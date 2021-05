Nella settimana dal 24 al 30 maggio troviamo sul piano astrologico la Luna che si sposterà dal segno della Bilancia al Capricorno (dove sosta Plutone in moto retrogrado), nel frattempo Nettuno e Giove sosteranno sui gradi dei Pesci. Saturno, invece, proseguirà il domicilio in Acquario, così come Urano permarrà nel segno del Toro. Il Sole, il Nodo Lunare, Mercurio e Venere continueranno la sosta in Gemelli e Marte rimarrà stabile nell'orbita del Cancro.

Oroscopo della settimana favorevole Leone e Gemelli, meno roseo Vergine e Toro.

Sul podio

1° posto Pesci: passionali.

La decima dimora illuminata dal corroborante trigono tra Venere d'Aria e Giove nel segno donerà, con tutta probabilità, al dodicesimo segno zodiacale la voglia di sperimentare in camera da letto e l'amato bene non potrà che apprezzare la loro indole trasgressiva.

2° posto Leone: finanze top. Una lenta ma inesorabile risalita economica sarà più che probabile durante le giornate di lunedì e nel weekend, quando la retrogradazione saturniana in opposizione verrà smorzata dallo speranzoso binomio Nettuno-Giove d'Acqua. Chi è stato con le mani in mano da dicembre 2020 in poi, però, potrebbe ricevere l'effetto contrario dal parterre planetario, ovvero dover fare i conti con una spesa extra.

3° posto Gemelli: soluzioni.

Lo Stellium nel segno, che adesso avrà il Sole come ciliegina sulla torta, spingerà probabilmente i nativi di prima decade a trovare soluzioni laddove gli altri vedranno soltanto problemi, in particolar modo sul versante lavorativo dove qualche idea innovativa procurerà svariati complimenti.

I mezzani

4° posto Acquario: romantici.

Eccezion fatta per le controverse giornate del 25 e 26 maggio, la settimana scorrerà probabilmente sui binari del romanticismo nelle coppie di casa Acquario, specialmente per coloro che hanno chiarito i dissidi pregressi nei giorni precedenti.

5° posto Bilancia: inizio smart. La settimana partirà presumibilmente sotto i migliori auspici per i nati Bilancia che, grazie alla Luna nel segno nella mattinata di lunedì, riusciranno a sistemare qualche pendenza burocratica.

Da martedì a venerdì, invece, il focus nativo potrebbe essere indirizzato verso l'ambiente domestico, luogo nel quale saranno necessari degli ammodernamenti non più procrastinabili. Weekend dove sarà probabile serrare i cordoni della borsa, rinviando qualche spesa voluttuaria a giorni più floridi economicamente.

6° posto Scorpione: focus sui figli. Il quadrato tra Urano e Saturno, reso più pressante dalla retrogradazione del Grande Malefico, potrebbe spingere i nativi a focalizzare le loro energie nel recuperare il rapporto con un figlio, soprattutto nel fine settimana.Il secondo segno d'Acqua ripenserà agli accadimenti dello scorso mese del compleanno, periodo nel quale vi fu probabilmente la prima frattura emotiva con la prole, perché tale dinamica avrà buone chance di ripresentarsi nella seconda parte di questa settimana.

7° posto Sagittario: orecchie da mercante. Per uscire "indenni" da questa faticosa settimana, specialmente al lavoro, sarà bene che il terzo segno mobile non prenda troppo sul serio i colpi bassi provenienti dall'ambiente professionale, vedendoli più come una sfida da superare che una frecciatina al loro ego. Giovedì e venerdì, inoltre, si riveleranno presumibilmente 48 ore ideali per godere appieno dei piaceri dell'amore per i single del segno, i quali saranno corredati da un fascino super che li aiuterà ad ammaliare chi più gli aggrada.

8° posto Cancro: a testa bassa. A parte l'insofferente e nervoso weekend dove sarà meglio tenere la bocca cucita, i nati Cancro trascorreranno probabilmente le prime cinque giornate dedicandosi quasi esclusivamente alle faccende lavorative, un po' per onorare gli impegni presi in precedenza ed un po' per non pensare troppo alle ansietà sentimentali del momento.

9° posto Ariete: testardi. Settimana dove il primo segno di Fuoco, in particolar modo sino a giovedì mattina, potrebbe assumere un mood spiccatamente cocciuto nel ménage amoroso, volendo averla sempre vinta nei confronti del partner anche quando la verità non sarà dalla loro. La giornata meno ombrosa della settimana, invece, avrà buone chance di essere venerdì, 24 ore nel quale il primo segno zodiacale di prima e seconda decade ammorbidirà le proprie posizioni.

Ultime posizioni

10° posto Toro: amore flop. Tra i segni Fissi il Toro potrebbe essere il più bersagliato in questa settimana di fine maggio, periodo nel quale dovrà fare i conti con qualche malumore di troppo derivante da una persona cara.

Un amico, il partner o un genitore, quindi, vorrà sfogarsi col il primo segno del Toro, sebbene quest'ultimo non avrà molta voglia di ascoltare le preoccupazioni altrui. Fine settimana dove sarebbe meglio staccare la spina dalla quotidianità e concedersi del meritato relax.

11° posto Capricorno: a rilento. I probabili ritmi blandi che accompagneranno i progetti lavorativi dei liberi professionisti di casa Capricorno non andranno molto a genio ai nativi, i quali desidereranno un incedere più spedito degli stessi che li farà peccare di impazienza. Meglio, invece, non bruciare le tappe professionali accontentandosi di ciò che arriverà e, soprattutto, evitando di sfogare le proprie frustrazioni nel ménage amoroso.

12° posto Vergine: incontentabili. Premesso che il parterre planetario si metterà di buona lena per rendere il periodo, inclusa questa settimana, poco scorrevole per i nati Vergine, questi ultimi sembreranno rincarare la dose planetaria desiderando l'impossibile. Tale mood incontentabile, com'è facile intuire, non farà altro che fargli vedere il bicchiere mezzo vuoto della loro attuale esistenza e, quindi, deprimerli maggiormente. Il secondo segno di Terra, invece, farebbe bene a fare proprio il seguente detto Zen "Concentrati sulle cose che hai, non su quelle che ti mancano. Hai una miriade di cose per cui poter essere grato".