Nel mese di giugno troveremo sul piano astrale tre cambiamenti planetari rilevanti: Venere viaggerà dal segno dei Gemelli al Leone, mentre Marte passerà dai gradi del Cancro al Leone e, in ultimo, il Sole cambierà domicilio spostandosi dai Gemelli al segno del Cancro.

Oroscopo mensile sull'amore favorevole per Cancro e Scorpione, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Scorpione: affettuosi. Eccezion fatta per i giorni iniziali e finali del mese, contraddistinti principalmente dai transiti marziali poco benevoli, i nati Scorpione potrebbero rispolverare la loro indole conciliante nonché affettuosa nel ménage amoroso.

Ad essere maggiormente favoriti dal parterre planetario saranno, con tutta probabilità, coloro che hanno da poco intrapreso una relazione sentimentale, i quali risulteranno spiccatamente focosi sotto le lenzuola durante la seconda parte di giugno.

2° posto Cancro: sereni. L'inizio del 2021, spesso e volentieri, è stato costellato da un clima poco tranquillo nel focolare domestico dei nati Cancro, con alcune vecchie ruggini che sono riemerse inaspettatamente e, gioco forza, affrontate dalla coppia. Sebbene tale trambusto emotivo non è stato semplice da metabolizzare per l'empatico primo segno d'Acqua, in questo mese l'atmosfera sembrerà volgere al bello ed i nativi, finalmente, immergersi in un mare d'amore.

3° posto Leone: focus sulle relazioni. Con tante idee che frulleranno per le loro menti ed i progetti in essere da sistemare, i nati Leone avranno probabilmente poco tempo a disposizione per intraprendere una storia sentimentale. A fronte di ciò, il secondo segno di Fuoco avrà buone chance di concentrare le proprie energie su alcune nuove relazioni interpersonali che nasceranno in questo mese, provando a farle partire col piede giusto.

I mezzani

4° posto Pesci: romantici. Giugno potrebbe essere l'antipasto della sfavillante estate, almeno la prima parte, che attenderà il dodicesimo segno zodiacale, stagione piena di stravolgimenti emotivi e flirt e tutto spiano per i single. Discorso a parte, invece, per il terzo segno d'Acqua che vive una storia d'amore stabile, il quale metterà in campo la sua innata indole romantica e l'amato bene ne sarà entusiasta.

5° posto Sagittario: fine mese top. Mese double-face quello che, con ogni probabilità, trascorreranno i nati Sagittario per quanto riguarda le vicende affettive. La prima settimana, difatti, il terzo segno Mobile farà presumibilmente i conti con qualche accenno di gelosia da parte del partner che, intorno al 20 giugno, lascerà spazio ad un mood più spensierato dei nativi nel vivere l'amore, grazie soprattutto allo sgretolarsi dello Stellium in Gemelli.

6° posto Toro: nodi al pettine. Il passepartout per godere appieno le vicende sentimentali del mese sarà, c'è da scommetterci, affrontare quelle tematiche insolute che la coppia sta vivendo dal 27 aprile in poi. Così facendo, il primo segno di Terra potrà, assieme al partner, chiudere definitivamente la porta ad alcune pruriginose questioni ed iniziare un nuovo capitolo amoroso, maggiormente improntato sulla reciproca sincerità.

7° posto Ariete: inizio smart. Il sesto mese dell'anno partirà probabilmente col vento in poppa per quanto riguarda il settore sentimentale di casa Ariete, coi nativi che sembreranno entusiasti di programmare più nel dettaglio la loro vita di coppia. Peccato, però, che già intorno al 10 giugno il loro spirito progettuale nel mènage amoroso dovrà fare i conti con qualche fastidioso inconveniente, che ne rallenterà inevitabilmente l'attuazione.

8° posto Acquario: amore in stand-by. La mole di incombenze pratiche, ma soprattutto professionali, potrebbero occupare gran parte delle giornate di giugno per il quarto segno Fisso che, come conseguenza, sottrarrà del tempo all'amato bene. Quest'ultimo, pur conoscendo l'importanza che ricopre la professione per il terzo segno d'Acqua, non sarà così comprensivo.

9° posto Gemelli: perplessi. Malgrado il mese avrà buone chance di cominciare sulla falsa riga di maggio, i nati Gemelli potrebbero accorgersi che, a partire dalla seconda settimana in poi, le energie planetarie diverranno meno benevole nei loro confronti. Il mutamento dell'atmosfera astrale, capitanato dallo sbarco della Bianca Signora in Leone, porrà presumibilmente l'accento su quei comportamenti del partner poco sopportabili, verso i quali i nativi dimostreranno una certa insofferenza.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: bizzosi. Nel mese che chiuderà la stagione primaverile, i nati Capricorno potrebbero assumere un atteggiamento particolarmente nervoso nell'ambito sentimentale, in particolare nelle settimane centrali a causa di Marte di Fuoco.

In quel periodo di giugno, difatti, il terzo segno di Terra scatterà probabilmente alla minima provocazione e non sarà facile calmare la loro ira. Tono umorale in risalita ed attenuazione del nervosismo latente, inoltre, prevista durante gli ultimi giorni.

11° posto Bilancia: taciturni. Nel nido domestico di casa Bilancia a venir meno sarà, con tutta probabilità, la comunicazione col partner, specialmente dalla seconda settimana. Musi lunghi e parole non dette, quindi, renderanno l'atmosfera di coppia tutt'altro che simbiotica, a meno che i nativi non usino i raggi astrali benevoli dei primi cinque giorni per appianare anzitempo le incomprensioni con l'amato bene.

12° posto Vergine: rotture.

Mentre sullo sfondo continuerà il duello tra Urano di Terra e Saturno d'Aria, i nati Vergine dovranno fare i conti sia con un doppio transito venusiano non troppo conciliante e con Giove d'Acqua in opposizione. Tali disposizioni planetarie potrebbero far optare la prima decade per troncare una relazione sentimentale oramai logora, e decidere di vivere questo periodo da single. Seconda e terza decade, invece, avranno maggiori possibilità di fare delle nuove conoscenze affettive, sebbene da queste ultime non debbano aspettarsi che sfocino in una storia stabile.