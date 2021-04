L'oroscopo di giovedì 8 aprile sarà ricco di sorprese per tutti i segni zodiacali. Non sarà facile confrontarsi con paure e desideri, ma ci sarà chi riuscirà a gestire tutto perfettamente.

Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile individuare i transiti planetari principali. Tra essi spiccheranno:

Sole in congiunzione a Venere

Marte in trigono a Giove e in quadratura a Nettuno

Saturno in quadratura a Urano

Nella giornata di domani, Cancro e Scorpione non riusciranno a frenare la loro energia, mentre il Sagittario avrà bisogno di un diversivo per non farsi trascinare dalle preoccupazioni.

La Bilancia avrà occhi solo per il partner e il Leone sarà stregato dal bruciante fuoco della passione.

Previsioni zodiacali dell'8 aprile: Gemelli permalosi, Cancro energico

Ariete: non sarà una giornata molto fortunata sul lavoro, ma vi rifarete in amore. Cupido starà dalla vostra parte e asseconderà ogni singola mossa. Il partner potrebbe aver bisogno di alcune premure particolari, ma questa situazione non vi peserà. Sarete pronti a rivelare i lati più profondi del vostro carattere, vi basterà trovare solo un po' di coraggio.

Toro: non sarà facile uscire dalla routine quotidiana perché vi sentirete intrappolati. Avrete bisogno di vivacità e di ottimismo. Le sfide lavorative si riveleranno molto ostiche, soprattutto perché vi verrà chiesto di mettere da parte, al meno per il momento, i vostri hobby.

Il partner avvertirà la vostra mancanza e farà di tutto per comunicarvi il suo disagio.

Gemelli: tenderete a essere un po' troppo permalosi nei confronti delle critiche. Non accetterete volentieri i giudizi altrui e avrete sempre la sensazione di essere sotto ai riflettori. In amore, preferirete fare un passo indietro perché non saprete gestire alcune situazioni, mentre sul lavoro sprigionerete un gran flusso di energia.

Cancro: vi farete trascinare dei pensieri positivi e tenterete di modificare l'attuale stile di vita. Avrete bisogno di persone energiche, che sappiano condividere con voi momenti di gioia e di ottimismo. Questo atteggiamento avrà delle conseguenze anche sul posto di lavoro. Le vostre idee attireranno l'attenzione e, finalmente, otterrete i meritati riconoscimenti.

Oroscopo di giovedì 8 aprile: Leone passionale, Bilancia romantica

Leone: il carisma sarà una componente fondamentale della vostra personalità, ma non lo sfrutterete per attrarre le persone che vi saranno attorno. Sarete concentrati solo sul partner e sulla passione generata dal vostro rapporto. Vi sentirete energici, potenti e in grado di fare qualsiasi cosa. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non trascurare altri aspetti della vostra vita.

Vergine: la ripresa sarà molto lenta, ma rispetto ai giorni precedenti vi sentirete più reattivi. Farete ancora fatica a comprendere le persone che vi saranno attorno, ma un regalo speciale potrebbe migliorare il vostro umore. Avrete bisogno di qualcosa che vi aiuti a migliorare la vostra routine quotidiana e ad allontanare ogni dubbio.

Bilancia: sarete totalmente rapiti dalla persona amata. Investirete molto nel vostro rapporto e non permetterete a nessuno di interferire. Il feeling tra voi e il partner sarà talmente forte da lasciare sorpresi parenti e amici. L'Oroscopo, però, consiglia di non adagiarvi sugli allori e di continuare a prendervi cura della vostra relazione sentimentale.

Scorpione: impiegherete tutte le vostre energie per ottenere buoni risultati sul posto di lavoro. Questo necessiterà di un grande impegno, ma sarete determinati ad arrivare fino in fondo. Il partner sarà fiero di voi, ma potrebbero nascere delle piccole incomprensioni legate a punti di vista differenti. Solo il dialogo potrà riportare la pace.

Previsioni astrologiche di domani 8 aprile: Sagittario stanco, Capricorno poco fortunato

Sagittario: avrete tante cose a cui pensare e poco tempo libero da poter sfruttare. Cercherete di portare a termine tutti i vostri impegni, però, per non crollare avrete bisogno di dare sfogo alle vostre emozioni e di prendervi qualche ora solo per voi. Le persone care vi staranno accanto e cercheranno di comprendervi in ogni vostro comportamento.

Capricorno: Cupido non starà dalla vostra parte e questo renderà molto difficile portare avanti la relazione di coppia. Ci saranno diversi litigi, alcuni di poco conto e altri più seri. L'oroscopo di domani suggerisce di mettere da parte la rabbia e di parlare solo nei momenti di lucidità.

Lo stress, infatti, potrebbe portarvi a dire cose poco opportune.

Acquario: il lavoro vi metterà a dura prova, ma non sarete ancora pronti a parlarne con la vostra famiglia. Vi terrete tutto dentro e cercherete di andare avanti con le vostre sole forze. Gli amici più cari, però, capiranno tutto e vi daranno tutto il loro sostegno. L'oroscopo consiglia di non chiudervi a riccio e di rimanere con i piedi per terra.

Pesci: la relazione di coppia vi darà numerose preoccupazioni. Vorreste abbandonarvi a gesti romantici, ma il partner apparirà di un altro avviso. Il suo comportamento vi ferirà molto, al punto da spingervi a prendere le distanze. Sarà un momento di riflessone che risulterà molto utile a voi e alla persona amata.

Ci saranno buone opportunità lavorative.