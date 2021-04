La terza settimana di aprile 2021 è in arrivo per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andranno le giornate comprese tra lunedì 19 e domenica 25 aprile, con l'Oroscopo e le stelle relativamente alla sfera sentimentale, salutare e lavorativa dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo settimanale per la prima sestina

Ariete: la settimana inizia con la Luna dissonante, non sarà quindi semplice organizzare alcune situazioni amorose. Nella parte centrale del periodo la Luna tornerà favorevole, riuscirete in questo modo a chiarire questioni in sospeso.

In campo professionale, le stelle sono interessanti, nel weekend con Marte dissonante dovrete cercare di contrastare alcuni fastidi.

Toro: la settimana inizierà con qualche incertezza lavorativa, vi sentite infatti nervosi. Con il passare dei giorni, potrebbero anche sorgere delle dispute con i collaboratori. In amore, è un momento di ripresa, nel weekend con Mercurio e Venere favorevoli potrete vivere belle emozioni.

Gemelli: in campo amoroso sarà una settimana ricca di intuizioni. Cercate di pensare di più a voi stessi dedicandovi dei momenti di riflessione, potrete così superare le difficoltà sorte a inizio anno. Nel lavoro con la conclusione della settimana sarà possibile organizzare alcune situazioni, cercate però di non lasciarvi coinvolgere da eventuali ansie.

Cancro: nelle prime giornate di questa terza settimana di aprile il sole tornerà favorevole, si creeranno situazioni positive in campo amoroso. Se ci sono state delle problematiche d'amore negli ultimi tempi, ora potrete chiarire. In campo lavorativo se avete delle richieste da fare, l'arrivo del weekend sarà importante per capire come proporvi.

Leone: se desiderate fare dei cambiamenti, l'inizio del periodo è il più giusto per iniziare a progettare eventuali nuovi progetti lavorativi. Nella parte centrale della settimana è possibile anche che giungano delle buone notizie. In amore, attenzione alle polemiche che potrebbero sorgere nel weekend.

Vergine: sole favorevole a inizio settimana, potrete recuperare in campo amoroso, ma anche fisico.

Con Mercurio e Venere in aspetto favorevole migliora anche la situazione lavorativa, siete più aperti al dialogo.

Astrologia della settimana per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: possibili incertezze sentimentali, alcune situazioni non sono state semplici da vivere per voi, per questo si recupera lentamente. Nel weekend, riuscirete però gestire con maggiore calma alcune incomprensioni. Per la sfera lavorativa, dovrete cercare di risolvere delle questioni, è possibile però che avvertiate della stanchezza con il concludersi del periodo.

Scorpione: possibili discussioni in campo amoroso a inizio settimana, anche a causa dell'opposizione del Sole e Mercurio insieme a Venere. Nel lavoro siete sottoposti a stress e questo potrebbe crearvi particolare agitazione.

Sagittario: potreste sfruttare questa settimana per prendere una pausa dal campo lavorativo, sono infatti molte le cose che dovrete fare ed avrete bisogno di un equilibrio per poter gestire le eventuali complicazioni. In amore, con la Luna favorevole nella parte centrale del periodo, potrete cercare di risolvere alcune questioni in sospeso, ma attenzione a eventuali conflitti e nervosismi, che potrebbero sorgere con l'arrivo del fine settimana.

Capricorno: la settimana inizia in modo positivo soprattutto in amore, con Sole e Mercurio favorevoli le coppie che hanno vissuto una crisi potrebbero trovare un punto d'incontro. A livello lavorativo se avete iniziato noi progetti portateli avanti e non scoraggiatevi.

Acquario: con Sole, Mercurio e Venere contrari a inizio settimana, attenzione ai rapporti sentimentali ed a come reagite eventuali provocazioni. Le giornate saranno caratterizzate da momenti sottotono, cercate quindi di essere cauti nei rapporti con gli altri. Nel lavoro se ci sono delle questioni in sospeso, ragionate bene prima di fare una scelta definitiva.

Pesci: fase di recupero per il lato lavorativo, a inizio settimana Mercurio, Sole e Marte tornano favorevoli, e non mancheranno eventuali opportunità. In amore, attenzione al weekend con la Luna in opposizione, è possibile che dobbiate affrontare delle polemiche.