La settimana scorre veloce, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di giovedì per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni? Con l'ingresso di Giove in Pesci, il segno recupera sia per quanto riguarda l'amore che la sfera lavorativa, preparandosi ad una seconda metà del mese ricca di emozioni e sorprese. In Leone recupera soprattutto dal punto di vista fisico. L'amore diventa allegro e divertente per la Bilancia, mentre litigi e discussioni potrebbero turbare i Gemelli. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del 13 maggio 2021 per tutti i segni.

Oroscopo del giorno 13 maggio 2021 segno per segno

Ariete: l'ingresso di Giove in Pesci distoglie l'attenzione del segno dall'amore, spingendolo a concentrarsi sulla sfera pratica e lavorativa. Al contrario è un momento di stress per il fisico, qualcuno potrebbe accusare problemi di digestione o acciacchi dovuti alla stanchezza.

Toro: continua per il segno un momento di grande energia e positività, fattori che aumentano grazie alla protezione di Giove. In ambito lavorativo e finanziario si può concludere qualcosa in più, mentre in amore, soprattutto i single, potrebbero fare incontri interessanti.

Gemelli: l'ingresso di Giove in Pesci sprona il segno a dare il meglio di sé e ad impegnarsi a raggiungere i propri obiettivi.

Grazie alla protezione di questa stella, nessuna meta è troppo lontana. Amore litigioso.

Cancro: l'oroscopo di giovedì 13 maggio 2021 lascia presagire 24 ore vantaggiose per il segno, che recupera allegria e vivacità, migliorando la qualità del proprio umore, ma soprattutto dei rapporti con gli altri. Lavoro a gonfie vele.

Leone: sono 24 ore di recupero per il segno che beneficia degli influssi di Giove.

Tuttavia, siete ancora lontani dal raggiungere la vostra forma tipo, quindi meglio agire con cautela evitando un dispendio eccessivo di energie. Amore passionale e romantico.

Vergine: questa giornata potrebbe portare qualche grattacapo di troppo per quanto riguarda la sfera lavorativa. Al contrario, è un momento di serenità e armonia in amore.

Bene il fisico.

Bilancia: gli influssi di Giove rendono l'amore brioso e divertente, ma non si dimenticano del lavoro, ambito in cui, in questo periodo, state dando molto. Le stelle consigliano di continuare sulla strada intrapresa.

Scorpione: grazie agli influssi di Giove il segno recupera in tutti i campi. Si inizia con un buon recupero di energie. La ritrovata voglia di fare rende più semplice concentrarsi sul lavoro e trovare il tempo da dedicare all'amore e agli affetti personali.

Sagittario: il transito di Giove in Pesci previsto per giovedì 13 maggio 2021 invita il segno ad essere prudente, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Il presagio degli astri si rivolge inoltre a coloro i quali stanno per molto tempo alla guida o maneggiano materiali pericolosi.

Capricorno: l'oroscopo del 13 maggio lascia presagire 24 ore interessanti e produttive per il segno. Nel lavoro è arrivato il momento di raccogliere i frutti seminati e sedersi ad ammirare i risultati ottenuti. L'amore è vivace e passionale e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Acquario: dopo un inizio settimana faticoso, il segno può finalmente tirare un sospiro di sollievo. In ambito lavorativo i momenti di stress potrebbero non finire qui, ma la protezione di Giove in Pesci si rivela l'asso nella manica che stavate cercando. Amore sereno e romantico.

Pesci: questa è una giornata da sfruttare al massimo. Il transito di Giove nel vostro cielo riaccende la vitalità, ricarica le energie e il buon umore e vi prepara a una fine primavera sorprendente ed emozionante.

Bene gli affari. Incontri favoriti.