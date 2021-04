L'oroscopo del 10 aprile sarà caratterizzato da tante novità ed emozioni. I segni zodiacali si confronteranno con i loro desideri e si prepareranno a vivere una giornata ricca di relazioni e di interazioni.

Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile individuare gli aspetti planetari principali. Essi potranno dare un'indicazione di come gli astri influenzeranno la quotidianità. Tra loro spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Venere

Luna in congiunzione a Nettuno

Venere in quadratura a Plutone

Marte in trigono a Giove e in quadratura a Nettuno

Saturno in quadratura a Urano

Di seguito, tutte le caratteristiche dell'Oroscopo del 10 aprile.

Previsioni zodiacali del 10 aprile: dubbi per Gemelli, Cancro innamorato

Ariete: la fortuna vi sorriderà sotto tutti i punti di vista. Vi sentirete a vostro agio con la vostra interiorità e non avrete paura di esprimere intensi sentimenti. Proverete a coinvolgere il partner in tutte le attività e avrete tempo anche da dedicare agli amici. Forse, un familiare sarà poco incline ad ascoltarvi, ma se eviterete i litigi, tutto andrà per il meglio.

Toro: non sarà la giornata giusta per aprirvi con la persona amata. Avrete bisogno di tempo, per riordinare le idee e per allontanare i brutti pensieri. L'oroscopo consiglia di non pensare troppo a un possibile piano d'azione, ma di seguire il vostro istinto.

Sarà fondamentale non farvi guidare dal nervosismo e attendere che il partner sia pronto ad ascoltarvi.

Gemelli: non vi sentirete molto sicuri sul posto di lavoro. Tenderete a mettere in campo i vostri dubbi e a cercare qualcuno con cui confrontarvi. Non potrete rimanere fermi ad attendere, ma l'oroscopo suggerisce di non essere troppo precipitosi.

Se la situazione peggiorerà, potrete fare affidamento sugli affetti più cari, che saranno sempre pronti a supportarvi.

Cancro: il partner vi metterà alla prova e voi supererete, a pieni voti, le sfide a cui vi sottoporrà. Dovrete confrontarvi con sentimenti molto profondi, per fare luce nel vostro cuore. Scoprirete nuove caratteristiche di voi stessi e un modo totalmente diverso di approcciarvi con la persona amata.

Anche sul lavoro avrete numerose soddisfazioni.

Oroscopo di sabato 10 aprile: Bilancia sfortunata in amore, Scorpione determinato

Leone: avrete la sensazione di non avere abbastanza tempo per fare tutto. Il numero degli impegni aumenterà sempre di più e vi ritroverete concentrati su più fronti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di rivedere le vostre priorità. Solo così potrete migliorare l'organizzazione e sperare di portare a termine gli incarichi più importanti.

Vergine: avrete bisogno di guardarvi dentro per ritrovare voi stessi. Non sarà un percorso facile, soprattutto perché verranno coinvolte diverse persone. In certi momenti sarà doloroso parlare dei vostri sentimenti, ma dopo averlo fatto vi sentirete subito meglio.

Inoltre, sarà necessario dedicare tempo alle vostre passioni, in modo da allontanare la malinconia.

Bilancia: Cupido vi volterà le spalle, almeno per questa giornata. La relazione con il partner diventerà difficile da gestire, soprattutto a causa di alcuni differenti punti di vista. Sarà necessario trovare un compromesso e mettere da parte l'orgoglio. Nessuno di voi due vorrà cedere, ma alla fine sarete costretti a fare un passo indietro. Questo non farà altro che giovare al vostro rapporto.

Scorpione: sarete totalmente concentrati sui vostri obiettivi, ma un ostacolo potrebbe mettervi a dura prova. Avrete bisogno di tutto l'aiuto possibile per superarlo, soprattutto a livello emotivo. Gli amici saranno pronti a sacrificare il loro tempo per starvi accanto, ma il partner non si mostrerà molto partecipativo.

Sarà necessario affrontare il discorso con lui.

Astrologia del 10 aprile: Acquario emozionato, Pesci in bilico

Sagittario: sarà una giornata ricca di sorprese, ma non tutte saranno positive. Forse, avrete la tentazione di abbandonarvi allo sconforto, però, non sarà la soluzione migliore. Le previsioni zodiacali consigliano di concentrarvi sulle cose che sono davvero importanti per voi. L'amicizia e l'amore vi daranno la forza per andare avanti.

Capricorno: avrete tanta voglia di fare, ma poco materiale su cui lavorare. Cercherete di sfruttare ogni occasione per dimostrare il vostro potenziale. Il lavoro vi metterà davanti a incarichi molto importanti. Avrete un ruolo di responsabilità, ma attenzione a non abusare del vostro potere.

Sarà necessario creare un clima positivo e basato sulla collaborazione.

Acquario: sarà un sabato molto intenso, soprattutto dal punto di vista emotivo. Vi farete guidare dai sentimenti per il partner e non permetterete a nessuno di interferire. I consigli che riceverete vi sembreranno poco adatti alla situazione e, per questo, non gli darete importanza. L'oroscopo di domani suggerisce di mantenere la mente lucida.

Pesci: avrete la sensazione di essere sulle montagne russe. Questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Dovrete confrontarvi con aspettative e paura, ma non sarete soli: famiglia e amici faranno di tutto per rendere questo percorso più facile.

Un aiuto inaspettato potrebbe donarvi nuova energia positiva.