La nuova settimana inizia con i dolci ed eleganti influssi del Novilunio che nutre l'amore di alcuni segni, tra cui i Pesci, che possono inoltre affidarsi alla protezione di Giove nel loro cielo, e il Cancro. Al contrario l'Acquario potrebbe essere agitato e innervosito a causa della Luna e farebbe bene ad evitare i contrasti tanto in amore quanto nel lavoro. Gemelli talentuosi e determinati. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 10 a domenica 16 maggio 2021, per i dodici segni.

Oroscopo settimana dal 10 al 16 maggio 2021

Ariete: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno per ciò che riguarda la sfera pratica e finanziaria, avvantaggiandole nelle questioni bancarie e negli investimenti. L'amore si muove con cautela, qualcuno è carico di dubbi ed incertezze. Weekend sottotono per il fisico.

Toro: con gli influssi della Luna Nuova e di Giove in posizione amica la nuova settimana si presagisce molto vantaggiosa per ciò che riguarda i rapporti interpersonali e gli accordi lavorativi. E' un momento di crescita per quanto riguarda la professione e bisogna dar voce alle proprie idee.

Gemelli: durante la nuova settimana potrete tirare fuori tutto il vostro talento e prepararvi a raggiungere gli obiettivi prefissati, anche i più ambiziosi.

Gli influssi che arrivano da Giove in Pesci vi spingono a concentrarvi sulle cose concrete e questo potrebbe mettervi un po' in difficoltà in amore.

Cancro: il novilunio previsto per l'11 maggio lascia presagire un momento di ripresa per l'amore, durante cui anche gli incontri sono favoriti per i single. In ambito lavorativo è un periodo abbastanza proficuo, ideale per lanciarsi in qualcosa di nuovo o avanzare delle proposte.

Leone: l'oroscopo della settimana lascia presagire un inizio faticoso, non privo di ansie e preoccupazioni riguardanti in particolare la sfera professionale. Meglio chiedere consiglio a chi di fiducia ed evitare che il peso di questi pensieri vi schiacci. Si recupera da giovedì grazie a Giove in buona posizione. Weekend romantico.

Vergine: la settimana inizia con un Novilunio pratico e gentile. Dunque ci sono tutti i presupposti per delle giornate energiche e produttive, anche se gli ostacoli, soprattutto nel lavoro, dove potrebbero essere nate delle rivalità, potrebbero non mancare. Salute in ripresa.

Bilancia: il vostro inconfondibile fiuto per gli affari potrebbe guidarvi verso la conclusione di una compravendita o un affare molto redditizi. Il tempo da dedicare all'amore non manca, all'interno delle coppie c'è armonia e voglia di divertirsi insieme. Anche gli incontri sono favoriti, soprattutto nel weekend.

Scorpione: è un inizio settimana alquanto agitato e movimentato per il segno, agitato dal Novilunio. In amore, così come in ambito lavorativo, potrebbero nascere degli scontri, ma si recupera a partire da giovedì 13 maggio, grazie alla protezione di Giove.

Weekend di relax.

Sagittario: il consiglio dell'oroscopo per la nuova settimana è quello di iniziare con la giusta organizzazione, magari stilando una lista delle cose da fare. In ambito lavorativo c'è bisogno di tutta la vostra professionalità e lucidità, mentre in amore potrebbe essere necessario fissare dei paletti.

Capricorno: l'oroscopo della settimana lascia presagire l'arrivo di soluzioni interessanti e creative per il segno. In ambito lavorativo potrebbero arrivare delle novità, come un nuovo incarico o una proposta dall'estero. L'amore riprende quota durante il weekend, quando la passione si riaccende e il vostro affascino attrae.

Acquario: il Novilunio porta un po' di stress per il fisico e la mente, ma già da giovedì con l'ingresso di Giove in Pesci si può recuperare.

Nel lavoro è il momento di riscuotere i frutti, in amore invece si vivono nuove avventure ed intense emozioni.

Pesci: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate interessanti e vantaggiose. Si inizia martedì 11 con un Novilunio dolcissimo che accende l'amore di nuova vita, mentre l'ingresso di Giove nel vostro cielo durante la giornata di giovedì garantisce il successo lavorativo.