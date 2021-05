L'Oroscopo di domani 22 maggio è pronto a dare le giuste indicazioni sull'andamento previsto per il prossimo inizio weekend. Come di consueto, d'obbligo il riferimento alle effemeridi giornaliere, punto chiave in grado di decretare la positività o l'eventuale negatività di un periodo. Alla ribalta delle cronache astrali i settori riguardanti sia l'amore che il lavoro, nel contesto indicizzati in funzione dei soli segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco. Parlando di positività, per questo finale di settimana gli astri annunciano l'arrivo della Luna in Bilancia, transito rilevante per quei pochi segni direttamente interessati.

Intanto questa parte della settimana si presume possa essere abbastanza promettente per i nati in Toro e Gemelli, super-favoriti del giorno e meritatamente valutati a cinque stelle. Giornata di diversa natura intanto, viste le effemeridi del periodo, per gli amici nativi del Leone, valutati nelle previsioni astrologiche di sabato 22 maggio con la sigla relativa ai periodi "sottotono".

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★: Leone.

4° posto - ★★★★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 22 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 22 maggio al segno dell'Ariete predice che partirà un po' a rilento questo sabato di fine settimana: curiosi di scoprire cosa dicono le stelle?

Senz'altro vi aprirete di più alla confidenza, adottando con dolcezza la pazienza e l’ascolto. In amore, abbandonerete il vostro atteggiamento un po' freddo di questi ultimi giorni e tornerete dolci ed arrendevoli al gioco della passione. Grazie alle stelle che sono pronte a regalare tutto ciò che vi occorre, vivrete questa giornata unica e indimenticabile con il vostro partner o con chi più vi piace.

Single, lasciatevi coccolare dai piacevoli influssi planetari, capaci di farvi trascorrere momenti all'insegna della tenerezza, della sensibilità e della gioia di condividere il vostro tempo con chi sapete. Questo sabato si accentuerà il bisogno di scoprire, penetrare nel profondo dell'animo di chi vi affascina. Maggiore sarà la capacità di socializzare utilizzando il fascino e la fantasia, più elevate saranno le probabilità ci far colpo.

Una conferma lavorativa, un impiego se lo state cercando, leniranno le preoccupazioni professionali del periodo caratterizzate dalla crisi economica. Siate quindi fiduciosi: per i progetti imprenditoriali servirà prudenza nella sottoscrizione di finanziamenti ma abilità e tenacia vi faranno distinguere dagli altri.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato preannunciano che in molti sarete intraprendenti e costruttivi. Le stelle riscalderanno l’atmosfera e vi daranno una grossa mano a risolvere ogni questione, sia pubblica che privata. Avrete a portata di mano una soluzione capace di dimezzare la fatica quotidiana. In campo sentimentale, dovrete abbandonarvi con più trasporto nelle braccia del partner e allontanare ogni pensiero che non abbia a che fare con i suoi baci e le sue carezze.

Su di voi tornerà a soffiare il vento dell'ottimismo e nessun obiettivo vi sarà negato, specie quelli amorosi da condividere con la persona amata. Single, le stelle suggeriscono di dedicare un po' di tempo alle risorse di tipo immediato come il denaro e il tempo, al quale pensate sempre molto. Avere più tempo per sé non è dispersione di risorse; al contrario potrebbe incrementare le forze, allargare la visione della vita affinché le vostre ambizioni si possano realizzare. Nel lavoro, la fortuna sarà decisamente dalla vostra parte, avrete una bella comunicativa, facilità di espressione, idee chiare che vi consentiranno di lavorare senza tensioni e con la massima precisione. La vostra simpatia personale inoltre, vi permetterà di entrare in relazione molto facilmente con gli altri.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo per tantissimi del segno uno splendido fine settimana. A fare da apripista alla positività come anche ad un po' di fortuna sarà la giornata di sabato, con la domenica a seguire altrettanto indimenticabile. Fatevi avanti e datevi da fare, il momento è tutto vostro! In amore, la giornata si aprirà all'insegna del buonumore e la vita di coppia procederà in modo molto tranquillo e del tutto soddisfacente. Vi aspetta così una giornata all'insegna dell'esuberanza e della passionalità dove vi sentirete in vena di esporvi in tutti i sensi, nel vostro rapporto a due. Single, ottima giornata per tutti i settori, quello sentimentale godrà di qualche favore astrale in più; ascoltate il vostro cuore, le vostre sensazioni e lasciate perdere dubbi e indecisioni sul futuro!

Utilizzate le energie che le stelle vi regalano, per dare vita ai vostri progetti. La fortuna potrebbe bussare alla vostra porta: incalzate gli eventi e lasciatela entrare dall'ingresso principale del vostro cuore! Nel lavoro, non sciupate alcune buone occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrarvi irrilevanti; con il tempo vi renderete conto che ne sarà valsa veramente la pena. Una grande idea potrà mettervi sulla buona strada per risolvere vittoriosamente una vecchia questione.

Oroscopo e stelle di sabato 22 maggio

Cancro: ★★★★. L'Astrologia sulla giornata di sabato annuncia a voi nativi un inizio di weekend tutto sommato buono, anche se valutato con quattro semplici stelle non affatto male.

Secondo quanto preventivato dagli astri di settore, dovrete agire con una certa calma, senza cercare come sempre di strafare. Per i sentimenti, riuscirete a esprimere le vostre esigenze affettive e materiali con calma ed efficacia. Il partner vi ascolterà con interesse e finalmente, si farà sul serio. Infatti vi aspettano conferme preziose e capirete che le vostre scelte sono germogliate nella soddisfazione più assoluta. Single, le stelle vi regalano energia psichica e molta sicurezza in voi stessi; a rafforzare i suoi e i vostri propositi sarà Venere, pronta a sostenere l'umore e la vostra immagine incoraggiandovi a fidarvi di voi stessi e del vostro charme. Nel lavoro, il giusto appoggio sarà di grande utilità per procedere diretti verso un obiettivo che dovrete raggiungere il prima possibile, mentre le circostanze vi indicheranno la strada migliore da seguire.

Sarete comunque voi, con le vostre capacità a risultare influenti nelle situazioni critiche.

Leone: ★★★. La giornata sarà all'insegna del "sottotono", almeno questo è quanto estrapolato dalle effemeridi. In amore, state attraversando un periodo molto sereno della vostra vita, ma forse vi mancano le cosiddette "emozioni forti". In molti state cercando in tutti i modi di mantenere il buon umore, ma sembra che tutto, sia a livello sentimentale che professionale, giri contro di voi: tenete duro! Intanto non sorprendetevi se a tratti vi sentirete dubbiosi e confusi sulle scelte da fare e sulla tattica da seguire: avvertite fatica e vi sentirete un po' destabilizzati. Fate chiarezza e cercate di tenere il più lontano possibile ogni malinteso.

I rapporti sentimentali vanno gestiti senza dare niente per scontato, quindi metteteci impegno, vedrete che il vostro partner gradirà molto. Single, potreste avvertire la necessità di mettere ordine in un rapporto, non necessariamente un rapporto d'amore. È una buona idea, fare luce sul passato aiuterà a non commettere gli stessi errori nelle relazioni future! Misurate le vostre forze e ascoltate i segnali che il corpo vi invia; spesso e volentieri finite con il chiedere al vostro fisico ben più di quanto vi possa dare. Nel lavoro, non si escludano complicazioni su tutti i fronti, soprattutto sugli affari immobiliari; qualcosa non si concluderà come promesso e qualcosa potrebbe andare monte.

Siate prudenti in ogni vostra azione, soprattutto se si tratta di affari, sarà meglio rimandare gli impegni importanti di alcuni giorni.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 22 maggio, prospetta a molti una giornata di routine. Vi sentirete abbastanza in forma, senza fuori programma degni di nota. Le previsioni zodiacali di domani consigliano pertanto di essere fiduciosi: molti inizieranno a delineare piano piano i propri sogni ed i progetti in attesa di partire. In campo sentimentale, le energie saranno ottime: questa potrebbe essere la giornata ideale per dedicarvi all'attività fisica e ciò non potrà farvi che bene. Giorno felice per quanto riguarda la relazione di coppia, una bella confidenza con la persona amata creerà una complicità stabile.

Single, tirare fuori la grinta, mostrate i muscoli, se necessario approfittate anche dell'aiuto delle stelle che porterà opportunità e rapidità di adattamento alle varie situazioni che si presenteranno. Non abbiate paura di lasciarvi alle spalle il passato, specie quello che vi ha fatto soffrire. Nel lavoro, sarete più zelanti, più ottimisti, più fiduciosi nell'andamento delle cose. Se avete sperato in un cambiamento, in una ripresa lavorativa, continuate a sperare, con un po' di fortuna succederà molto presto.

