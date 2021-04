Quali disegni avranno in serbo gli astri e le stelle per i dodici segni durante la giornata di mercoledì 7 aprile? L'Oroscopo lascia presagire una giornata di emozioni e sentimentalismi per i Pesci, che vivono un momento di grande recupero in amore. Un quadro astrale molto vantaggioso protegge l'Ariete, al contrario il Toro farebbe bene a rallentare i ritmi e ritagliarsi qualche momento di riposo. Preoccupazioni economiche per il Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo di mercoledì 7 aprile 2021 per tutti i segni

Ariete: questa si rivela una giornata molto positiva per il segno, che vive un momento di grande ispirazione e ingegno. In ambito lavorativo si possono raggiungere obiettivi interessanti, mentre in amore vige la passionalità e romanticismo.

Toro: le prossime 24 ore potrebbero rivelarsi leggermente faticose per il segno, che potrebbe risentire degli accessi delle festività pasquali. Il consiglio è quello di curare il fisico e l’alimentazione. Bene l'amore e i rapporti con gli altri.

Gemelli: un caldo e passionale vento d’amore soffia tra i capelli del segno, spingendolo a tirare fuori tutto il suo animo sensuale e romantico. È un ottimo momento per parlare d'amore, ma anche per confessare i propri sentimenti alla persona amata.

Ok il lavoro.

Cancro: potrebbero essere delle ore faticose per il segno, tuttavia il consiglio delle stelle è quello di non essere eccessivamente apprensivi e ansiosi o rischiate di ingigantire il problema. Bene l’amore.

Leone: l’oroscopo di mercoledì 7 aprile 2021 lascia prevedere una giornata interessante per il segno che sta vivendo un intenso momento di recupero soprattutto per quanto riguarda l’amore.

In ambito lavorativo le stelle sono favorevoli e proteggono le collaborazioni e i progetti che nascono durante aprile.

Vergine: il consiglio delle stelle per le prossime 24 ore è quello di procedere con cautela, cercando di non fare il passo più lungo della gamba, ma soprattutto di organizzare al meglio le attività da svolgere.

Bene l’amore.

Bilancia: le stelle lasciano presagire una giornata interessante per il segno. In ambito lavorativo sono favoriti soprattutto coloro i quali lavorano nel campo dell’arte, delle comunicazioni e della pubblicità. L'amore è vivo e ricco di passione.

Scorpione: le stelle lasciano presagire una giornata sottotono per il segno che potrebbe trovarsi a dover risolvere delle questioni riguardanti la gestione della casa o della sfera economica. Serenità in amore. Alti e bassi per il fisico.

Sagittario: secondo l’oroscopo di mercoledì 7 aprile 2021 il segno potrebbe ricevere una notizia inaspettata, che potrebbe cambiare in meglio il corso dei prossimi mesi. La paura di cimentarsi con qualcosa di nuovo potrebbe spaventarvi.

Prima di prendere decisioni affrettate, fareste meglio a lasciarvi consigliare da una persona di fiducia.

Capricorno: l'oroscopo di domani lascia prevedere una giornata faticosa per il segno che potrebbe avere delle preoccupazioni riguardanti soprattutto la sfera finanziaria e bancaria. Al contrario le stelle proteggono l’amore e i rapporti interpersonali, favorendo anche le relazioni che nascono in questo periodo.

Acquario: le giornate precedenti potrebbe aver portato un po’ di stress e preoccupazione al segno, che può sfruttare queste 24 ore per recuperare soprattutto per quanto riguarda il fisico. È un buon momento per quanto riguarda l'amore e in ambito lavorativo le soddisfazioni non mancano.

Pesci: l’oroscopo del 7 aprile 2021 lascia presagire una giornata interessante per il segno che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe ottenere qualcosa in più. Il presagio delle stelle si riferisce soprattutto a coloro i quali lavorano nel campo dei social media o nel web. Amore in recupero, la passione è viva.