sarete disposti ad arrendervi. Vorrete portare avanti i vostri impegni quotidiani e vi impegnerete per dare il massimo di voi stessi. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di porre dei limiti, per non rischiare di eccedere con lo stress. In amore, sarete pronti a rivelare i vostri veri sentimenti.

Vergine: inizierete a sviluppare nuovi progetti lavorativi. Non vedrete l'ora di mettere in pratica le vostre idee, ma alcuni ostacoli potrebbero rallentarvi. Se avrete la mente lucida e la capacità di non farvi influenzare da situazione spiacevoli, non fallirete.

In amore, vi sentirete emotivamente vicini al partner e sarete di grande supporto.

Bilancia: non vi lascerete ingannare dalle parole dei colleghi di lavoro. Vorrete vederci chiaro e per questo vi porrete delle domande molto precise. Forse, rimarrete delusi dal comportamento altrui, ma sarete molto fieri della vostra reazione. Il sangue freddo dimostrato vi consentirà di andare dritti per la vostra strada.

Scorpione: sentirete il bisogno di dare un po' di movimento al vostro rapporto di coppia. L'eccessiva staticità, infatti, potrebbe spingervi ad allontanarvi e a cercare stimoli altrove. Sarà importante proporre attività in linea con i vostri interessi e con quelli del partner. Sicuramente, la persona amata risponderà in modo positivo.

Previsioni astrologiche del 14 aprile: Sagittario chiuso, Capricorno attivo

Sagittario: la paura di essere feriti nuovamente avrà la meglio nella vostra storia romantica. Sul più bello, vi tirerete indietro e vi volterete dall'altra parte. Non vi sentirete ancora pronti a dare spiegazioni, ma il partner avrà bisogno di un chiaro confronto. L'oroscopo suggerisce di affrontare i vostri timori e di esprimervi sinceramente.

Capricorno: dedicherete il tempo libero a un po' di sana attività fisica. Vorrete rimettervi in forma e apportare delle modifiche alla vostra dieta. Sarà una questione di abitudini e di forza di volontà. Con determinazione e obiettivi realistici potrete a raggiungere il traguardo.

Se riuscirete a coinvolgere la persona amata, il tutto sarà più divertente.

Acquario: finalmente, vi sentirete più sereni e sarete pronti a riprendere il controllo di voi stessi. Il lavoro sarà molto stimolante, ma ci saranno ancora delle piccole problematiche da risolvere. Potrebbe essere l'occasione giusta per far emergere il vostro talento. In amore, il partner si aspetterà comprensione e collaborazione in casa.

Pesci: vi lancerete in un gioco di seduzione dove non ci saranno vincitori. La sintonia con il partner aumenterà in modo esponenziale e avrete voglia di trascorrere ogni momento assieme a lui. Questo potrebbe spingervi, però, a trascurare la famiglia e gli amici. Sarà importante trovare un equilibrio all'interno della vostra quotidianità.