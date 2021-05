Nel weekend del 22 e 23 maggio troviamo sul piano astrale la Luna transitare sui gradi della Bilancia, mentre Marte sosterà nel segno del Cancro. Plutone permarrà in Capricorno, così come Nettuno e Giove proseguiranno il domicilio in Pesci. Saturno, invece, continuerà la sosta in Acquario come il Nodo Lunare, il Sole, Mercurio e Venere rimarranno stabili in Gemelli. Urano, in ultimo, resterà nell'orbita del Toro.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Acquario e Gemelli, meno roseo per Ariete e Vergine.

Sul podio

1° posto Gemelli: shopping. Grazie al sostegno del Sole e di Mercurio nel segno, la prima decade di casa Gemelli potrebbe avvertire il desiderio di concedersi una sessione di shopping, riuscendo a scovare delle offerte imperdibili.

2° posto Acquario: briosi. Con un tono dell'umore eccelso, come quello che probabilmente avranno questo weekend, i nati Acquario affronteranno le giornate finali della settimana sempre col sorriso sulle labbra, lasciando piacevolmente sorpresi amici e familiari.

3° posto Bilancia: focus sulla prole. Dal pomeriggio di sabato e per l'intera domenica, il secondo segno d'Aria avrà buone chance di lanciarsi in un discorso chiarificatore con un figlio, il quale avrà un epilogo positivo grazie al trigono Luna-Saturno in quinta dimora.

I mezzani

4° posto Leone: in attesa. La prima e seconda decade di casa Leone potrebbe, durante queste 48 ore, dover fare i conti con alcune questioni, sia professionali che relazionali, delle quali non si conoscerà l'evoluzione.

In qualità di segno Fisso, il secondo segno di Fuoco, solitamente insofferente alle situazioni in bilico, verrà aiutato dalla Luna in Bilancia a vivere tale momento con maggiore spensieratezza.

5° posto Ariete: entrate extra. Durante il fine settimana, in particolar modo domenica, il primo segno zodiacale avrà ottime possibilità di ricevere un'entrata economica inaspettata.

Più che una vincita al gioco o un'eredità, però, potrebbe trattarsi di una somma di denaro che avrebbe già dovuto rimpinguare le casse native in passato, come un bonus professionale o il ritorno di un prestito ad una persona cara.

6° posto Scorpione: curiosi. Qualcuno metterà una pulce nell'orecchio dei nati Scorpione e, specialmente la terza decade nativa, non perderà presumibilmente tempo nell'indagare a riguardo, dando dimostrazione di grande curiosità verso l'argomento.

7° posto Pesci: strateghi. 48 ore ideali in casa Pesci per studiare le prossime mosse esistenziali da attuare piuttosto che lanciarsi a capofitto verso un progetto lavorativo o in una conquista affettiva. Tale mood strategico, grazie al sostegno gioviale, consentirà al dodicesimo segno zodiacale di ridurre al lumicino qualsiasi errore di valutazione.

8° posto Sagittario: indecisi. Una faccenda professionale desterà, c'è da scommetterci, qualche preoccupazione per il terzo segno di Fuoco, il quale sarà meno sicuro del solito su come comportarsi rispetto a questa annosa questione. Con lo Stellium in Gemelli e la perdita momentanea degli influssi favorevoli di Giove, sarebbe bene che i nativi rimandassero qualsiasi scelta ad estate inoltrata.

9° posto Capricorno: in disparte. Il cambiamento dei valori planetari, che al momento trovano una maggioranza d'Aria, ha irrimediabilmente offuscato la visibilità dei nati Capricorno, soprattutto sul versante relazionale. Per un segno dedito al comando ed all'arrivismo, l'essere messo in disparte non è proprio un bel regalo da parte delle stelle, quindi i nativi potrebbero cercare in ogni modo di farsi notare dagli altri durante il weekend.

Ultime posizioni

10° posto Toro: bizzosi. Il nervosismo sarà, con tutta probabilità, l'indesiderato protagonista del primo segno di Terra in queste due giornate, weekend dove i nativi risponderanno a tono alla minima provocazione. Amore in stand-by.

11° posto Vergine: solitari.

La voglia di stare in mezzo alle altre persone potrebbe venir meno in casa Vergine durante il weekend, coi nativi che preferiranno dedicarsi a quelle attività rigeneranti che rimandavano da un po'.

12° posto Cancro: focus sulle finanze. I nati Cancro, nella giornata di sabato, dovrebbero serrare i cordoni della borsa, perché con Mercurio e Venere in Gemelli e la Luna in Bilancia spendere più del necessario sarà più che probabile.