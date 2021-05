Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 19 maggio, i nati sotto il segno della Bilancia devono essere più sinceri. I Capricorno sono in rimonta, mentre i Vergine dovranno mostrare più flessibilità. Di seguito l'Oroscopo per i dodici segni, più la relativa classifica.

Oroscopo dei segni meno fortunati

12° in classifica, Bilancia: le bugie hanno le gambe corte. Cercate di essere onesti e sinceri con le persone che vi circondano. Se qualcosa non vi sta bene comunicatela in modo tranquillo: la diplomazia talvolta è tutto nella vita.

11° in classifica, Sagittario: l'oroscopo del 19 maggio denota una giornata fatta di alti e bassi.

Evitate gli scontri diretti con le persone care: potreste arrivare a dire cose che in realtà non pensate davvero.

10° in classifica, Acquario: non mollate la presa se state inseguendo un obiettivo importante. In questo periodo siete un po' scettici e demotivati, ma cercate di non lasciarvi sopraffare dal cattivo umore. In campo professionale, invece, sarà premiata la creatività e la diligenza.

9° in classifica, Pesci: le previsioni astrali denotano un momento un po' turbolento. Siete in balia delle vostre emozioni, pertanto potreste compiere delle scelte avventate. Purtroppo non è una grossa novità, in quanto in questo periodo siete propensi a trascurare la ragione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Vergine: i rapporti di coppia possono andare verso un miglioramento, solo se sarete propensi a venir meno ad alcuni "dogmi". Non ponete troppi paletti, altrimenti il partner potrebbe stufarsi facilmente.

7° in classifica, Ariete: il lavoro procede in modo abbastanza sereno, specie per coloro i quali sono alle dipendenze.

I liberi professionisti, invece, potrebbero incappare in qualche incidente di percorso o faccenda burocratica da sbrogliare.

6° in classifica, Scorpione: la giornata non è esattamente delle migliori dal punto di vista dell'umore. A ogni modo, a partire dalla seconda metà della settimana, la situazione andrà verso un miglioramento.

I cuori solitari potrebbero provare una certa stanchezza nello stare soli.

5° in classifica, Cancro: l'oroscopo del 19 maggio vi esorta a insistere nei rapporti di coppia a cui tenete davvero. Talvolta potreste essere portati a mettere da parte ciò di cui avete bisogno per adempiere ai vostri obblighi. Nella vita, però, ci vuole il giusto equilibrio.

Oroscopo 19 maggio segni al top

4° in classifica, Toro: i più tenaci riusciranno a conquistare gli obiettivi prefissati. Siete forti e fieri e queste sono caratteristiche che vi saranno di grande aiuto per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, però, meglio essere più malleabili.

3° in classifica, Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 19 maggio denotano un quadro astrale abbastanza promettente.

Alcune situazioni stanno per sbloccarsi, sia inerenti il lavoro, che all'amore. Adesso, però, toccherà a voi farvi avanti.

2° in classifica, Leone: una bella notizia potrebbe rasserenare questo mercoledì. Oggi avete una mentalità molto zen, pertanto con voi sarà parecchio difficile riuscire a intavolare delle discussioni: meglio così. In amore siete passionali e diretti.

1° in classifica, Capricorno: bella ripresa per i nati sotto questo segno. Dopo aver attraversato dei giorni un po' burrascosi, finalmente comincerete a vedere la luce in fondo al tunnel. Tutto può essere superato, anche le cose più difficili.